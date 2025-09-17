Pro D2. Vannes – Provence : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier test XXL des Bretons ?
Vannes – Provence Rugby, l’affiche de la 4e journée à ne surtout pas manquer. crédit photo : screenshot ProD2
Le RC Vannes retrouve La Rabine ce vendredi soir pour un affrontement de haut niveau contre Provence Rugby. Un match attendu entre deux prétendants à la montée, diffusé en direct à 21h sur Canal+ Sport.

Le premier gros choc de la saison à La Rabine est là. Vendredi soir (21h), le RC Vannes reçoit Provence Rugby pour un rendez-vous déjà capital dans cette Pro D2 qui s’annonce une nouvelle fois indécise.

Bonne nouvelle pour les supporters qui ne pourront pas garnir les travées bretonnes : la rencontre sera retransmise en direct sur Canal+ Sport, coup d’envoi à 21h.

Deux effectifs taillés pour la montée

Et le casting promet. D’un côté, Vannes, qui veut confirmer son statut de favori à la montée après avoir connu sa première saison dans l'élite l'an passé. De l’autre, Provence Rugby, un effectif calibré pour jouer les premiers rôles, encadré par Philippe Saint-André, avec dans ses rangs une véritable légende du rugby gallois : George North (121 sélections, 47 essais avec le XV du Poireau).

Le contexte ajoute du sel à cette affiche. Les Vannetais restent sur une victoire maîtrisée contre Soyaux-Angoulême (28-9), mais aussi une frustration lors du déplacement à Mont-de-Marsan, où ils ont cédé d’un souffle (30-28). Un revers digéré selon Joe Edwards, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Francisco Gorrissen, victime d’une fracture du bras. Le troisième ligne néo-zélandais veut voir son groupe répondre présent : « C’est un test de caractère, de championnat, d’hommes aussi. On attend un gros combat devant » (Midi Olympique).

Un absent de marque dans les rangs provençaux

En face, Provence Rugby arrive lancé par son large succès face au Biarritz Olympique (52-10). Après un départ poussif, les Aixois ont enfin trouvé leur rythme, même s’ils devront composer sans leur troisième ligne Guillaume Piazzoli, expulsé lors de cette rencontre et suspendu pour le déplacement en Bretagne. Une absence qui réduit un peu la profondeur de banc, mais qui ne change rien au profil de cette équipe : puissante devant, rapide derrière, capable de coups d’éclat sur les extérieurs.

TRANSFERT. Tout juste retraité, le colosse Paul Willemse intègre un club de Nationale 2TRANSFERT. Tout juste retraité, le colosse Paul Willemse intègre un club de Nationale 2

Ce Vannes – Provence s’annonce donc comme un révélateur. Les Bretons veulent déjà s'installer dans le haut de tableau. Les Provençaux, eux, ont l’ambition de viser le Top 14. Les deux clubs savent qu’une victoire dans ce genre de confrontation directe vaut très cher en fin de saison.

Pour les passionnés, le rendez-vous est pris : vendredi 19 septembre, 21h, en direct sur Canal+ Sport. La Rabine vibrera une fois encore, et la Pro D2 offrira l’un de ces duels où l’intensité et le suspense sont garantis.

