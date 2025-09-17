TRANSFERT. Tout juste retraité, le colosse Paul Willemse intègre un club de Nationale 2

L'ancien joueur du MHR intègre le staff d'un club voisin qui évolue actuellement en 4ème division.

On a donc appris officiellement en ce début de semaine que Paul Willemse prenait sa retraite de joueur après de multiples commotions.

RUGBY. Fin de carrière pour Willemse : six commotions, un Grand Chelem et un vide à comblerUne sage décision pour le 2ème ligne d'origine sud-africaine aux 32 sélections avec l'équipe de France, qui, à bientôt 33 ans, a encore la vie devant lui.

Une officialisation de laquelle en a découlé une autre : l'ancien joueur du MHR intègre le RC Nîmes, club voisin qui évolue en 4ème division. Pas pour jouer, évidemment, mais pour compléter son staff.

Un club ambitieux



"Un renfort de poids rejoint notre staff Nationale 2 ! Paul apporte depuis le mois de juillet toute son expertise auprès du jeu de nos avants, en accompagnant Jérôme Sabbia, Guillaume Aguilar et Pierre Tacchella. Le Rugby Club Nîmois est très fier de pouvoir bénéficier de tout ce que va apporter Paul Willemse au sein du club.", indique le club sur ses réseaux sociaux.



Le géant (2m01 pour 128kg) intervenait déjà régulièrement au sein du club gardois ces derniers mois, ce qui lui permettait de garder le cap mentalement, selon ses dires. "Pourtant, je m’étais toujours dit que je ne serais jamais coach", plaisante Willemse.



Le vainqueur du grand chelem 2022 avec les Bleus rejoint donc le projet d'une équipe ambitieuse, actuellement leader de sa poule de Nationale 2 après un début de saison idéal et des victoires à Rumilly et face à Lannemezan.

