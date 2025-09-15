RUGBY. Fin de carrière pour Willemse : six commotions, un Grand Chelem et un vide à combler

À 32 ans, Paul Willemse a annoncé la fin de sa carrière, usé par une série de commotions cérébrales.

Il avait encore le physique d'un colosse, mais son corps a fini par dire stop.

Paul Willemse, deuxième ligne emblématique du MHR et du XV de France (32 sélections), a annoncé ce lundi sur Instagram la fin de sa carrière professionnelle. Une décision forcée, après six commotions en moins de deux ans, qui l’ont poussé à ranger les crampons à seulement 32 ans.

Presque un an avant de renoncer

“C’était dur, oui. Pendant un an, je n’ai pas voulu croire que c’était la fin. J’ai étudié toutes les possibilités pour rejouer, dans ma tête je me voyais encore faire deux saisons. Mais ce fut impossible”, a-t-il confié dans un entretien pour Midi Olympique. L’ancien international sud-africain devenu Bleu en 2019 savait pourtant que le combat était perdu d’avance. Son dernier match de Top 14, disputé contre le Stade Français le 5 octobre 2024, s’était achevé par un nouveau KO, après un choc en apparence anodin.

Chez lui, les symptômes persistent encore : migraines, nausées, impression de déséquilibre. C'est bien assez pour comprendre que le risque était trop grand. “La commotion doit être vue comme la plus grave blessure que tu peux prendre, et je pense que ce n’est pas encore le cas”, enchaine celui qui avait déjà témoigné lors du Grenelle de Provale sur ce fléau dans le rugby.

"Tu perds confiance, tu deviens fou"

Mais au-delà du physique, c’est la dimension psychologique qui frappe le plus Willemse. L’arrêt brutal l’a plongé dans une spirale sombre : “Ces derniers mois, je n’exerçais plus mon métier et je me sentais inutile. Tu ne sais plus qui tu es, tu perds confiance, tu deviens fou… Ce sont des moments très compliqués à vivre.” Un constat glaçant, qui rappelle combien l’accompagnement mental des joueurs reste encore une zone grise du rugby professionnel.

Pourtant, Willemse ne crache pas dans la soupe. Il garde le souvenir d’une carrière riche, marquée par un Grand Chelem 2022 au cœur du pack tricolore. Arrivé à Grenoble en 2014 avant d’exploser à Montpellier, il s’est taillé une réputation de combattant, dur sur l’homme et précieux pour pousser en mêlée fermée. Il avait tout pour rester dans le groupe du XV de France encore quelques saisons. Car même si le poste se densifie avec l'éclosion de Tuilagi et Meafou, un joueur expérimenté comme Romain Taofifenua est encore régulièrement appelé.

La suite sera différente. Le colosse de Pretoria veut désormais se réinventer, entre projets personnels et "coup de main" donné au RC Nîmes, selon Midi Libre. “Après toutes ces années, il est temps pour moi de tourner la page. Le rugby n’a jamais été juste un métier, c’était mon rêve d’enfant, ma passion, ma vie.”