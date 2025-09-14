ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)
À Deflandre, Clermont a perdu plus qu’un match : la frustration d’un essai refusé à Raka, vécu comme une injustice par Urios. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Défaite et frustration pour l’ASM à La Rochelle. Au cœur de la polémique : l’essai refusé à Raka. Urios fulmine, parle de tournant, mais les règles du ruck sont claires.

TOP 14. ''J’en ai plein le cul'', Clermont frustré, Urios en furie : TMO, carton orange, mêlée, tout y passeTOP 14. ''J’en ai plein le cul'', Clermont frustré, Urios en furie : TMO, carton orange, mêlée, tout y passeClermont est reparti de Deflandre avec une lourde défaite (34-16) face au Stade Rochelais. Mais au-delà du score, c’est une décision arbitrale que Christophe Urios a eue (beaucoup) de mal à comprendre : l’essai refusé à Alivereti Raka en fin de deuxième période pour une entrée latérale.

"C’est le tournant du match"

Interrogé via le Midi Olympique, le manager auvergnat n’a pas mâché ses mots : « Vous pensez qu’il y a ruck ? Tout le monde est par terre, il n’y a pas ruck… Pour moi, il y a essai. Mais si j’entraînais à La Rochelle, peut-être que je dirais qu’il passe sur le côté. C’est le tournant du match car l’essai qu’on prend en contre de 100 mètres est tout de suite après. »

Une séquence qui a pesé lourd : au lieu de recoller au score, l’ASM a encaissé un essai assassin. Puis un autre. Deux réalisations qui ont scellé le sort de cette rencontre et sorti Clermont du bonus. 

L’œil de Dédé Puildébut

Mais pour notre arbitre maison, la règle est claire, tout comme elle l'a été pour les officiels lors de la partie :

Point Arbitrage :

« "Tout le monde est par terre, il n'y a pas ruck", cette phrase est contraire aux directives. Si un ruck a été formé et que le ballon n'a pas émergé de la zone (toujours devant les derniers pieds) alors, on arbitre la zone avec les règles du ruck (pas d'entrée latérale). Que les participants au ruck soient tombés par terre ou non. »

Entre frustration et promesses

Urios l’a reconnu : au-delà des polémiques arbitrales, Clermont doit progresser techniquement.

Mais l’ancien coach de l’UBB a aussi insisté sur l’état d’esprit retrouvé : « Ce que je ressens dans cette équipe aujourd’hui, je ne l’ai jamais ressenti à Clermont depuis deux ans. Ce lien humain, cette confiance, ça n’a pas de prix. Même si ce soir, nous avons le sentiment de ne pas être récompensés. »

À La Rochelle, les Jaunards ont parfois souffert, parfois montré les crocs, mais ils sont surtout restés frustrés par ce tournant. Et si l’ASM n’a pas encore trouvé la recette pour s’imposer à l’extérieur, Urios semble avoir relancé une flamme que les supporters attendaient depuis longtemps. 

Mouais, si Urios pouvait se faire les ligaments croisés de langue, cela nous reposerait les oreilles...

  • il y a 1 heure

