TOP 14. ''J’en ai plein le cul'', Clermont frustré, Urios en furie : TMO, carton orange, mêlée, tout y passe

Après la défaite de l’ASM à La Rochelle, Christophe Urios a déversé sa colère : essai refusé à Raka, carton orange inutile, mêlées pas droites… Le manager clermontois a tiré à boulets rouges.

Samedi, Clermont a quitté Deflandre avec une lourde défaite (34-16) face au Stade Rochelais. Mais au-delà du score, c’est surtout la frustration qui dominait chez Christophe Urios. Mais contrairement à Ugo Mola, il n'a pas aligné ses joueurs mais l'abitrage. ''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''

Interrogé via le Midi Olympique, le manager de l’ASM n’a pas mâché ses mots : « De la colère, de la déception, au vu du résultat final. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Je trouve qu’on méritait bien mieux, a minima le bonus défensif. Je pensais qu’on allait le gagner ce match. »

L’essai de Raka, le tournant qui fait débat

Pour Urios, le moment clé reste l’essai refusé à Alivereti Raka dans les dix dernières minutes alors que le score était de 20 à 18 pour les Maritimes : « Je ne le comprends pas. C’est le tournant du match. » Derrière, La Rochelle a pris le large, et les Auvergnats n’ont jamais réussi à revenir suite aux essais de Niniashvili et Le Garrec. Un sentiment amer pour une équipe qui pensait pouvoir rivaliser avec les locaux, malgré l’écart final au tableau d’affichage.

Les nerfs lâchent face à l’arbitrage

Mais le technicien clermontois ne s’est pas arrêté là. Comme souvent, Urios a tapé du poing sur la table en dénonçant certaines décisions arbitrales : « Le carton orange, il est logique. Je savais qu’il allait mettre carton orange (contre Rob Simmons, NDLR.). Il ne s’est pas emmerdé. Il y a plusieurs trucs qui me gonflent. Ce carton orange, il ne sert à rien. »

Le manager est allé encore plus loin, pointant du doigt l’utilisation du TMO : « Les appels vidéo, il y en a plein le cul. Je vous le dis franchement, on va faire chier tout le monde. Les introductions en mêlée, j’en ai plein le cul. Tous les matchs, il y a quatre introductions pas droites, mais cela fait 20 ans que c’est comme ça ! Pourquoi, aujourd’hui, on se met à faire les cow-boys ? »

Le rugby, devenu trop haché ?

Pour Urios, le problème dépasse ce match isolé : « Tous les spectateurs vont se faire chier ! Les matchs durent 85, 90 minutes. Je ne sais pas combien il y a eu d’appels vidéo ce soir. (…) Les introductions en mêlée pas droites, on perd deux heures, on casse le rythme… »

Malgré cette colère froide, l’ancien coach de Castres et de Bordeaux-Bègles veut retenir la prestation collective de son groupe, convaincu que Clermont méritait davantage. La sortie de Christophe Urios illustre toute la difficulté des instances pour trouver la bonne formule. Entre volonté de protéger les joueurs et spectacle parfois haché, le rugby moderne doit encore trouver son équilibre. Et sur ce terrain-là aussi, Urios compte bien se faire entendre.