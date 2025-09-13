TOP 14. ''D’après Ugo, c’est impossible, donc on va essayer de le faire mentir'', Ramos ambitieux mais humble
TOP14. Quadruplé, années 90, records… Ramos sourit mais calme les ardeurs. Crédit image : Screenshot Youtube Stade Toulousain
Le Stade veut éviter le piège du trop-plein de confiance. Ramos, excellent à Clermont, fixe le cap avant Perpignan : viser haut, mais avancer étape par étape.

Pour de nombreux observateurs, le vrai patron du Stade Toulousain, c'est lui. Face à Clermont, Thomas Ramos a de nouveau rappelé qu’il était plus qu’un simple buteur : un arrière capable de prendre le jeu à son compte et d’apporter de la maîtrise dans les moments clés. Pourtant, à l’heure d’évoquer les ambitions du Stade Toulousain, en conférence de presse avant la première à la maison contre l'USAP, l’international préfère calmer le jeu.

« On n’en est pas encore à parler de quadruplé »

Face aux micros, Ramos n’a pas esquivé la question du quadruplé, ce Graal que le Stade a déjà touché dans les années 1990. « D’après Ugo, c’est impossible, donc on va essayer de le faire mentir », lâche-t-il avec un sourire.Toulouse. De doublure à concurrent (?) : Graou, l’autre patron de la mêlée qui a grandi dans l’ombre de DupontToulouse. De doublure à concurrent (?) : Graou, l’autre patron de la mêlée qui a grandi dans l’ombre de Dupont

Mais l’arrière international rappelle aussi que « chaque saison est différente » et que la concurrence est rude : « Il y a beaucoup d’autres équipes qui veulent le Top 14 et la Coupe des champions. »

L’objectif immédiat ? Assurer une place dans les deux premiers à l’issue de la phase régulière. « Ça permet de souffler un week-end, de récupérer un peu par rapport aux autres », insiste Ramos. Autrement dit, pas de projection trop lointaine : l’important reste d’engranger des points dès maintenant.

Le souvenir qui pique encore

Car au Stade, on n’a pas oublié la saison 2022, bouclée sans le moindre titre. « Ça, on ne veut surtout pas revivre », confie Ramos. C’est même devenu une source de motivation permanente pour le groupe, qui sait à quel point la marge est infime au très haut niveau.TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)Avec un staff toujours prompt à challenger ses joueurs, Toulouse garde donc la tête froide avant de recevoir Perpignan samedi (16h35). Pas question de parler d’histoire ou de record pour l’instant : les Rouge et Noir savent que la vérité du terrain se construit dès septembre.

Et si Ramos et les siens parviennent à rééditer l’exploit des années 90, ils auront fait mentir leur manager. Mais ça, ce sera une autre histoire.

