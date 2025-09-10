Toulouse. De doublure à concurrent (?) : Graou, l’autre patron de la mêlée qui a grandi dans l’ombre de Dupont

Dans l’ombre imposante d’Antoine Dupont, Paul Graou a saisi sa chance. Patience, régularité et sérénité en finale : le demi de mêlée s’impose comme un vrai concurrent.

Paul Graou a longtemps été dans l'ombre imposante d’Antoine Dupont. Mais à force d’enchaîner les matchs durant l’absence du capitaine tricolore, le demi de mêlée de 28 ans a prouvé qu’il n’était pas seulement là pour faire souffler son pote "Toto". Sa progression, sa maturité et son rôle croissant au Stade Toulousain en font aujourd’hui un vrai concurrent interne, même si l’intéressé garde la tête froide comme le confie à L'Équipe.

"J’ai envie de le concurrencer"

Arrivé en 2022 d’Agen, Graou a dû se montrer patient avant de s’imposer dans l’effectif rouge et noir. "Quand je suis arrivé à Toulouse, mon objectif était de répondre présent à chaque fois qu’on ferait appel à moi. Petit à petit, les ambitions grandissent. Donc oui, j’ai envie de le concurrencer, même si ça paraît impossible." Une déclaration qui en dit long sur l’état d’esprit du joueur, déterminé mais lucide face au phénomène Dupont.

De l’ombre à la lumière

Le demi de mêlée n’a pas seulement profité des absences de son ami. Il a surtout grandi dans son rôle : "J’ai eu beaucoup de temps de jeu, j’ai joué les matches importants. J’ai grandi, sur la préparation des matches par exemple. Mais j’ai surtout pris du plaisir." Sa finale de Top 14, vécue en toute sérénité, en est l’illustration parfaite : "C’est le match où j’étais le plus zen de la saison." ''Vraiment le meilleur 9 et le meilleur joueur de la planète, point'', Dupont badé par cet internationalGraou ne cache pas que la défaite en demi-finale de Champions Cup contre l’UBB (35-18) a marqué un tournant : "On venait de lâcher un titre. Il était hors de question de lâcher le second." Une réaction de champion, qui témoigne de son exigence personnelle : "Je suis très intransigeant avec moi-même."

Une concurrence saine

Avec Dupont, la relation dépasse largement le cadre du terrain. Les deux hommes se connaissent depuis leurs années cadets à Auch, et Graou a souvent "squatté" chez lui à l’époque de Montauban. "Toto est ultra-compétiteur. J’ai appris à le devenir. Mais on reste amis avant d’être coéquipiers." TOP 14. Après la Suisse, la Bretagne et l’Italie, pourquoi Antoine Dupont est à Los Angeles en ce moment ?Et c’est sans doute là la force de ce duo : une émulation positive, qui tire tout le monde vers le haut. "Au Stade Toulousain, il y a de l’émulation et tout le monde en profite pour progresser. À l’entraînement, ça bataille."

Graou, une vision différente

Au fond, Paul Graou espère surtout que ses prestations changent le regard porté sur lui : "J’espère que les gens auront une vision différente de moi." Et si la hiérarchie ne changera pas du jour au lendemain, l’ancien Agenais a prouvé qu’il était désormais bien plus qu’une simple doublure. ''Soit il est inconscient, soit il a le melon'', Mola dévoile l'objectif fou fixé par Antoine Dupont : une prophétie ?Au Stade Toulousain, rien n’est jamais acquis. Et c’est peut-être ce qui fait la force du club : même derrière Antoine Dupont, il y a toujours un Graou prêt à rugir.