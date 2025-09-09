''Vraiment le meilleur 9 et le meilleur joueur de la planète, point'', Dupont badé par cet international

Blessé et absent du Top 14, Antoine Dupont continue pourtant de fasciner. Ali Price, demi de mêlée écossais, ne cache pas son admiration : ''C’est le meilleur neuf et le meilleur joueur de la planète, point.''

Absent du Top 14 depuis sa blessure dans le 6 Nations, Antoine Dupont reste pourtant (toujours ?) au cœur des discussions. Ce n’est pas Ugo Mola qui dira le contraire, ni Ali Price, le demi de mêlée écossais tout juste débarqué à Montpellier. Pour le Britannique (68 sélections), Dupont n’est pas juste une star, c’est le mètre-étalon à son poste. 'Dupont bashing', rééducation à l’étranger : où est vraiment Antoine Dupont ? Mola répond cash

"Le meilleur neuf et le meilleur joueur de la planète, point."

Dans les colonnes du Midi Olympique, Ali Price ne cache pas son admiration :

Ce mec… ce mec ! Il est terrible hein ! Je l’ai affronté trois ou quatre fois avec l’Écosse et pfffff… Il a été incroyable sur les quatre ou cinq dernières saisons. C’est vraiment le meilleur neuf et le meilleur joueur de la planète, point.

Des mots forts, prononcés sans détour, qui en disent long sur l’aura du Toulousain à l’international. Le demi de mêlée écossais va même plus loin : "Il a décroché l’or olympique… Il est une locomotive de ce championnat." Une référence à sa parenthèse dorée avec France 7, et à un palmarès que beaucoup regardent avec envie.

Dupont mais pas que...

"En plus, il évolue au sein d’une équipe qui ne joue pas trop mal, n’est-ce pas ?" Price trépigne à l’idée de se frotter à Dupont, Serin, Machenaud, Le Garrec ou Jauneau. Des noms qu’il connaît tous, qu’il respecte tous. "J’adore la liberté de jeu avec laquelle ils évoluent. C’est aussi une des raisons qui m’ont convaincu de venir ici, car on est beaucoup moins libre en Écosse." ''Soit il est inconscient, soit il a le melon'', Mola dévoile l'objectif fou fixé par Antoine Dupont : une prophétie ?"La France a toujours eu une grande tradition de grands demis de mêlée, dit-il avec un large sourire. Et cela est encore le cas quand on voit Jauneau, Le Garrec… Il y en a partout ! Je peux tous les nommer et j’ai hâte de les affronter. Et chacun possède son style de jeu, j’adore ça."

Pas de retour avant novembre

Et il ne vient pas seulement pour prendre des photos souvenirs. "Ce sera un challenge de se mesurer à eux tous les week-ends." Son admiration pour Dupont n’enlève rien à son ambition. Mais une chose est sûre : quand même tes adversaires te badent, c’est que t’as marqué le jeu. ''Je lui mets 18 ou 19/20 partout'' : ce coach de TOP 14 fait l'éloge d'un Tricolore (et ce n'est pas Dupont)Price comme les supporters et ses coéquipiers devront encore attendre. Le demi de mêlée ne veut pas brusquer les choses et revenir trop tôt. Il n'a plus 20 ans et entend bien jouer encore longtemps et ne plus être à nouveau blessé au genou. Il prend donc le temps de se soigner correctement. Il ne devrait donc pas participer aux tests de novembre avec les Bleus.