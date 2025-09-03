''Je lui mets 18 ou 19/20 partout'' : ce coach de TOP 14 fait l'éloge d'un Tricolore (et ce n'est pas Dupont)

Nolann Le Garrec débarque à La Rochelle avec une ambition claire : devenir un cadre du Top 14. Ancien du Racing 92, il est encensé par Collazo, qui l’a vu évoluer de près.

Après avoir quitté le Racing 92 cet été, Nolann Le Garrec entame une nouvelle page de sa jeune carrière sous les couleurs du Stade Rochelais. À 23 ans, l’ancien Francilien ne débarque pas comme un simple renfort, mais bien comme un joueur destiné à peser dans les grandes échéances. Et pour Patrice Collazo, qui l’a côtoyé de près à Nanterre, il ne fait aucun doute : La Rochelle tient là un joueur capable de faire basculer une saison.

“Il est habité par la gagne”

Patrice Collazo connaît bien le profil de Le Garrec, qu’il a dirigé au Racing 92. Et lorsqu’il parle de son ancien joueur via Sud Ouest, le ton est admiratif : “Il est habité par la gagne. C’est un ambitieux, comme tous ceux qui visent le très haut niveau. Il veut aller chercher plus haut, individuellement et collectivement.” Une mentalité forgée par une éducation rugbystique solide – son père était entraîneur – et un appétit insatiable pour le jeu. Évolution, prise de confiance : comment Nolann Le Garrec est devenu le dauphin de Dupont avec le XV de France ?Techniquement, Le Garrec coche toutes les cases. “Je lui mets 18 ou 19/20 partout : jeu au pied, passe, vitesse. Il est ultra-doué”, enchaîne Collazo. S’il ne pèse pas dans le même registre qu’un Tawera Kerr-Barlow, “véritable 9e avant”, il compense par une explosivité redoutable autour des rucks. “Il concentre la défense car c’est une menace permanente. Et parce qu’il sert les autres.”

Le lien avec le collectif rochelais

À La Rochelle, où le paquet d’avants reste l’un des plus redoutés d’Europe, Le Garrec pourrait bien devenir le chef d’orchestre idéal. “Il va offrir pas mal de solutions. Il a besoin de se sentir impliqué, d’échanger constamment. Il travaille énormément, en vidéo, physiquement, stratégiquement…” Autant de qualités qui collent parfaitement avec les exigences du staff maritime. TOP 14. Pas à La Rochelle pour faire de la figuration, mais pour en être le futur patron ? Nolann Le Garrec dévoile ses ambitionsMalgré son jeune âge, Le Garrec affiche une confiance rare, sans jamais basculer dans l’arrogance. “Il est capable de se nourrir des échecs, aussi. Il a une marge de progression immense !” s’enthousiasme Collazo. De quoi laisser entrevoir un avenir brillant, dans un club qui ne veut pas se laisser distancer par les autres cadors du championnat.

Une ère nouvelle à Deflandre ?

Recruté pour apporter un souffle neuf à l’animation offensive, Le Garrec incarne aussi les ambitions renouvelées du Stade Rochelais. Lui-même l’a confié : “Je suis guidé par mon désir de gagner des titres.” Dans un vestiaire qui ne manque pas de talents, il pourrait vite devenir l’un des leaders naturels, sur et en dehors du terrain. XV de France. Lucu out plusieurs mois, Dupont absent : Nolann Le Garrec, numéro 1 en novembre ?Déjà affûté, affamé, et prêt à relever le défi, Nolann Le Garrec n’a pas débarqué à La Rochelle pour faire de la figuration. Et si l’on en croit son ancien coach, “il peut changer le cours des matchs”. Le Top 14 est prévenu : un nouveau patron pourrait bien émerger à la charnière maritime.