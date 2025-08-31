XV de France. Lucu out plusieurs mois, Dupont absent : Nolann Le Garrec, numéro 1 en novembre ?

Maxime Lucu va rater les deux premiers mois du Top 14. Bordeaux devra trouver de nouvelles solutions à l'instar du XV de France qui peut compter sur Nolann Le Garrec.

Mauvaise nouvelle pour l’Union Bordeaux-Bègles : Maxime Lucu va devoir laisser ses coéquipiers se débrouiller sans lui pendant plusieurs semaines. Le demi de mêlée international a été opéré d’une main et sera éloigné des terrains avant même le début du TOP 14.

Touché au pouce comme le rapporte Sud Ouest, le capitaine girondin a dû passer par la case opération. Selon L’Équipe, il devrait manquer près de deux mois de compétition. Un coup dur pour l’UBB qui mise sur l’expérience et le leadership de son stratège derrière la mêlée pour mener les siens dans un début de saison toujours important pour lancer l'exercice.

Bordeaux sans son maître à jouer

Privés de Lucu, les Bordelais devront composer avec une charnière remaniée pour affronter un calendrier déjà relevé en Top 14. Entre les déplacements piégeux et les chocs face aux cadors, l’absence du Basque pourrait peser lourd. Son sens du tempo, sa gestion au pied et son rôle de guide sont difficiles à remplacer.

Les Girondins entament la saison face au Stade Rochelais avant de se rendre au Racing 92. Ils auront ensuite rendez-vous avec le promu Montauban, Paris ou encore Lyon et surtout Toulouse, mi-octobre.

Pour pallier cette absence, l’UBB compte sur la recrue lyonnaise Martin Page-Relo, mais aussi sur les jeunes du club, puisque Yann Lesgourgues est parti à Biarritz. Le staff pourrait être tenté d’accélérer certaines intégrations, tout en croisant les doigts pour éviter une nouvelle blessure dans ce secteur clé.

Et l’équipe de France dans tout ça ?

Même si le prochain rassemblement du XV de France est encore loin, l’absence de Lucu soulève forcément la question. Son statut de cadre chez les Bleus pourrait être fragilisé si la concurrence en profite pour marquer des points à la mêlée. XV DE FRANCE. Malgré une rééducation musclée, Dupont renonce-t-il aux Springboks en novembre ?

On pense notamment au néo-Rochelais Le Garrec qui pourrait en profiter pour prendre la place de titulaire. Il ne vous a pas échappé qu'Antoine Dupont prend son temps pour revenir en pleine possession de ses moyens. Si Lucu est trop juste pour les tests, c'est l'ancien Racingman qui devrait en profiter. Une opportunité de marquer de précieux points en vue de la Coupe du monde pour accompagner Dupont en Australie.

Pour l'accompagner, on peut penser que le Lyonnais Couiloud a une vraie carte à jouer. Sans oublier le Toulonnais Serin et le Clermontois Jauneau. Trois Baptiste pour une seule place. Pour rappel, le XV de France a rendez-vous le samedi 8 novembre, au Stade de France contre l’Afrique du Sud, avant des matchs contre les Fidji (15 novembre) et l’Australie (22 novembre). Un solide programme pour les Tricolores.

Selon Le Figaro et RugbyPass, l’UBB espère retrouver son demi de mêlée aux alentours de la fin octobre. Si la rééducation se déroulait sans accroc, Lucu pourrait revenir à point nommé pour relancer la machine bordelaise avant l’hiver.

Entre les internationaux parfois absents, les blessures et la densité du championnat, l’UBB connaît déjà son premier gros test de la saison. Reste à voir si les hommes de Yannick Bru sauront transformer cette contrariété en opportunité pour renforcer leur collectif.