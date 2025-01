Évolution, prise de confiance : comment Nolann Le Garrec est devenu le dauphin de Dupont avec le XV de France ?

Nolann Le Garrec marche sur l’eau depuis plus d’un an maintenant, dans son style caractéristique. Jusqu’à devenir le numéro 2 officiel des Bleus derrière l’intouchable Dupont, malgré la concurrence démentielle.

On le sait prodige depuis ses 18 ans, si ce n’est avant. Intégré à l’effectif pro du Racing depuis sa majorité, Nolann Le Garrec est devenu un élément clé de l’équipe francilienne très tôt. Trop tôt, peut-être.

Mais son temps de jeu démentiel pour un (si) jeune joueur et sa prise de responsabilités n’ont fait qu’accélérer son polissage. Si bien que du diamant breton annoncé dès l’automne 2020, reste aujourd’hui ces qualités de dynamiteur et de gestuelle indéniables, alors que les défauts, eux, se sont gommés progressivement comme on peaufine un tableau. Et continuent de le faire.

Une évolution significative

Fini le temps où le prodige du Racing 92 en faisait trop, demeurait souvent maladroit face au but et parfois imprécis dans ses gestes fondamentaux, en dépit d’un talent supérieur indéniable. Depuis plus d’un an maintenant, l’enfant du Morbihan joue avec une confiance en lui et un culot qui semblent inébranlables, façon Baptiste Serin de l’autre côté de l’Hexagone. Chose que ses premières capes pleines de réussite n’ont, semble-t-il, fait qu’accentuer.

Si bien que de semaine en semaine, l’on se dit que le départ de Le Garrec vers La Rochelle la saison prochaine laissera un immense vide dans le 92. Autant qu’on voit mal comment l’accélérateur de jeu des Ciel et Blanc ne sera pas le remplaçant officiel d’Antoine Dupont durant le Tournoi des 6 Nations qui se profile.

Il a pour lui toutes les qualités évoquées mais aussi la jeunesse (22 ans) par rapport à deux de principaux concurrents, mais aussi un profil apprécié par Fabien Galthié - que n’a semble-t-il pas assez un certain demi de mêlée du LOU - pour finir les matchs des Bleus. Le week-end dernier encore, l’acolyte de Max Spring réalisait une partie superbe en tous points face aux Stormers en Champions Cup, mettant le feu autour des rucks et livrant plusieurs offrandes pour ses coéquipiers.

À tel point que son exigeant manager Stuart Lancaster disait ceci, à l’issue du match, comme rapporté par Rugbyrama : "Il a fait contre les Stormers son meilleur match de la saison. Il a été élu homme du match et l’a parfaitement mérité. La France a de la chance d’avoir, avec Antoine Dupont et lui, une telle richesse au poste de numéro 9…"

Il est vrai que laisser à la piaule Baptiste Serin, Maxime Lucu, Baptiste Couilloud et Baptiste Jauneau est un luxe que même les All Blacks n’ont pas…