TOP 14. Après la Suisse, la Bretagne et l’Italie, pourquoi Antoine Dupont est à Los Angeles en ce moment ?

Antoine Dupont est actuellement aux États-Unis. Pas seulement pour les vacances, mais pour explorer de nouvelles pistes dans sa rééducation.

Finalement, quand est-ce qu’on ne parle pas d’Antoine Dupont ? Quand les médias spécialistes ne le font pas, ceux de la presse people ou généraliste s’y collent, avec plus ou moins de pertinence.

Alors autant ne pas perdre la main et continuer de vous conter les aventures du rugbyman préféré des français durant sa longue période de convalescence. Qui lui permet, en marge de sa rééducation, de profiter des plaisirs de la vie que peut lui offrir son statut ainsi que de participer à nombre d’événements très populaires, du festival de Cannes aux défilés de mode Louis Vuitton, en passant par l’exposition universelle, un séjour en Italie - tout en assistant à match du club à la mode qu’est Come en bonne compagnie - et on en passe.

Mais récemment, "Toto" est également redevenu un joueur de rugby ordinaire le temps de quelques jours. Car ne tombez pas dans la facilité de penser qu’il ne s’entraîne pas dur à côté de cela. Mi-août, le demi de mêlée de 28 ans a ainsi pris par au stage de préparation en Bretagne avec ses coéquipiers. Avant de repartir à l’autre bout de la planète.

La Californie comme nouvelle étape du processus

Depuis quelques jours et alors qu’il entame son 7ème mois de convalescence, Dupont est en effet à Los Angeles. Et s’il profite de la vie américaine, ne croyez-pas que le prodige français n’est parti que pour les vacances. Après avoir découvert les infrastructures du club de NFL des LA Chargers l’année dernière, il n’est pas impossible que le Pyrénéen intègre cette fois leur centre de rééducation.

"Il nous permet d’ouvrir des portes dans des endroits que nous avions envie d’explorer", expliquait Ugo Mola la semaine passée dans une sortie médiatique. "C’est plus facile quand c’est Antoine Dupont que quand c’est Ugo Mola ou Jérôme Cazalbou."

Comme les autres joueurs du Stade Toulousain, une partie de sa rééducation ne se fait pas au club dès puisque son indisponibilité dépasse les 6 à 8 semaines. A la différence près que lui ne va plus forcément au CERS de Capbreton mais dans des centres spécialisés en Suisse, en Californie, et bientôt dans une autre d’une destination pas encore été révélée, soufflait un Mola passablement agacé de voir les actions de son capitaine constamment interprétées.

"Je vous rassure, il est souvent au club, même si vous ne le voyez pas", lançait le manager rouge et noir. Et il y reviendra d’ailleurs prochainement de manière plus régulière encore puisque le retour d’Antoine Dupont sur les pelouses du Top 14 est prévu pour le courant du mois de novembre. Allez, patience, et en attendez, restez connectés à vos réseaux sociaux. Sans tomber dans le Dupont-bashing…