En feu, Max Spring a-t-il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire du Top 14 face à l'UBB ?

L'ailier et capitaine d'un soir du Racing 92 a inscrit un triplé retentissant face à l'UBB. Une prestation qui confirme les qualités de ce joueur sous-côté.

Dans le sillage de son équipe, il était en feu ! Ce dimanche soir, pour clore la 2ème journée de Top 14 à la Paris La Défense Arena, Max Spring et le Racing 92 ont assuré le spectacle face à l’UBB.

Surtout en première période où ils ont inscrit pas moins de 5 essais pour mener jusqu’à 44 à 8 à la 50ème. Notamment grâce au le polyvalent arrière francilien, donc, qui s’est offert le premier triplé de sa carrière professionnelle… en tout juste 12 minutes !

Le premier essai en arrivant pleine balle au relai d’une inspiration de Léo Carbonneau, le 2ème suite à un numéro de dribbleur sur 50 mètres dans le fermé, qui éliminait l’arrière garde bordelaise. Et enfin le dernier sur une déviation en touche à 5 mètres de la ligne adverse, que le remuant Spring récupérait plein gaz pour surprendre une défense apathique de l’UBB. Mais quel punch pour le Basque de 24 ans, en tous cas…

Dupont et Lacroix ont fait mieux

Mais alors, est-ce le triplé le plus rapide de l’histoire du Top 14 ? Inscrire 3 essais dans le même match est déjà une sacrée performance, mais alors en 12 minutes, l’international français (1 cape en 2022) a fait fort !

Et pourtant, l’ainé de la fratrie Spring n’a pas battu de record sous le toit de l’Arena, ce dimanche soir. L’an dernier, l’inévitable Antoine Dupont avait planté un triplé en 9 minutes pour son retour à la compétition en octobre, face à Clermont. En fera-t-il de même cette année, alors que son retour de blessure est prévu pour courant novembre ?

Enfin, parmi les confrérie de finisseurs hors-pair qui ont déjà inscrit 3 essais dans le même match en Top 14, le plus rapide fut et restera probablement un petit ailier casqué qui sévissait du côté de La Rochelle.

En 2016, face à Bayonne, l’international français inscrivait un quadruplé mémorable, dont ses 3 essais en 6 minutes. Incroyable et probablement inégalable. Un moment de quasi-lévitation qui ne se produit de très rarement dans une carrière. Et ce n’est pas l’ailier qui du stopper sa carrière dans la force de l’âge qui vous dira le contraire…