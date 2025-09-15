RÉSUMÉ VIDÉO. Un Racing de gala renverse le champion d’Europe, Max Spring voir triple
Sous le toit de La Défense Arena, le Racing 92 a étouffé l’UBB dès le coup d’envoi.
Déchaîné dès l’entame, le Racing 92 a terrassé l’UBB en vingt minutes de folie avant de lever le pied et de frôler la punition.

La Paris La Défense Arena aime les soirées à rebondissements, et ce Racing 92 – UBB n’a pas dérogé à la règle.

Après la claque reçue à Lyon la semaine passée, les hommes de Patrice Collazo étaient attendus au tournant. La réponse a été spectaculaire : quatre essais inscrits en moins de vingt minutes, dont un triplé express de Max Spring, capitaine d’un soir, pour un score ahurissant de 28-3 dès la 18e minute.

Des débuts en fanfare

Tout est parti très vite. Léo Carbonneau a donné le ton en filou près de la ligne (5e). Derrière, Spring a enchaîné comme dans un rêve. Course limpide, par-dessus inspiré, déviation en touche exploitée : trois essais en douze minutes qui ont laissé les champions d’Europe groggy.

Les Bordelais, dépassés dans tous les secteurs, n’ont réagi que par une pénalité de Martin Page-Relo (12e) et un essai de Louis Bielle-Biarrey en coin (27e). À la pause, l’affaire semblait entendue : 34-8 pour les Ciel et Blanc, emmenés par un Ugo Seunes impeccable au pied (19 points au total).

Un autre scénario en deuxième mi-temps

La reprise a confirmé l’impression. Nathan Hughes, en force, a aplati le cinquième essai parisien (50e, 44-8). Mais alors que le Racing avait la main sur le bonus offensif et la possibilité d’envoyer un message fort au championnat, tout a basculé. Le pied levé, l’intensité retombée, les Franciliens ont laissé l’UBB revenir. Sadie a d’abord sonné la révolte (53e), suivi par Vergnes-Taillefer, Depoortere et enfin Lamothe à la sirène. Bordeaux a empilé quatre essais pour sauver l’honneur et aurait même pu arracher un bonus défensif en toute fin de match.

Heureusement pour Collazo et ses hommes, l’écart initial était trop large. Le Racing s’impose 44-32, avec la satisfaction d’avoir montré un visage flamboyant mais aussi la frustration d’avoir laissé filer un bonus offensif qui lui tendait les bras. Les deux cartons orange infligés à Taofifenua et Carbonneau en fin de partie ont accentué la fébrilité.

ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)

Pour l’UBB, c’est la première défaite de la saison. Yannick Bru pourra s’appuyer sur la réaction d’orgueil en seconde période, mais la passivité initiale fait mal. De son côté, le Racing se relance après son faux départ, et Max Spring sort renforcé : capitaine, triplé, leader. Un message clair envoyé au reste du championnat.

Le Racing peut regretter d'avoir laissé filer le bonus offensif. Ils se sont trop relâchés en fin de match.

  • il y a 26 secondes

