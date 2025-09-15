RÉSUMÉ VIDÉO. Un Racing de gala renverse le champion d’Europe, Max Spring voir triple

La Paris La Défense Arena aime les soirées à rebondissements, et ce Racing 92 – UBB n’a pas dérogé à la règle.
Après la claque reçue à Lyon la semaine passée, les hommes de Patrice Collazo étaient attendus au tournant. La réponse a été spectaculaire : quatre essais inscrits en moins de vingt minutes, dont un triplé express de Max Spring, capitaine d’un soir, pour un score ahurissant de 28-3 dès la 18e minute.
Des débuts en fanfare
Tout est parti très vite. Léo Carbonneau a donné le ton en filou près de la ligne (5e). Derrière, Spring a enchaîné comme dans un rêve. Course limpide, par-dessus inspiré, déviation en touche exploitée : trois essais en douze minutes qui ont laissé les champions d’Europe groggy.
Les Bordelais, dépassés dans tous les secteurs, n’ont réagi que par une pénalité de Martin Page-Relo (12e) et un essai de Louis Bielle-Biarrey en coin (27e). À la pause, l’affaire semblait entendue : 34-8 pour les Ciel et Blanc, emmenés par un Ugo Seunes impeccable au pied (19 points au total).
Un autre scénario en deuxième mi-temps
La reprise a confirmé l’impression. Nathan Hughes, en force, a aplati le cinquième essai parisien (50e, 44-8). Mais alors que le Racing avait la main sur le bonus offensif et la possibilité d’envoyer un message fort au championnat, tout a basculé. Le pied levé, l’intensité retombée, les Franciliens ont laissé l’UBB revenir. Sadie a d’abord sonné la révolte (53e), suivi par Vergnes-Taillefer, Depoortere et enfin Lamothe à la sirène. Bordeaux a empilé quatre essais pour sauver l’honneur et aurait même pu arracher un bonus défensif en toute fin de match.
Heureusement pour Collazo et ses hommes, l’écart initial était trop large. Le Racing s’impose 44-32, avec la satisfaction d’avoir montré un visage flamboyant mais aussi la frustration d’avoir laissé filer un bonus offensif qui lui tendait les bras. Les deux cartons orange infligés à Taofifenua et Carbonneau en fin de partie ont accentué la fébrilité.
Pour l’UBB, c’est la première défaite de la saison. Yannick Bru pourra s’appuyer sur la réaction d’orgueil en seconde période, mais la passivité initiale fait mal. De son côté, le Racing se relance après son faux départ, et Max Spring sort renforcé : capitaine, triplé, leader. Un message clair envoyé au reste du championnat.
Vieille Gloire
Le Racing peut regretter d’avoir laissé filer le bonus offensif. Ils se sont trop relâchés en fin de match.
dusqual
très belle 1e mi temps du racing qui a mis les points quand il le fallait.
ce qui est rageant c'est qu'il y avait grave la place.
tant mieux pour eux, ça va donner de la confiance à cette jeune charnière qui a su manoeuvrer sans crainte et de quoi bosser à ceux qui se croient arrivés.
après, j'ai pas envie de taper trop non plus sur les joueurs de l'ubb. il y a eu des erreurs en pagaille mais c'est le 2e match et la prépa a été courte.
on va pas se réfugier non plus derrière les absents, c'est le lot de chacun et comme dit bru, il faut le prendre comme l'opportunité de donner du temps de jeu à des jeunes. alors certes, les connexions sont peut être un peu moins huilées, mais c'est un investissement qui payera plus tard.
Jak3192
Quand tu joues le maintien,
faut gagner à domicile ! 😄
Pour les visiteurs,
prendre une tolle à l'extérieur, c'est pas grave (ça forge le caractère 🤭)
La question, c'est le nombre de répétitions en ce domaine à limiter 😄
lebonbernieCGunther
Match très bizarre... Même les Racingmen semblaient surpris de la passivité défensive des bordelais...
Ajoutez à ça un manque d'engagement indigne de certains (on a encore pu admirer toute la palette au air plaquage de Penaud...), mais surtout, une organisation défensive complètement défaillante, confiée au seul Depoortère, et offensivement, c'était souvent n'importe quoi là aussi avec un déchet énorme dans la finition (franchement, deux ou trois essais de plus pour l'UBB aurait été logique). Côté Racing, j'ai été impressionné par le nombre de plaquages offensifs distribués, pour le reste, ils se sont surtout nourris des bévues girondines, ont été heureux sur les rebonds mais j'ai pas vraiment vu de fond de jeu complètement en place. D'où mon sentiment de "match bizarre".
Ma conclusion, c'est que sans Lucu ou Jalibert, toute l'organisation off/déf s'effrite, alors quand ce sont les deux qui manquent à l'appel, tout s'écroule...
pascalbulroland
Si tu n'as pas vu de fond de jeu du côté du Racing, je n'en ai pas vu du côté de l'UBB non plus...
J'ai vu du "hourra rugby" avec des "air défenses", ce qui a donné un score large...
La jeune charnière du Racing m'a étonné quand celle de Bordeaux m'a déçu.
Cette contre performance de l'UBB va servir à Bru pour remettre les choses dans l'ordre.
J'ai aimé la seconde mi-temps des Bordelais qui ont su se révolter, même s'ils ne pouvaient pas faire pire que leur 1 ère mi-temps.
Tu dis que tout s'effondre sans Lucu et Jalibert, mais c'est le gros chantier sur lequel Bru doit travailler , faire aussi bien sans eux...Et ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à pot.
Je suis sûr que cette défaite est un accident et qu'on ne verra pas beaucoup l'UBB en prendre 40 cette saison.
Yonolan
Quelle première mi-temps étonnante
Un Racing que je n'avais pas vu marcher sur l'eau depuis si longtemps sans stars mais avec la jeunesse au pouvoir
Des regards bordelais d'impuissance que je 'avais pas revu depuis leur finale de Top 14 d'il y a deux ans
Oui vraiment on n'attendait aucune de ces deux équipes dans cette posture
Rassurante pour l'une ? inquiétante pour l'autre ?
L'avenir le dira
Mais ca rend ce Top 14 encore plus indécis et intéressant
Bravo au Racing qui a tourné le dos aux ( ex? ) bankables mais qui a vraiment une équipe prometteuse
Jacques-Tati-en-EDF
Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude pour l'UBB. Il me semble normal que les équipes qui maintiennent un certain niveau sur plusieurs saisons aient des petits ratés.De plus l'UBB semble ne pas encore avoir une profondeur d'effectif bien rôdée.
Quand au Racing, je crois qu'on peut y voir là un beau retour de Collazo, et la confirmation que Lancaster avait vraiment un gros problème au sein de ce club. Le Racing est clairement de retour et à son niveau.
lebonbernieCGunther
Je ne suis pas sûr qu'on ait vu hier soir un très grand Racing, mais plutôt une pitoyable UBB, du moins pendant 50 ou 60 mn... Voir plus haut ce que j'en pense plus en détail.
Jak3192
C'est pas bien de dénigrer l'adversaire...
Quand c'est des coaches qui parlent comme ça,
j'en connais des supporters adverses qui gueu.lent au scandale
🤣
La même en couleur .
Excellent
Merci 👍
VivaRCF
Le petit Seunes il pèse pas lourd mais il a pas peur !
Revahn
NMa
Quelle passivité de l'UBB.
Cela ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé en début de saison, on espère que cela ne se reproduit pas, c'était une très mauvaise image enovyé et un non respect du maillot.
Jak3192
C'est pas la fin du monde non plus
Ils se sont cagué,
c'est en début de saison,
ya pas d'image envoyé, ya juste un constat à un moment
et le maillot pas respecté, ben non
ils se sont cagués.