TRANSFERT. Top 14. Le Racing tremble : Max Spring, le dossier chaud qui agite déjà le Top 14

En fin de contrat avec le Racing 92, Max Spring attire déjà les convoitises. Bayonne semblait tenir la corde, mais c’est finalement Clermont qui a dégainé une offre concrète.

Le marché des transferts n’attend jamais, et celui de Max Spring commence déjà à faire du bruit.

L’arrière du Racing 92, en fin de contrat en juin prochain, est au cœur des discussions entre plusieurs clubs de Top 14. Un temps annoncé du côté de Bayonne, le joueur de 24 ans ne devrait finalement pas rejoindre l’Aviron. Selon le Midi Olympique, la prolongation à venir de Cheikh Tiberghien aurait fermé la porte, malgré le rêve d’un retour au Pays basque pour jouer aux côtés de son frère Tom.

L'ASM en pôle position

C’est désormais Clermont qui se montre le plus pressant. Toujours selon Midi Olympique, l’ASM a accueilli Max Spring en début de semaine pour une visite de ses installations. Une proposition concrète a même été formulée, jugée très attractive par l’entourage du joueur. Les dirigeants jaunards, désireux de rajeunir leur ligne de trois-quarts et d’ajouter des JIFFs de qualité à leur effectif, voient en lui un successeur idéal à Alex Newsome, dont le contrat s’achève en 2026.

Et pour cause, le coup serait idéal pour Christophe Urios et son staff. Le poste de numéro 15 est en difficulté depuis plusieurs saisons et l'arrivée de Kylan Hamdaoui l'été dernier n'a pas permis de combler le manque. L'arrière du Racing 92 est une opportunité en or pour les Auvergnats, celle de s'armer avec un joueur qui peut viser le XV de France (il compte une sélection).

La pression est du côté du Racing 92

Pour les Ciel et Blanc, ce dossier est sensible. Spring est devenu un titulaire incontournable à l’arrière, symbole d’une formation francilienne capable de produire du haut niveau. Lors de la lourde défaite à Lyon lors de la première journée (32-7), il avait été l’un des rares à surnager. Perdre un tel profil serait un nouveau coup dur pour Jacky Lorenzetti, déjà critiqué pour avoir laissé filer plusieurs talents ces dernières années. La direction francilienne garde donc espoir de le convaincre de prolonger son aventure à Nanterre.

De son côté, le joueur semble vouloir attendre les premières semaines de compétition avant de trancher. La dynamique sportive du Racing pourrait peser dans la balance, tout comme la perspective de rejoindre Clermont, un club qui reconstruit avec patience autour de ses jeunes cadres, comme en témoigne la récente prolongation de la pépite Baptiste Jauneau.

À 24 ans, Max Spring n’a encore qu’une sélection avec le XV de France, mais son potentiel ne fait aucun doute. Qu’il reste au Racing ou qu’il parte relancer sa carrière ailleurs, l’arrière explosif sera l’un des feuilletons majeurs du mercato 2026.