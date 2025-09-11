Coupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter la France ? La presse étrangère tranche

Dimanche, c’est l’Irlande qui se dresse face à la France. Que dit la presse étrangère ? Analyse, clés du match, joueuses à surveiller et même un score pronostiqué : la tendance est bleue !

Dimanche 14 septembre, les Bleues défient l’Irlande en quart de finale de la Coupe du monde féminine à Exeter. Une affiche qui, sur le papier, oppose deux équipes aux trajectoires bien différentes mais qui suscite beaucoup d’attente à l’étranger. Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?Pour RugbyPass, la France arrive peut-être “tardivement dans la compétition, mais sûrement”. Après un début de phase de poules poussive, le large succès face à l’Afrique du Sud a rassuré et redonné confiance (source). Une victoire qui a permis de poser des bases solides avant d’attaquer la phase à élimination directe.

"Malgré leur faible avance au classement mondial, la différence de niveau est considérable. L'Irlande, bien que relativement solide, aura du mal à rivaliser avec la fougue et la cohésion d'équipe dont la France commence à faire preuve", analyse Planet Rugby.

Les clés du match vues d’ailleurs

Le média anglophone souligne que cette édition des quarts est marquée par des duels serrés, mais insiste : la France a les armes pour dominer l’Irlande. Puissance devant, discipline en défense, et une ligne arrière capable d’exploiter le moindre ballon de récupération : les atouts sont réels. 58 vs 8 : un écart abyssal ! Personne ne fait mieux que la France à la Coupe du mondeÀ l’international, les regards se tournent vers Morgane Bourgeois. L’ouvrière de lumière des Bleues est décrite comme une “chef d’orchestre en devenir” dans la Women’s World Cup Notebook de RugbyPass. Sa capacité à alterner entre jeu au pied chirurgical et attaques tranchantes pourrait peser lourd face à une défense irlandaise réputée rugueuse.

De son côté, Planet Rugby cible Pauline Bourdon-Sansus : "Meneuse de jeu incroyablement polyvalente, la joueuse de 29 ans mène son équipe à la victoire après dix ans au sommet du rugby français. Sans doute l'une des meilleures joueuses du monde, le leadership et la vision de Bourdon-Sansus pourraient bien mener son équipe au sommet."

Un adversaire jamais simple

L’Irlande, deuxième de sa poule, a parfois alterné le chaud et le froid. Mais attention : sur les matchs couperets, les Vertes savent s’accrocher. Leur troisième ligne, très mobile, sera un vrai test pour le pack français. "On ne s'attend pas à ce que l'île d'Émeraude soit un véritable prétendant au titre, mais cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas capable de tenir tête aux meilleurs", ajoute Planet Rugby. Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partoutEntre un XV de France qui semble monter en puissance et une Irlande accrocheuse, la presse internationale voit les Bleues passer. Reste à confirmer sur le terrain. Comme toujours, c’est là que tout se jouera. Le site spécialisé table sur un score de 32-10 pour la France, et vous ?