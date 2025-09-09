Coupe du monde. 58 vs 8 : un écart abyssal ! Personne ne fait mieux que l'équipe de France dans ce domaine

Après 165 points et 26 essais en poules, le XV de France féminin attaque les quarts ! Rendez-vous dimanche à 14h face à l’Irlande, en direct sur TF1 et TF1+.

Le XV de France féminin s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Ce dimanche, les Tricolores retrouveront l'Irlande pour un choc aux airs de 6 Nations. Un premier match couperet qui doit lancer les Bleues vers un potentiel titre mondial. XV de France féminin – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale de coupe du monde ?

L’Angleterre en ligne de mire… mais pas tout de suite

Le chemin vers le trophée reste néanmoins parsemé d'embuches. Si les Françaises ont "évité" la Nouvelle-Zélande en quart, elles pourraient retrouver l'ogre de cette compétition en demi-finale : l'Angleterre. Mais avant de penser au Crunch, il faudra s'imposer face à l'Irlande. Une nation qui n'est certes pas du niveau des cadors de cette coupe du monde, mais qui mettra à n'en pas douter beaucoup d'envie et de coeur pour renverser la France.

Pas question cependant pour les Tricolores de révolutionner leur jeu. Mais de monter en puissance en se montrant encore plus précise et appliquée. Ce qui a été le cas tout au long de la phase de poules.

Au sortir de ces matchs, le XV de France féminin fait partie des toutes meilleures nations dans de nombreuses catégories comme le nombre de points et d'essais marqués (2e, 165 pts, 26 essais), les courses (4e, 431) ou encore les franchissements (3e, 35) où seules les Black Ferns et les Anglaises ont fait mieux.

Quand la France fait mieux que les Black Ferns et l’Angleterre

Mais s'il y a un domaine où la France domine sans partage, ce sont les passes après-contact. Dans cette catégorie, ni l'Angleterre, ni la Nouvelle-Zélande ne font mieux. Et la différence est impressionnante. Les coéquipières d'Émilie Boulard ont déjà réalisé 58 offloads contre 48 pour le Canada et 38 pour les Néo-Zélandaises. Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quid de l'Angleterre ? 21 seulement tandis que l'Australie n'a même pas dépassé les 10 passes après-contact (8). Une statistique qui résume à elle seule l'envie des Françaises de faire vivre le cuir et de se faire des passes. Tandis que l'Angleterre a beaucoup plus anglé sa stratégie sur la puissance et le jeu direct.

A ce petit jeu, Émilie Boulard et Séraphine Okemba sont les plus actives avec 6 offloads chacune. La meilleure dans ce domaine étant la Canadienne Sophie de Goede (10). Ce dimanche contre l'Irlande, on devrait à nouveau voir les Bleues à l'attaque avec la volonté de ne jamais se retrouver à court de solutions ou de soutien. XV DE FRANCE. Un parcours sans faute mais qui pourrait coûter cher aux Bleues

