Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Rugby non-stop cette semaine : Top 14, PRO D2, Mondial féminin et Rugby Championship vont enflammer vos écrans.
Du rugby matin, midi et soir : entre Toulouse-Perpignan, France-Irlande et les chocs du sud, la semaine s’annonce irrespirable. Voici les horaires à bloquer pour ne rien rater du spectacle.

La rentrée rugbystique bat son plein et cette semaine du 8 au 14 septembre 2025, on va être servis comme jamais. Entre la 2e journée de Top 14, la 3e de PRO D2, les quarts de finale de la Coupe du monde féminine et un samedi de feu dans le Rugby Championship, les amateurs de beau jeu vont passer plus de temps devant Canal+ que dans leur canapé. Voici le programme complet !

Top 14 : Toulouse à la maison, choc à Paris, Toulon en prime

On attaque samedi dès 14h30 avec un Montauban – LOU qui sent bon l’ambiance chaude de Sapiac. Dans la foulée, les multiplex de 16h30 s’annoncent explosifs : Bayonne accueille Montpellier, Pau défie le Stade Français, La Rochelle reçoit Clermont et Toulouse affronte Perpignan au Stadium. Grosse carte Canal+ Live pour suivre tout ça.

TOP 14 — Journée 2

  • Montauban – LOU · sam. 13/09, 14:30 · Canal+ Sport

  • Bayonne – Montpellier · sam. 13/09, 16:30 · Canal+ / Canal+ Live 5

  • Pau – Stade Français · sam. 13/09, 16:30 · Canal+ / Canal+ Sport

  • La Rochelle – Clermont · sam. 13/09, 16:30 · Canal+ / Canal+ Live 2

  • Toulouse – Perpignan · sam. 13/09, 16:30 · Canal+ Live 4

  • Toulon – Castres · sam. 13/09, 21:05 · Canal+

  • Racing 92Bordeaux-Bègles · dim. 14/09, 21:05 · Canal+

Le prime du samedi ? Toulon – Castres à 21h05 sur Canal+, toujours un classique, toujours des étincelles. Et pour boucler la boucle, le choc Racing 92 – UBB, dimanche soir à 21h05. À ne rater sous aucun prétexte.

PRO D2 : Brive et Oyonnax à domicile, duel de costauds à Mont-de-Marsan

Dès jeudi soir, AgenGrenoble ouvre le bal sur Canal+ Sport à 21h. Le vendredi, comme d’hab’, c’est gros programme avec six matchs à 19h30 dont un intéressant Brive – Valence Romans et un AurillacBéziers qui pourrait sentir la poudre.

PRO D2 — Journée 3

Jeudi 11/09

  • Agen – Grenoble · 21:00 · Canal+ Sport

Vendredi 12/09

  • Provence Rugby – Biarritz · 19:00 · Canal+ Sport

  • Brive – Valence Romans · 19:30 · Canal+ Live 3

  • Oyonnax – Colomiers · 19:30 · Canal+ Live 2

  • Soyaux-AngoulêmeDax · 19:30 · Canal+ Live 4

  • Aurillac – Béziers · 19:30 · Canal+ Live 5

  • NeversCarcassonne · 19:30 · Canal+ Live 6

  • Mont-de-Marsan – Vannes · 21:00 · Canal+ Sport

Le gros match de la soirée ? Mont-de-Marsan – Vannes à 21h sur Canal+ Sport. Deux prétendants au top 6, deux styles, un choc à ne pas manquer.

Mondial féminin : les Bleues face à l’Irlande, samedi show à Exeter

Les quarts de finale de la Coupe du monde féminine débutent samedi avec Nouvelle-ZélandeAfrique du Sud à 14h, suivi de CanadaAustralie à 17h. Mais tous les regards français seront tournés vers dimanche 14h, pour le France – Irlande à Exeter (TF1 & TF1+).  Enfin, Angleterre – Écosse (17h, France 2) viendra conclure ce dimanche 100% rugby.

Coupe du monde de rugby féminin — Quarts de finale

  • Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud (Exeter) · sam. 13/09, 14:00 · TMC & TF1+

  • Canada – Australie (Bristol) · sam. 13/09, 17:00 · France 2

  • France – Irlande (Exeter) · dim. 14/09, 14:00 · TF1 & TF1+

  • Angleterre – Écosse (Bristol) · dim. 14/09, 17:00 · France 2

Rugby Championship : lever de rideau dès 6h du matin

Pour les plus matinaux (ou les insomniaques passionnés), direction le Rugby Championship : Australie – Argentine à 6h samedi, puis Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud à 9h05. Deux matchs hautement tactiques, deux ambiances, et un classement qui peut basculer.

Rugby Championship — Journée 3

  • Australie – Argentine (Sydney) · sam. 13/09, 06:00 · Canal+ Sport

  • Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud (Wellington) · sam. 13/09, 09:05 · Canal+ Sport

Bref, cette semaine, le rugby ne dort jamais. Alors préparez le café, la télécommande et les textos de débrief entre potes : ça va jouer partout, tout le temps.

