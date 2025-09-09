XV de France féminin – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale de coupe du monde ?

Le XV de France féminin défie l’Irlande en quart de finale de la Coupe du monde 2025 ce dimanche 14 septembre. Coup d’envoi à 14h, un rendez-vous crucial à suivre en direct sur TF1.

Une montée en puissance convaincante

Après une phase de poules maîtrisée de bout en bout, les Bleues s’attaquent désormais aux choses sérieuses : les phases finales de la Coupe du monde 2025. Ce dimanche 14 septembre, elles défient l’Irlande en quart de finale, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de rugby. Coup d’envoi à 14h, en direct sur TF1 et disponible en streaming sur TF1+.

On l’a vu face au Brésil ou encore à l'Afrique du Sud : le XV de France féminin a progressivement haussé le ton, confirmant sa solidité défensive et sa créativité offensive. Avec des stats qui parlent d’elles-mêmes – plus de 20 offloads réussis en trois matchs et une conquête aérienne largement dominée – les Tricolores arrivent gonflées de confiance.

L’Irlande, un adversaire piégeux

Attention toutefois à cette équipe irlandaise. Certes moins régulière, elle reste capable de coups d’éclat, notamment dans les rucks où ses gratteuses peuvent semer le trouble. Un défi que les Bleues devront relever avec sérieux pour espérer voir le dernier carré.

Morgane Bourgeois incarne cette nouvelle génération qui ose et libère le jeu. Autour d’elle, les cadres comme Romane Ménager ou Gabrielle Vernier devront porter l’équipe dans les moments chauds.

À l’étranger, on commence sérieusement à parler de la France comme d’une candidate crédible au titre (Rugbypass). Avec un collectif en pleine confiance et un staff qui semble avoir trouvé les bons réglages, la dynamique est clairement du côté tricolore.

Rendez-vous dimanche

Les supporters du rugby français savent qu’il y a des rendez-vous qu’on ne peut pas manquer. Ce quart face à l’Irlande en fait partie. Branchés dès 14h sur TF1 ou TF1+, les fans pourront pousser derrière les Bleues et, peut-être, célébrer une nouvelle étape franchie vers un titre historique.

Une victoire ouvrirait la porte des demi-finales, et prolongerait cette belle aventure bleue. Mais une chose est sûre : dimanche, tous derrière le XV de France féminin.