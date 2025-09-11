Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partout
Les chiffres parlent : la France surclasse l’Irlande dans presque tous les secteurs avant le quart.
France–Irlande, c’est une des affiches des quarts. Sur le papier, les Bleues partent favorites : 165 points marqués contre 85, 26 essais contre 13. Mais gare au piège.
53
Ce dimanche, l'équipe de France retrouve l'Irlande en quart de finale de la Coupe du monde. S'il est important pour les Bleues de ne pas prendre cet adversaire à la légère, il est largement à la portée des Tricolores. En effet, les rencontres entre ces deux nations dans le Tournoi se soldent la plupart du temps par un score très large en faveur de la France. On se souvient notamment du 53-3 infligé en 2023. Mais attention à l'excès de confiance. En mars, les Françaises avaient encaissé trois essais pour un succès 15-27. Il faudra donc être sérieux tout au long du match pour éviter la mauvaise surprise.Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?
A l'issue de la phase de poules, on note une grosse différence entre les deux équipes d'un point de vue offensif. Les Françaises ont en effet inscrit le double d'essais de l'Irlande, 26. On rappellera au passage que les Irlandaises ont croisé la route des Black Ferns pour un cinglant 40 à 0. Elles ont donc marqué leurs 13 essais en seulement deux matchs. Méfiât.
Essai-1
2e
Là où la France s'avance dans ces quarts comme la deuxième attaque du Mondial avec 165 points, l'Irlande est loin derrière. En effet, les Irlandaises se placent à la 10e place avec 85 points au compteur (en deux matchs). On peut imaginer qu'elles n'avaient pas ciblé le match contre la Nouvelle-Zélande, se préparant pour défier les Françaises en quart. 
En termes de courses, le XV féminin du Trèfle n'est pas la sélection la plus en vue dans cette compétition. L'Irlande n'a pas démérité, mais la France est une fois de plus devant (4e) avec 431 mètres parcourus contre 349m pour leurs prochains adversaires (11e place). 
Course
58
Mais s'il y a un domaine où il n'y a absolument pas photo, c'est au niveau des passes après-contact. Ici, la France écrase la concurrence, même celle de l'Angleterre et des Néo-Zélandaises. Les Bleus ont en effet régalé dans cette phase de poules avec 58 offloads. L'Irlande ? Seulement 15 petites passes après-contact. Un jeu dans la défense qui pourrait faire la différence lors des matchs couperets.58 vs 8 : un écart abyssal ! Personne ne fait mieux que la France à la Coupe du monde58 vs 8 : un écart abyssal ! Personne ne fait mieux que la France à la Coupe du monde
En lien avec les offloads, les franchissements. La France est dans le TOP 3 dans ce domaine avec 35 franchissements. Juste derrière l'Angleterre (37) et la Nouvelle-Zélande (36). Une fois encore, les Bleues font deux fois mieux que l'Irlande (16). Si la défense tricolore est une nouvelle fois au rendez-vous, cette rencontre devrait sourire aux Françaises et les envoyer en demie. 
35
88%
Jusqu'ici, les Tricolores ont été en place en défense avec une moyenne sur trois matchs de 88 % de réussite au plaquage. Les Bleues ont plaqué à 515 reprises contre 443 fois pour l'Irlande, pour un pourcentage de seulement 81 %. Il faut dire que les Irlandaises ont été mises à mal par les Ferns avec un taux de seulement 72 %. 
Les statistiques c'est bien joli mais sur un match à élimination direct ça n'a plus beaucoup d'importance...
Si les Irlandaises font le match de leur vie et battent nos Bleues, ces statistiques n'auront servi à rien...

  • il y a 1 heure

