Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partout

A l'issue de la phase de poules, on note une grosse différence entre les deux équipes d'un point de vue offensif. Les Françaises ont en effet inscrit le double d'essais de l'Irlande, 26. On rappellera au passage que les Irlandaises ont croisé la route des Black Ferns pour un cinglant 40 à 0. Elles ont donc marqué leurs 13 essais en seulement deux matchs. Méfiât.