XV DE FRANCE. Un parcours sans faute mais qui pourrait coûter cher aux Bleues

Elles voulaient marquer leur territoire, c’est fait. Trois matchs, trois victoires, une défense de fer et une première place en poche : le XV de France féminin a parfaitement négocié sa phase de poules à la Coupe du monde 2025.
🇫🇷 Merci aux familles et supporters !— France Rugby (@FranceRugby) September 7, 2025
𝓠𝓾𝓮𝓵𝓵𝓮 𝓪𝓶𝓫𝓲𝓪𝓷𝓬𝓮 🔥
Votre soutien fait toute la différence 💙#FRAAFS #SoyonsBleues pic.twitter.com/W3S3TKKWrq
L’Italie (24-0), le Brésil (84-5) puis l’Afrique du Sud (57-10) ont tour à tour subi la loi de Tricolores à la fois puissantes devant et inspirées derrière. Mais derrière ce tableau presque parfait se cache une réalité moins idéale : en terminant en tête de leur groupe, les Bleues tombent dans la partie de tableau des anglaises, les grandes favorites de la compétition.
Un début poussif, puis une montée en puissance
Face à l’Italie lors du match d’ouverture, les Bleues ont connu quelques scories techniques et de l’imprécision dans la finition. Une victoire nette (24-0), mais sans le bonus offensif. Rien d’inquiétant pour autant : la machine s’est vite mise en route.
Contre le Brésil, l’écart de niveau était flagrant, et les Françaises se sont fait plaisir avec 84 points et 14 essais inscrits. Enfin, contre l’Afrique du Sud, c’est la puissance collective qui a parlé. Escudero, Vernier, Fall-Raclot et Feleu ont dominé physiquement, tandis que Bourdon-Sansus et Grisez ont dynamité les extérieurs. Résultat : 57 points passés aux Springboks et un sentiment de sérénité grandissant.
Coupe du monde. Avant les quarts de finale, le XV de France Féminin étrille l’Afrique du Sud !
Une défense intraitable
Si l’attaque a flambé par moments, la vraie marque de fabrique des Tricolores reste leur défense. Deux essais concédés seulement en trois matchs, dont un en toute fin de rencontre contre l’Afrique du Sud. Le rideau bleu, mené par une deuxième ligne Fall-Raclot – Feleu en état de grâce et une troisième ligne mobile, a constamment mis la pression sur les adversaires. Au sol, Escudero a gratté comme une machine et l’ensemble a dégagé une impression d’autorité impressionnante.
💪 𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐒𝐎𝐈𝐑𝐄́𝐄 à Northampton avec une 3e victoire dans cette Coupe du Monde ! 🤩— France Rugby (@FranceRugby) September 7, 2025
🔥 Nos Bleues terminent invaincues dans cette phase de poule !
Rendez-vous dimanche prochain à 14h pour le quart de finale contre l'Irlande ! 🇫🇷☘️#SoyonsBleues #RWC2025 #FRAAFS pic.twitter.com/NqUI8v6FzQ
Un quart abordable, mais un piège en embuscade
En terminant premières, les Bleues s’offrent l’Irlande en quart de finale. Sur le papier, c’est un tirage favorable, tant les Irlandaises ont montré leurs limites face aux Black Ferns (défaite 40-0). Mais derrière se profile le danger absolu : l’Angleterre. Les Red Roses, invaincues depuis la finale perdue en 2022 et récemment auréolées d’un nouveau Grand Chelem, écrasent tout sur leur passage. Si la logique est respectée, France et Angleterre devraient se retrouver en demi-finale pour un duel qui sent déjà la poudre.
Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont
🇫🇷🆚☘️ 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙-𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐄𝐍 𝟏/𝟒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 !— France Rugby (@FranceRugby) September 7, 2025
On retrouvera l’Irlande dimanche prochain à 14h ! On compte sur vous, #soyonsbleues ! 🔥🫶#XVdeFrance #RWC2025 pic.twitter.com/UHjmhuaT4h
Le chemin vers le titre mondial est donc semé d’embûches. Mais les Bleues ont montré une progression nette et une solidité qui peut leur permettre de rêver. L’obstacle anglais paraît immense, mais si elles veulent marquer l’histoire, c’est précisément ce type de défi qu’il faudra relever.
Yonolan
"Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre..."
Ne nous occupons pas de la montagne rose mais de l'Irlande
Et franchement dans ce dernier match de poule j'ai vraiment ressenti une équipe contrairement aux autres matchs ( j'oublie volontairement l'exhibition contre le Bresil mais peu riche d'enseignements à mes yeux)
C'est prometteur et il sera bien temps de savoir si ce sera suffisant pour gravir la montagne
Pensons d'abord au caillou
Amis à Laporte
Va quand même falloir être plus précises notamment à la touche et dans la transmission si elles veulent exister face aux Anglaises.
Mais bon, ne nous leurrons pas les Anglaises doivent absolument gagner cette Coupe du Monde qui se déroule chez elles, hmmm ???
lebonbernieCGunther
C'est n'importe quoi!!! Si c'était pas l'Irlande, c'était la NZ dès les 1/4! Et c'est pas en finissant secondes dans une poule sans réelle opposition qu'on prépare la suite de la compétition. Je note que nos bleues montent en puissance et s'améliore de match en match, alors je suis plutôt optimiste pour le prochain match, et en 1/2, si elles continuent à hausser leur niveau, elles feront bien mieux que rivaliser face aux anglaise. Certains ont sûrement en tête le match de prépa du mois d'août, lourdement perdu, mais les filles affichent un tout autre niveau aujourd'hui, et je pense que mentalement, elles sont remontées comme de pendules. Alors dire que "finir premières pourrait coûter cher" because l'Angleterre en 1/2, c'est encore une fois n'importe nawak!
pascalbulroland
J'ai été assez critique envers elles pour reconnaitre qu'elles semble monter en puissance et en précision, même s'il y a toujours quelques scories...surtout en touche et dans la transmission du ballon.Mais c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vu depuis longtemps.
L'Irlande ne devrait pas poser de problème, mais attention, sur un match , tout est possible...
Ce qui est aussi le cas pour l'éventuelle demi-finale face aux giga-méga-extra-favorites Anglaises.
lebonbernieCGunther
Je viens de revoir un long résumé du dernier T6 Angleterre-France et malgré la défaite (43-42), je me dis que tout est possible! Je t'invite à en faire de même, tu verras, c'est bon pour le moral! Et puis, être favori, c'est parfois un piège difficile à gérer, hein Fabien?
pascalbulroland
Lors de ce match face aux Anglaises, les 20 premières minutes furent catastrophiques.
Ce qui coûta le match malgré une belle remontada de nos Bleues.