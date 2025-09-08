XV DE FRANCE. Un parcours sans faute mais qui pourrait coûter cher aux Bleues

Une phase de poules convaincante pour le XV de France, les Bleues affronteront l'Irlande en quarts mais tombent dans le tableau de l'Angleterre.

Elles voulaient marquer leur territoire, c’est fait. Trois matchs, trois victoires, une défense de fer et une première place en poche : le XV de France féminin a parfaitement négocié sa phase de poules à la Coupe du monde 2025.

🇫🇷 Merci aux familles et supporters !

𝓠𝓾𝓮𝓵𝓵𝓮 𝓪𝓶𝓫𝓲𝓪𝓷𝓬𝓮 🔥

Votre soutien fait toute la différence 💙#FRAAFS #SoyonsBleues pic.twitter.com/W3S3TKKWrq — France Rugby (@FranceRugby) September 7, 2025

L’Italie (24-0), le Brésil (84-5) puis l’Afrique du Sud (57-10) ont tour à tour subi la loi de Tricolores à la fois puissantes devant et inspirées derrière. Mais derrière ce tableau presque parfait se cache une réalité moins idéale : en terminant en tête de leur groupe, les Bleues tombent dans la partie de tableau des anglaises, les grandes favorites de la compétition.

Un début poussif, puis une montée en puissance

Face à l’Italie lors du match d’ouverture, les Bleues ont connu quelques scories techniques et de l’imprécision dans la finition. Une victoire nette (24-0), mais sans le bonus offensif. Rien d’inquiétant pour autant : la machine s’est vite mise en route.

Contre le Brésil, l’écart de niveau était flagrant, et les Françaises se sont fait plaisir avec 84 points et 14 essais inscrits. Enfin, contre l’Afrique du Sud, c’est la puissance collective qui a parlé. Escudero, Vernier, Fall-Raclot et Feleu ont dominé physiquement, tandis que Bourdon-Sansus et Grisez ont dynamité les extérieurs. Résultat : 57 points passés aux Springboks et un sentiment de sérénité grandissant.

Coupe du monde. Avant les quarts de finale, le XV de France Féminin étrille l’Afrique du Sud !

Une défense intraitable

Si l’attaque a flambé par moments, la vraie marque de fabrique des Tricolores reste leur défense. Deux essais concédés seulement en trois matchs, dont un en toute fin de rencontre contre l’Afrique du Sud. Le rideau bleu, mené par une deuxième ligne Fall-Raclot – Feleu en état de grâce et une troisième ligne mobile, a constamment mis la pression sur les adversaires. Au sol, Escudero a gratté comme une machine et l’ensemble a dégagé une impression d’autorité impressionnante.

Un quart abordable, mais un piège en embuscade

En terminant premières, les Bleues s’offrent l’Irlande en quart de finale. Sur le papier, c’est un tirage favorable, tant les Irlandaises ont montré leurs limites face aux Black Ferns (défaite 40-0). Mais derrière se profile le danger absolu : l’Angleterre. Les Red Roses, invaincues depuis la finale perdue en 2022 et récemment auréolées d’un nouveau Grand Chelem, écrasent tout sur leur passage. Si la logique est respectée, France et Angleterre devraient se retrouver en demi-finale pour un duel qui sent déjà la poudre.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

🇫🇷🆚☘️ 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙-𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐄𝐍 𝟏/𝟒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 !

On retrouvera l’Irlande dimanche prochain à 14h ! On compte sur vous, #soyonsbleues ! 🔥🫶#XVdeFrance #RWC2025 pic.twitter.com/UHjmhuaT4h — France Rugby (@FranceRugby) September 7, 2025

Le chemin vers le titre mondial est donc semé d’embûches. Mais les Bleues ont montré une progression nette et une solidité qui peut leur permettre de rêver. L’obstacle anglais paraît immense, mais si elles veulent marquer l’histoire, c’est précisément ce type de défi qu’il faudra relever.