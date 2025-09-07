Coupe du monde. Avant les quarts de finale, le XV de France Féminin étrille l’Afrique du Sud !

Après trois larges victoires, conclues par un succès contre l’Afrique du Sud (57-10), le XV de France file en quarts de finale pour défier l’Irlande.

Le XV de France a géré sa phase de groupe sans trembler, sur cette Coupe du monde de rugby féminin 2025. En Angleterre, les Bleues se sont imposées sans difficulté contre l’Afrique du Sud (57-10) au Franklin's Gardens de Northampton, ce dimanche 7 septembre. Les Françaises ont brillé en défense, comme lors des rencontres précédentes.

France with a statement win to top Pool D 🇫🇷#RWC2025 | #FRAvRSA pic.twitter.com/ScjfTZObmj — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 7, 2025

Audience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du monde

La France domine les Sud-Africaines

Durant le premier acte, le XV de France Féminin a mis une dizaine de minutes à trouver la faille, par l’intermédiaire d’Émilie Boulard. Ensuite, Gabrielle Vernier en rajoute une couche (19ᵉ) en faveur des Tricolores, après une bonne mêlée de son pack. Si les Sud-Africaines essayent de répondre, elles peinent à trouver la faille dans la défense adverse et commettent des fautes de main.

Après une autre bonne mêlée française, la troisième ligne Charlotte Escudero profite de la domination de son pack pour inscrire le troisième essai des siens (27ᵉ). Pour conclure la première période, la talonneuse Agathe Gérin est à la conclusion d’une action (37ᵉ) après une touche rapidement jouée. Sans grandes envolées, les Bleues mènent déjà 14 à 3 du côté de Northampton à la mi-temps.

COUPE DU MONDE. Harvard, TEDx, stomie : le parcours hors norme de Cassidy Bargell

De retour des vestiaires, Émilie Boulard relance de nouveau la machine avec un essai pour le doublé (44ᵉ). À la conclusion d’une folle action de 80 mètres, où les Françaises paraissaient inarrêtables face à des Sud-Africaines dépassées physiquement, Joanna Grisez plante le sixième essai du XV de France Féminin sur cette rencontre.

Sur les 20 dernières minutes, les Bleues marquent trois essais avec l’arrivée en Terre promise d’Annaëlle Deshayes (62ᵉ), la seconde réalisation de Joanna Grisez (75ᵉ) et l’ultime entrée dans l’en-but française, concrétisée par Alexandra Chambon (79ᵉ). Enfin, l’Afrique du Sud s’offre un essai pour l’honneur à la 80ᵉ +3, par l’intermédiaire de Nadine Roos.

XV DE FRANCE. Face à l'Angleterre, les Bleues payent ''dix ans de retard'' (et pourquoi elles n'y arrivent pas)

Place aux quarts !

Avec cette première place acquise, la France intègre les quarts de finale de cette Coupe du monde de rugby féminin 2025. Surtout, elle sort du groupe D en étant invaincue et n’a encaissé que deux essais sur ses trois rencontres. Elle fait ainsi partie du quatuor de sélections invaincues sur la compétition, avec la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et le Canada. Ces dernières sont les favorites pour l’accession aux demi-finales.

En quart de finale, le XV de France Féminin affrontera l’Irlande dans un duel 100 % européen. Les Irlandaises viennent d’encaisser une défaite sans équivoque face aux Black Ferns (40-0) pour conclure les rencontres du groupe C. Désormais, les deux équipes s’affrontent pour une place dans le dernier carré, le dimanche 14 septembre à 14h00. La rencontre se jouera au Sandy Park d’Exeter.

Décryptage. Pourquoi Pauline Bourdon Sansus est l’arme fatale du XV de France à la Coupe du monde ?