COUPE DU MONDE. Harvard, TEDx, stomie : le parcours hors norme de Cassidy Bargell

Victime d’une maladie intestinale qui a bouleversé sa vie, opérée à plusieurs reprises, et désormais équipée d’une stomie, Cassidy Bargell aurait pu tout arrêter.

Cassidy Bargell n’est pas une joueuse comme les autres. Demi de mêlée des États-Unis, elle dispute actuellement la Coupe du Monde en Angleterre avec les Eagles. Mais derrière son numéro 9 se cache une histoire hors du commun, faite d’un retour extraordinaire à la compétition de haut niveau.

Des débuts à Harvard

Tout commence au début des années 2020. Alors qu’elle brille à Harvard, où elle a été recrutée après ses premiers pas à Summit High School dans le Colorado, Bargell est frappée par une rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire sévère de l’intestin.

Les symptômes s’aggravent, la douleur devient permanente, et en 2021, le verdict tombe : elle doit subir une ablation du colon et vivre avec une stomie. Autrement dit, une ouverture de l’intestin à travers la paroi abdominale, reliée à une poche externe. Pour une sportive de haut niveau, c’est un coup de massue.

Mais Bargell refuse de s’arrêter là. Dès ses premiers échanges avec les médecins, sa question n’est pas de savoir si elle pourra retrouver une vie "normale", mais bien : « Est-ce que je pourrai rejouer au rugby ? ». Quelques mois après l’opération, elle refoule déjà les pelouses universitaires. Avec un message clair, devenu son mantra : “No colon, still rollin’”.

Un parcours plein de résilience

Pour autant, le chemin n’a rien d’un long fleuve tranquille. En plus de ses nombreuses opérations abdominales, la jeune femme doit gérer une rupture des ligaments croisés. Encore une fois, elle doute, mais revient plus forte. Elle reprend par le touch rugby avant de retrouver progressivement le haut niveau. Aujourd’hui, elle assume son quotidien avec une stomie, qu’elle protège simplement avec une ceinture de compression. Les contacts ne lui font pas peur, elle le répète : un coup dans la poche n’est pas un frein pour plaquer ou distribuer le jeu.

Au-delà du terrain, Cassidy Bargell s’est muée en ambassadrice. Elle parle ouvertement de sa maladie sur les réseaux sociaux, a donné une conférence TEDx à Boston, et travaille aujourd’hui pour la Crohn’s & Colitis Foundation. Son objectif : montrer que l’on peut vivre pleinement avec une stomie, même en pratiquant un sport de contact au plus haut niveau.

À seulement 25 ans, Bargell est devenue une source d’inspiration. Pour ses coéquipières, qu’elle entraîne dans son énergie débordante. Pour les personnes stomisées, qui trouvent en elle un modèle de résilience. Et pour le rugby féminin, qui gagne une nouvelle icône.