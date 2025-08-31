VIDEO. Scénario dingue : Les Américaines proches d’un exploit monumental face à l'Australie à la Coupe du monde

Menées d’entrée, les Américaines ont renversé la vapeur face aux Wallaroos pour arracher un nul héroïque (31-31). Un match fou qui laisse l’Australie sous pression et relance totalement les USA.

La Coupe du monde féminine 2025 continue de réserver son lot de surprises. Samedi à Exeter, les États-Unis ont accroché l’Australie (31-31) au terme d’un match complètement fou, où les Wallaroos pensaient avoir fait le plus dur dès le début de la rencontre.

Face à l'un des candidats au titre, les Eagles semblaient promises à une lourde défaite. Les Wallaroos, dominatrices devant et opportunistes dans le jeu au large, avaient pris le contrôle sans trembler avec deux essais dans le premier acte par Desiree Miller (7e) et Caitlyn Halse (39e). On imaginait alors une longue après-midi pour les joueuses de l’Oncle Sam malgré l'essai de Freda Tafuna (27e).

Le réveil des Eagles

La seconde période fut un véritable bras de fer. Keia Mae Sagapolu (45e) a ramené les siennes dans la partie avant que Freda Tafuna ne double la mise (51e). En face, Miller (54e) et Halse (58e) ont également trouvé à nouveau le chemin de la Terre promise. À chaque coup porté par les Wallaroos, les Eagles répondaient avec autant de courage que d’efficacité.



Hope Rogers (67e) puis Erica Jarrell-Searcy (71e) ont même permis aux États-Unis de passer devant dans le money-time, 31 à 26. Une avance de courte durée. Eva Karpani a égalisé à la 74e, laissant penser que l'Australie allait avoir le dernier mot. Mais la transformation est passée à côté.

Dans les dernières minutes, les Américaines ont même eu la balle de match. Mais la défense australienne a finalement tenu bon en bloquant un ballon porté qui aurait pu offrir une dernière pénalité pour la gagne. Le nul s’impose alors comme un résultat logique, mais qui laisse forcément des regrets aux deux camps.

Un point qui change tout ?

Avec ce 31-31 spectaculaire, les USA conservent toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale. L’Australie, de son côté, voit son chemin se compliquer dans une poule où chaque point comptera.

Au final, ce match restera comme l’un des premiers grands moments de ce Mondial : un scénario digne des meilleures soirées de Coupe du monde, où le courage américain a fait chavirer le stade et les cœurs des supporters.