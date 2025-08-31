Coupe du monde. 84 points, 14 essais : le XV de France féminin a imposé sa loi et se qualifie pour les quarts

Le score parle de lui-même. Face à une équipe brésilienne courageuse mais débordée, le XV de France féminin a imposé sa loi et signé l’une des victoires les plus écrasantes de son histoire.

53 à 0 à la pause, il n'y avait guère de suspens quant à l'issue de la rencontre. Un score qui reflétait l'écart entre le XV de France et le Brésil. Après un premier match remporté face à l'Italie non sans quelques approximations, les Bleues voulaient livrer une prestation sérieuse face à un adversaire très largement à leur portée. Les Brésiliennes, classées à la 25e place mondiale, jouaient seulement le 18e match de leur histoire à XV.

Des Bleues très appliquées

Il n'y a pas vraiment eu de match ce dimanche à Exeter entre les deux nations. Dès les premières minutes, les Tricolores, appliquées et déterminées, ont fait parler leur puissance et leur collectif malgré un très large turnover. Ne laissant pas respirer les Brésiliennes. Lesquelles ont passé presque 40 minutes à défendre et à subir.

Sur les très rares ballons laissés à leur disposition par les Françaises, elles ont été forcées de jouer au pied tant la défense des Bleues était agressive. Des munitions immédiatement exploitées par Pauline Bourdon et ses coéquipières.

En dehors d'un essai refusé à Morland pour une faute de Ménager, toutes les actions de la France ont terminé derrière la ligne de craie. Emilie Boulard (5e), Marie Morland (7e), Pauline Bourdon Sansus (12e), Kelly Arbey (16e), Annaelle Deshaye (22e), Marine Menager (27e, 41e), Lina Queyroi (32e), Seraphine Okemba (35e).

La France qualifiée

Sans un vent tourbillonnant qui a vu les transformations de Queyroi fuir plusieurs fois (5) les perches, le score aux citrons aurait été encore plus important en faveur des Bleues. Mais en dépit de cet écart, elles n'ont pas levé le pied dans le second acte face à une équipe brésilienne qui n'a jamais abdiqué malgré le score. Elles seront récompensées par le premier essai en Coupe du monde de Bianca Silva à la 63e.

En multipliant les lancements variés pour gagner en repères et en automatismes en vue des prochaines rencontres et notamment des phases finales, Okemba a ainsi doublé la mise dès la reprise (43e). Après un petit temps faible compréhensif, Boulard s'est également offert un doublé (65-0) avant le 12e essai par Konde, récompensée pour son altruisme dans cette rencontre.

Lina Tuy (63e), Arbey (69e) alourdiront la marque dans le dernier quart d'heure pour un cinglant 84-5. Avec ce très large succès, les Tricolores sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts à l'instar du Canada, l'Écosse et l'Angleterre ou encore de la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, potentiel adversaire des Françaises lors de ce premier match couperet.