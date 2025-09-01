XV DE FRANCE. Un ballon, des sourires et des pas de danse : la plus belle image du Mondial
Maillots échangés et musique à fond : le rugby féminin a offert l’une de ses plus belles images. crédit photo : screenshot France Rugby
Au-delà du score fleuve infligé par les Bleues au Brésil (84-5), la magie de la Coupe du monde a opéré dimanche soir dans un vestiaire transformé en piste de danse improvisée.

Le rugby, c’est parfois un cadrage-débordement… dans le vestiaire.

Dimanche soir, après leur victoire écrasante contre le Brésil (84-5), les Bleues ont connu une troisième mi-temps aussi inattendue que rafraîchissante. Car loin de se morfondre, les Brésiliennes ont rejoint les Françaises dans leur vestiaire pour offrir un cadeau et surtout, partager un moment unique de joie.

Un après-match unique

À l’origine, il devait simplement s’agir d’un échange de maillots. Mais quand la musique a démarré, tout a basculé : shorts contre maillots, rires, et surtout, des danses improvisées qui ont enflammé la soirée. « On a mis la musique et on a dansé avec elles. Franchement, c’était trop cool. Elles vivent le moment à fond, ça nous donne une énergie incroyable », racontait Marine Ménager, sourire aux lèvres.

Les Brésiliennes avaient aussi préparé une attention toute particulière : un ballon fait main par une ancienne internationale auriverde, décoré aux couleurs de leur pays et spécialement destiné aux Françaises. Un symbole qui a touché le groupe tricolore en plein cœur. « C’est ça le rugby qu’on aime, on se rentre dedans sur le terrain et après on fait la fête ensemble », glissait Annaëlle Deshayes.

La force d'une Coupe du Monde à 16 équipes

Ce genre de scène, on ne le vit que dans une Coupe du monde. Des nations encore novices, mais qui apportent une fraîcheur et un état d’esprit contagieux. Emilie Boulard résumait l’émotion du groupe :

« Franchement, c’est incroyable. Ce sont des moments qu’on n’oubliera jamais. »

Le XV de France, déjà qualifié pour les quarts, disputera dimanche prochain un choc pour la première place de la poule contre l’Afrique du Sud. Mais avant de penser à ce rendez-vous, les Bleues auront en tête ces instants de partage qui font autant la beauté du rugby que les victoires sur le terrain.

