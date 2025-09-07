Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Alors que le Stade Toulousain est sur une impressionnante série de six victoires de rang contre l’ASM Clermont, Christophe Urios marque un ras-le-bol.

Le 1er janvier 2022. C’est à cette date que l’ASM Clermont Auvergne a pu célébrer, pour la dernière fois en date, une victoire face au Stade Toulousain. Depuis, les rugbymen qui évoluent au milieu des volcans enchaînent les défaites. Ce dimanche 7 septembre, au stade Michelin, les Jaune et Bleu espèrent en terminer avec cette série de défaites, pour la 1ʳᵉ journée du Top 14 2025/2026.

En conférence de presse, Christophe Urios s’est surtout montré agacé par les scores que les Toulousains avaient obtenus en Auvergne, alors qu’ils étaient venus avec des formations remaniées. “On les connaît par cœur, ils sont venus chez nous gagner deux fois depuis que je suis là (NDLR : 33-37 en février 2024 et 18-35 en février 2025), facilement, avec des équipes mixtes, pour ne pas dire jeunes. À un moment donné, il va falloir que ça s’arrête”, a-t-il affirmé, selon des propos relayés par Rugbyrama.

Le Stade Toulousain en rouleau-compresseur

En effet, les Toulousains enchaînent les succès en Auvergne. Plus précisément, les Rouge et Noir ont remporté leurs trois derniers déplacements contre l’ASM Clermont, toujours en inscrivant plus de 30 points. En janvier 2023, Ugo Mola et ses hommes décrochaient la première victoire des siens chez son rival, en championnat, depuis 20 ans. Le Stade Toulousain s’était imposé sur le score sans équivoque de 13 à 32, décrochant même le bonus offensif.

En général, la formation de Haute-Garonne est en train d’écrire l’histoire de la plus longue série de victoires contre l’ASM Clermont Auvergne, depuis leur première confrontation en novembre 1927. Actuellement, les Jaunards comptent six défaites consécutives contre leurs adversaires du week-end. De plus, les hommes d’Ugo Mola ont toujours inscrit plus de 30 points à chaque duel entre les deux plus anciens pensionnaires de Top 14.

Pire encore, le 12 octobre 2024, le Stade Toulousain l’a emporté sur le score large de 48 à 14 du côté d’Ernest-Wallon. Deux années auparavant, le 8 octobre 2022, un écart de 36 points a été enregistré au coup de sifflet final (46-10). En presque un siècle de confrontations, des telles statistiques en faveur des Haut-Garonnais n’avaient encore jamais été enregistrées, établissant des nouveaux records.

Clermont prêt à se rebeller ?

Face à la presse, Christophe Urios a défini le Stade Toulousain comme “une équipe de combat avant d’être une équipe de jeu” et a préparé la rencontre en conséquence. “Cela va être un bon rendez-vous pour nous, c’était un grand défi.[...] Je voudrais qu’on aille plus vite, qu’on saute plus haut, qu’on tape plus fort, qu’on soit plus vite en place, et notamment de le faire ensemble, c’est ça qui est important”, a-t-il indiqué, toujours selon Rugbyrama.

Par ailleurs, le manager de l’ASM veut enlever un maximum de pression à ses joueurs : “Sur les deux derniers matchs, on a pris zéro point contre eux, donc tout ce qu’on va faire en plus de zéro point sera positif.” Entre temps, une victoire face au champion en titre pourrait lancer les Auvergnats de la meilleure des manières dans cette nouvelle saison de Top 14. En pleine reconstruction depuis quelques années, ils ont tout de même réussi à se hisser à la 5ᵉ place du championnat, à la fin du dernier championnat, mais rêvent plus grand.

