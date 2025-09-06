TOP 14. Avec Ramos, Meafou, Ntamack, Jelonch… le Stade Toulousain ne se déplace pas en touriste à Clermont

Le Stade Toulousain entre dans le vif du sujet ce dimanche 7 septembre avec un premier choc face à Clermont. Et pour ce déplacement en Auvergne, le staff a sorti la grosse artillerie. Une équipe quasi-type, des cadres de retour pour tenter de décrocher un premier succès d'entrée.
Ramos, Ntamack, Graou : les patrons sont là
À l’arrière, Thomas Ramos enchaînera une nouvelle saison dans le rôle de métronome. Il sera entouré d’un triangle arrière Delibes – Lebel qui mêle vitesse et finition. Au centre, Barassi et Ahki forment une paire expérimentée, tandis que Romain Ntamack est bien là à l’ouverture, en binôme avec Paul Graou.
Devant, du lourd. Neti, Marchand et Aldegheri formeront une première ligne déterminée à en découdre. En 2e ligne, Flament et Meafou, revenu affûté après une saison 2024 difficile mentalement, seront chargés de donner le ton. La 3e ligne sera composée de Banos, Jelonch et Théo Ntamack.
Encore des absents de taille
Côté infirmerie, Toulouse doit composer avec plusieurs forfaits notables. Thomas, Colombe et Costes restent à quai en raison de soucis musculaires, tout comme Willis et Ainu’u, encore en soins. Mallia, Chocobares et Rapetti sont mobilisés avec les Pumas, tandis que Kinghorn, lui, n’a repris l’entraînement que lundi.
Epée (cheville) sera absent entre quatre et six semaines, Capuozzo (cheville) et Castro-Ferreria (épaule) poursuivent leur rééducation, et il faudra patienter jusqu’à novembre pour le retour de Dupont, voire décembre ou janvier pour Mauvaka.
Une profondeur de banc stratégique
Sur le banc, on note la présence de jeunes comme Gourgues et Vergé, aux côtés de valeurs sûres (Baille, Cros). Saito, très en vue en préparation, pourrait dynamiter la fin de match à l'instar de Lacombre et Roumat.
En face, l’ASM voudra marquer les esprits à domicile. Mais Toulouse, fidèle à sa réputation, avance masqué, avec ambition. Comme le résume Guy Novès : « Les Toulousains gagnent quand ils l’ont décidé. »
pascalbulroland
Quel que soit les score, même si je préfère que le ST gagne, c'est la manière qui va m'intéresser...
Sur le papier, Toulouse sort ce qu'ils ont de mieux, mais méfiance, l'ASM est revanchard...
Jak3192
Ca va sutement pas être simple pour Clermont...
lebonbernieCGunther
Moi, j'ai misé sur les jaunards... une intuition, comme ça... +3 ou 4 pts pour la bande à Urios.
pascalbulroland
Tu n'as pas misé, tu voudrais que l'ASM gagne...comme beaucoup d'ailleurs.
Amis à Laporte
Toulouse obligé d'aller jouer à Clermont avec son équipe B 😭 😭 😭 😭
Yonolan
Mais B comme Bricolage
P243151
On verra qui va pleurer dimanche soir et surtout en fin de saison
Jak3192
Ça sert à rien d'écrire ça ici.
Ya un site beaucoup adapté pour gente de com'
Pour trouver le site en question, je t'aide :
le diminutif, c'est 2 fois la même lettre, et la première est un R.
Désolé,
mais pas client de ce genre de commentaire