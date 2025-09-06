TOP 14. Avec Ramos, Meafou, Ntamack, Jelonch… le Stade Toulousain ne se déplace pas en touriste à Clermont

Le Stade Toulousain a dévoilé sa compo pour le choc face à Clermont ce dimanche : du lourd, du classique, une 3e ligne solide. Voici les XV (et le banc) retenus.

Le Stade Toulousain entre dans le vif du sujet ce dimanche 7 septembre avec un premier choc face à Clermont. Et pour ce déplacement en Auvergne, le staff a sorti la grosse artillerie. Une équipe quasi-type, des cadres de retour pour tenter de décrocher un premier succès d'entrée.

Ramos, Ntamack, Graou : les patrons sont là

À l’arrière, Thomas Ramos enchaînera une nouvelle saison dans le rôle de métronome. Il sera entouré d’un triangle arrière Delibes – Lebel qui mêle vitesse et finition. Au centre, Barassi et Ahki forment une paire expérimentée, tandis que Romain Ntamack est bien là à l’ouverture, en binôme avec Paul Graou.

Devant, du lourd. Neti, Marchand et Aldegheri formeront une première ligne déterminée à en découdre. En 2e ligne, Flament et Meafou, revenu affûté après une saison 2024 difficile mentalement, seront chargés de donner le ton. La 3e ligne sera composée de Banos, Jelonch et Théo Ntamack.

Encore des absents de taille

Côté infirmerie, Toulouse doit composer avec plusieurs forfaits notables. Thomas, Colombe et Costes restent à quai en raison de soucis musculaires, tout comme Willis et Ainu’u, encore en soins. Mallia, Chocobares et Rapetti sont mobilisés avec les Pumas, tandis que Kinghorn, lui, n’a repris l’entraînement que lundi.

Epée (cheville) sera absent entre quatre et six semaines, Capuozzo (cheville) et Castro-Ferreria (épaule) poursuivent leur rééducation, et il faudra patienter jusqu’à novembre pour le retour de Dupont, voire décembre ou janvier pour Mauvaka.

Une profondeur de banc stratégique

Sur le banc, on note la présence de jeunes comme Gourgues et Vergé, aux côtés de valeurs sûres (Baille, Cros). Saito, très en vue en préparation, pourrait dynamiter la fin de match à l'instar de Lacombre et Roumat.

En face, l’ASM voudra marquer les esprits à domicile. Mais Toulouse, fidèle à sa réputation, avance masqué, avec ambition. Comme le résume Guy Novès : « Les Toulousains gagnent quand ils l’ont décidé. »