Coupe du monde. La France réorganise sa ligne arrière pour défier l’Irlande en quart de finale
Après leur démonstration contre l’Afrique du Sud (57-10), les Bleues ont choisi de rester dans la continuité. Crédit image : World Rugby
Le XV de France féminin joue la carte de la continuité avant son quart de finale face à l’Irlande. Avec seulement deux changements derrière, les Bleues misent sur la stabilité.

Continuité et ajustements dans le triangle arrière

À l’approche du quart de finale face à l’Irlande, le staff des Bleues a fait le choix de la stabilité. Après avoir surclassé l’Afrique du Sud (57-10), le XV de France féminin s’avance avec un XV quasi identique, où seuls deux ajustements viennent modifier la physionomie du triangle arrière.Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?Morgane Bourgeois est titularisée à l’arrière. La Bordelaise, déjà précieuse lors des phases de poules, prend la place d’Émilie Boulard, qui glisse sur le banc. Joanna Grisez conserve son aile, tandis que l’autre couloir revient à Kelly Arbey. Ce choix permet à Marine Ménager de retrouver une position de centre aux côtés de Gabrielle Vernier, au détriment de Nassira Konde.

Une charnière qui ne bouge pas

Sans surprise, la charnière Pauline Bourdon Sansus – Lina Queyroi est reconduite. Depuis deux matches, ce duo imprime un tempo juste et efficace, parfaitement complémentaire. Leur maîtrise sera déterminante pour contrôler le rythme d’un match à élimination directe.

Puissance et équilibre devant

Devant, pas de révolution non plus. Le trio de 3e ligne Escudero – Champon – Berthoumieu continue son chantier. Mobile et solide dans l’impact, il a su trouver une belle complémentarité. Dans la cage, la capitaine Manaé Feleu et Madoussou Fall-Raclot conservent leur statut de taulières, avec leur puissance et leur autorité en défense.Coupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter le XV de France ? La presse étrangère trancheCoupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter le XV de France ? La presse étrangère trancheEn première ligne, la continuité s’impose également. Bernadou, Gérin et Brosseau, déjà très convaincantes face aux Sud-Africaines, repartent pour un tour. La mêlée tricolore, performante lors des poules, sera une arme clé contre des Irlandaises accrocheuses.

Le banc apporte lui aussi de belles garanties, avec notamment l’expérience d’Émilie Boulard, la puissance et les cannes de Séraphine Okemba ou la polyvalence d’Alexandra Chambon. De quoi envisager tous les scénarios.

Rendez-vous est pris. Ce quart de finale face au XV du Trèfle s’annonce intense. Les Bleues, portées par leur confiance et leur constance, veulent confirmer leur montée en puissance et viser une place dans le dernier carré. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

L'absence de Nassira Konde est incompréhensible... Contre l'Angleterre en demi-finale ce serait se tirer une balle dans le pied !

  • il y a 1 heure

Derniers articles

 News
Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partout
News
RUGBY. 3 nouvelles sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2027 !
Vidéos
VIDEO. Elles ont perdu 92-3… mais les larmes et l'émotion du coach samoan ont bouleversé le monde du rugby
News
Ben Tameifuna et les Tonga joueront la Coupe du monde 2027 en Australie... grâce aux Fidji
News
XV DE FRANCE. 35 ans, entraîneur-joueur : qu'importe, Uini Atonio pense à la Coupe du monde 2027
News
Combien de temps dure un match de Rugby ? FAQ
News
VIDEO. La dernière Marseillaise en France du soldat Marine Ménager va vous foutre les poils
News
Coupe du monde 2027. Coup d'envoi de la billetterie ! Voici les dates clés pour s'acheter des places
News
Coupe du monde 2027. La Namibie reste dans la course à la qualification, qui peut encore y croire ?
News
RUGBY. En Coupe du monde 36 ans plus tard, ce pays réalise l’exploit !