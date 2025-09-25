VIDEO. TOP 14. Et si le pire moment pour affronter Toulouse était… le meilleur pour Castres ?

Le Stade est en colère, le CO sur ses gardes. Tastet n’a pas mâché ses mots avant un derby qui sent déjà la poudre. Rendez-vous samedi soir à Ernest-Wallon.

Le derby d’Occitanie arrive avec sa dose d’électricité. Samedi soir, le Castres Olympique se déplace sur la pelouse du Stade Toulousain pour la 4e journée de Top 14. Un choc toujours particulier, encore plus cette saison, dans un contexte ultra-chargé. Julien Tastet, entraîneur castrais, s’est exprimé sur Sud Radio. Et son message est clair : attention au réveil toulousain.

« Toulouse ne passera pas deux week-ends à côté. »

« Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour aller affronter les Toulousains », prévient l’ancien 3e ligne du Stade Montois. Et on le comprend. Battu à Montpellier le week-end dernier (44-14), le Stade est piqué dans son orgueil, et le discours d’Ugo Mola après la rencontre n’a échappé à personne : colère froide, remise en question, et une certitude… Toulouse ne passera pas deux week-ends à côté.

Un contexte tendu, une rivalité intacte

Du côté du CO, on avance masqué mais avec ambition. Les Tarnais sortent d’un succès solide face à Bayonne et restent dans la continuité de leur prestation contre Toulon.

« On est sur la même dynamique qu’après Toulon et après hier (samedi, NDLR.) », confirme Tastet. L’envie est là, le contenu aussi. Et dans un derby, tout peut arriver.

Il y a aussi l’histoire entre ces deux clubs, jamais très loin quand il s’agit de Castres-Toulouse. Deux visions du rugby, deux budgets, deux identités. Et un derby souvent accroché, du moins à Castres. Car à Toulouse, c'est généralement le Stade qui dicte sa loi.

« Et dans un derby, tout peut arriver. »

Gare à l’orgueil rouge et noir

« Ils ont de la fierté et de l’orgueil », rappelle Tastet à propos des Toulousains. « Ils vont sûrement avoir envie de vite effacer cette défaite. Je pense qu’on est avertis. » Et il a raison. Ugo Mola va demander encore plus à ses cadres, lancer quelques jeunes prometteurs. Et dans ce genre de rendez-vous, le public toulousain joue aussi son rôle. TOP 14. Stade Toulousain. Mola s’attendait au pire, le verdict est tombé pour DelibesSamedi soir, l’Ernest-Wallon va gronder. Et ce n’est peut-être pas le bon moment pour aller défier le champion de France… ou justement, le meilleur.