''NTK en 10'' et Capuozzo de retour : la compo probable pour la révolte attendue du Stade Toulousain dans le derby
Ange Capuozzo devraient faire son retour. Screenshot : France 2
Toulouse n’aura pas le droit de se rater. Et quel meilleur terrain que le derby face au CO pour lancer une révolte maison ?

Le Stade Toulousain n’a pas digéré la claque reçue à Montpellier (44/14). Ugo Mola l’a répété : "Je suis un pauvre lanceur d’alerte qui n’a pas été entendu." Pour le derby face au Castres Olympique, le staff ne devrait donc pas tergiverser afin de frapper fort.

Romain Ntamack, revenu à son meilleur niveau après sa longue blessure, va retrouver le poste de numéro 10, lui qui n'était pas entré en jeu samedi dernier. Et ce afin de redonner de l'équilibre à l'équipe.

Il sera sans aucun doute associé à Paul Graou dans le derby, alors qu'Ange Capuozzo devrait faire son retour, sur le banc ou en tant que titulaire à l'aile. Dimitri Delibes, lui, est blessé à la main. 

Un pack revu et corrigé

Devant, la gifle subie à l’Altrad Stadium pourrait laisser des traces dans un pack copieusement dominé en conquête. Meafou devrait donc retrouver le cinq de devant, et Mola attendra un grand match de sa part dans les efforts.

François Cros est lui pressenti pour reprendre son rôle de plaqueur-gratteur, alors que la première ligne sera soit renouvelée, soit maintenue afin d'attendre une réponse, elle qui fut piquée dans son orgueil sur la pelouse de Montpellier. Titulaires ou non, nul doute que Baille, Marchand et Aldegheri auront les crocs. 

Face à Castres, toujours prêt à ferrailler, il faudra montrer du caractère, et pas seulement des intentions de jeu. C'est pour cela qu'un combattant comme Anthony Jelonch devrait aussi retrouver le chemin des terrains. 

À noter que les Argentins sont toujours retenus pour le Rugby Championship. C'est donc avec une équipe toujours pas au complet mais revancharde que Toulouse va accueillir le CO ce samedi 27 septembre à 21h. Et quelque chose nous dit que ce match pourrait être aussi engagé que le derby de 2021...

NTOULOUSE
1
Neti
2
2. Marchand
3
Aldegheri
4
Flament
5
Meafou
6
Cros
8
Jelonch
7
Willis
9
Graou
10
Ntamack
11
Kinghorn
12
Ahki
13
Costes
14
Capuozzo
15
Ramos
Encore une compo imaginée et imaginaire proposée le mardi à 15h!
Sûrement loin de la réalité; les seuls Ju Marchand, Jelonch Cros et Meafou étant ménagés aux entraînements ... sans parler des 3 / 4 !

  • il y a 3 secondes

