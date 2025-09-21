RUGBY. 1 596 : la stat’ effarante de la ‘‘branlée’’ du Stade Toulousain à Montpellier

Ce samedi 20 septembre, contre Montpellier, le Stade Toulousain a chuté en Hérault avec une défaite rarissime, loin des habitudes Rouge et Noir en Top 14.

Les supporters haut-garonnais ne devaient pas y croire, derrière leur écran. Péché d’orgueil ou simple leçon de rugby ? Pour la troisième journée de Top 14 2025/2026, le Stade Toulousain a été concerné par un très large revers (44-14) au Septeo Stadium, contre le MHR. À Montpellier, les Rouge et Noir ont vu les hommes de Joan Caudullo dérouler leur rugby en première période, puis assurer le score dans le second acte.

Pour Toulouse, une défaite de 30 points est tout sauf anecdotique, même hors de ses bases. En effet, les joueurs d’Ugo Mola n’avaient plus connu un tel naufrage depuis le 8 mai 2021, soit il y a 1596 jours. À l’époque, ils s’étaient largement inclinés face au RC Toulon (44-10), du côté du stade Félix-Mayol.

Cependant, cette défaite dans le Var n’est pas forcément comparable sur tous les points. Pour cause, les protagonistes haut-garonnais n’étaient pas du même calibre. Il y a plus de quatre ans, Ugo Mola et son staff avaient envoyé une formation largement remaniée, malgré la présence de quelques cadres, affronter les autres Rouge et Noir, ceux du Sud-Est.

Un Stade Toulousain méconnaissable

Hier, les hommes envoyés à Montpellier n’avaient, pour la plupart, rien de seconds couteaux. Preuve en est, onze des quinze titulaires alignés sont internationaux, neuf Bleus ainsi que Jack Willis et Blair Kinghorn. Également, Ugo Mola avait aligné sa recrue star, le trois-quart venu du Stade Rochelais, Teddy Thomas. Certains joueurs en grande forme dernièrement ponctuaient même le XV, avec Clément Vergé et Dimitri Delibes.

Après la rencontre, Ugo Mola s’est abstenu de grandes formules, dont il est habituellement friand. Hier, il préférait “les garder pour son vestiaire”, mais a tout de même développé sa pensée face à la presse. “Montpellier avait un début de calendrier compliqué, mais a remis les choses dans l'ordre en nous corrigeant. Ils nous ont pris dans l'agressivité, et l'histoire du rugby est simple quand vous ne mettez pas les ingrédients. Il n'y avait ni le panache ni l'état d'esprit et mettre le maillot ne suffit pas”, analyse ainsi le manager du Stade Toulousain, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Comme les entraîneurs aiment à le dire : soit l’on gagne, soit l’on apprend. À Montpellier, Ugo Mola espère ainsi que ses joueurs ont retenu de nombreuses leçons. Dans ce sens, il s’exprimait au micro de Canal + ainsi, durant la rencontre : “C’est sûrement une piqûre de rappel nécessaire. Prendre une branlée comme ça, ça faisait un moment que cela ne nous était pas arrivé… On va peut-être nous regarder différemment. De notre côté, on va peut-être se regarder différemment.”

Montpellier en grande forme

Côté héraultais, le visage affiché était évidemment bien différent après la rencontre. “Notre première période est très bonne. Par le passé, on a souvent fait des bonnes périodes. Aujourd’hui, c'était abouti sur l'ensemble du match, même s'il y a des choses à redire sur la gestion de la fin. Il faut féliciter les joueurs, ils ont mis les ingrédients. Pour un match de gala, il faut des grands joueurs. On a vu beaucoup de grands joueurs. Je suis très content pour eux”, arguait Joan Caudullo après le coup de sifflet final, selon L’Équipe.

