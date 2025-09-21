RUGBY. 1 596 : la stat’ effarante de la ‘‘branlée’’ du Stade Toulousain à Montpellier

Les supporters haut-garonnais ne devaient pas y croire, derrière leur écran. Péché d’orgueil ou simple leçon de rugby ? Pour la troisième journée de Top 14 2025/2026, le Stade Toulousain a été concerné par un très large revers (44-14) au Septeo Stadium, contre le MHR. À Montpellier, les Rouge et Noir ont vu les hommes de Joan Caudullo dérouler leur rugby en première période, puis assurer le score dans le second acte.
Pour Toulouse, une défaite de 30 points est tout sauf anecdotique, même hors de ses bases. En effet, les joueurs d’Ugo Mola n’avaient plus connu un tel naufrage depuis le 8 mai 2021, soit il y a 1596 jours. À l’époque, ils s’étaient largement inclinés face au RC Toulon (44-10), du côté du stade Félix-Mayol.
Cependant, cette défaite dans le Var n’est pas forcément comparable sur tous les points. Pour cause, les protagonistes haut-garonnais n’étaient pas du même calibre. Il y a plus de quatre ans, Ugo Mola et son staff avaient envoyé une formation largement remaniée, malgré la présence de quelques cadres, affronter les autres Rouge et Noir, ceux du Sud-Est.
Un Stade Toulousain méconnaissable
Hier, les hommes envoyés à Montpellier n’avaient, pour la plupart, rien de seconds couteaux. Preuve en est, onze des quinze titulaires alignés sont internationaux, neuf Bleus ainsi que Jack Willis et Blair Kinghorn. Également, Ugo Mola avait aligné sa recrue star, le trois-quart venu du Stade Rochelais, Teddy Thomas. Certains joueurs en grande forme dernièrement ponctuaient même le XV, avec Clément Vergé et Dimitri Delibes.
Après la rencontre, Ugo Mola s’est abstenu de grandes formules, dont il est habituellement friand. Hier, il préférait “les garder pour son vestiaire”, mais a tout de même développé sa pensée face à la presse. “Montpellier avait un début de calendrier compliqué, mais a remis les choses dans l'ordre en nous corrigeant. Ils nous ont pris dans l'agressivité, et l'histoire du rugby est simple quand vous ne mettez pas les ingrédients. Il n'y avait ni le panache ni l'état d'esprit et mettre le maillot ne suffit pas”, analyse ainsi le manager du Stade Toulousain, selon des propos rapportés par L’Équipe.
Comme les entraîneurs aiment à le dire : soit l’on gagne, soit l’on apprend. À Montpellier, Ugo Mola espère ainsi que ses joueurs ont retenu de nombreuses leçons. Dans ce sens, il s’exprimait au micro de Canal + ainsi, durant la rencontre : “C’est sûrement une piqûre de rappel nécessaire. Prendre une branlée comme ça, ça faisait un moment que cela ne nous était pas arrivé… On va peut-être nous regarder différemment. De notre côté, on va peut-être se regarder différemment.”
Montpellier en grande forme
Côté héraultais, le visage affiché était évidemment bien différent après la rencontre. “Notre première période est très bonne. Par le passé, on a souvent fait des bonnes périodes. Aujourd’hui, c'était abouti sur l'ensemble du match, même s'il y a des choses à redire sur la gestion de la fin. Il faut féliciter les joueurs, ils ont mis les ingrédients. Pour un match de gala, il faut des grands joueurs. On a vu beaucoup de grands joueurs. Je suis très content pour eux”, arguait Joan Caudullo après le coup de sifflet final, selon L’Équipe.
Pancho34
Les joueurs prépondérants du stade sont passés à travers complètement.
Willis, Ramos Aldegheri plus que les autres.
Le manque de préparation physique va jouer à un moment.
Mais le MHR qui joue avec le couteau entre les dents, comme des chiens en défense.
On retrouve l'adn du club.
Certains joueurs ont montré un niveau auquel on va espérer le voir jouer beaucoup plus souvent.
Par contre niveau Mêle, ça reste une énigme, on passe de looser à très bon ??? En 6 jours
Faudra confirmer à Montauban ou on va être très attendu ça c'est sur.
Le match du stade face au CO ça va piquer je pense des deux côtés.
Castres qui va vouloir confirmer et le stade qui va vouloir montrer un autre visage.
resp
Les supporters montpelliérains doivent être heureux après quelques années difficiles dues aux instances du club. Très content pour eux.
Pancho34
On l'est après l'essai de delibes on s'est posé beaucoup de questions.
Au bout de 20min on aurait signé pour la fin du match.
Explosion de joie à la 80eme.
C'est surtout l'état d'esprit qui m'a marqué au stade.
Surpris du naufrage de l'ensemble des leaders Toulousains.
Je les ai trouvé eteinds, pas de révolte, mais on s'inquiète pas pour vous😉.
math1907
C'est tout de même extrêmement surprenant cette baisse de régime d'autant de cadres en même temps au ST.
Est-ce que le message de Mola la semaine pourrait avoir été très mal pris Par l'effectif et créé Une situation une peu conflictuelle avec le staff?
Oui nos joueurs du MHR ont fait ce qu'ils devraient faire tous les WE.
Pour autant votre équipe n'a pas fait les efforts minimum qu'on lui connaît !
pascalbulroland
Tout d'abord, félicitations au MHR pour cette belle fessée.
Les Cistes ont dominé de partout, sans partage et de très belle manière pour cette victoire amplement méritée...
Quant aux Toulousains...que dire ? Baille ,Marchand ,Aldegheri , Flament ,Brennan , Ramos et même Willis (!!!) aux abonnés absents, le reste pas mieux...
On a été meilleur à 13 contre 15, une option pour Lacroix de créer une équipe de rugby à XIII je ne sais pas...
Sinon, après la défaite surprenante de l'UBB la semaine dernière, j'avais écris à un supporter Bordelais que c'était un "accident" et que ce n'était pas le seul "gros" à qui ça arriverait dans la saison...force est de constater qu'au moins je ne me trompais pas trop.
Les 2 finalistes ont reçu leur gifle en début de top 14, c'est une bonne chose à mes yeux, certes c'est aussi une déception de supporter sur le moment, mais la saison est encore longue, et ces 2 équipes (UBB et ST) ont repris tardivement, ceci expliquant peut-être cela...
louloubb
salut!
je partage pas mal votre avis, cette défaite ressemble clairement à un accident de parcours, un peu comme l'ubb la semaine dernière.
on y retrouve d'ailleurs les mêmes composantes avec deux entraineurs qui s'appuient sur des packs solides et rugueux qui ont su contenir en défense des équipes un peu plus légères et rapides. et un poil de réussite, certainement lié à une meilleure prépa mentale pour ce match.
Pil2Dax
Curieux ce non match du ST....j'ai du mal a l'analyser, sauf a regarder en arrière depuis les matchs de préparation, dont 1 deja perdu à Vannes...même avec une équipe remaniée, on parle d'un match contre une équipe de proD2, loin de survoler son championnat en ce moment. Donc je ne serais pas étonné que Mola ait aussi ce match en tête, en plus de la bouillie contre l'USAP, le dernier de Top14. Hier soir ils sont tombés sur un MHR qui les a pris devant, et qui avait tout axe sur le combat. Leurs essais sont des essais a zero passe, mais bravo à eux, rien a redire. Donc je me demande si pour le ST il faut parler d'un accident ponctuel ou si le mal est plus profond ? J'ai toujours pensé que leur marge sur la concurrence depuis 2/3 ans était infime, quoi qu'on en pense, a gagner sur des faits de jeu, a la dernière minute ou en prolongations...c'est la culture de la gagne propre au club qui les faisait passer devant au money time. Donc pas si surpris que ça de les voir moins dominateurs, la concurrence soit réaliser qu'ils sont prenables...et le ST se dire qu'ils sont intouchables ? Sais pas. Curieux
RNP
Mola le résume parfaitement sans envie et sans engagement impossible d'exister dans un match de rugby encore plus dans un match ou ton adversaire a bien l'intention de te prendre sur ces seuls fondamentaux.
C'est pas vraiment nouveau. Il y a probablement plein de facteurs : une préparation très courte qui fait que certains sont probablement un peu a la ramasse, une connexion collective pas en place dans une équipe toulousaine qui devient ordinaire quand elle n'arrive à jouer debout, une usure psychologique qui pèse peut-être sur certains joueurs, ... .
On verra si c'est passager et si le choix d'une préparation écourtée amènera plus d'énergie sur la 2ieme partie de saison qui a ete compliqué
math1907
Non pas tous !
Celui de Banks est bien amené même si pour moi la dernière est aussi en avant que celle sur l'essai de Capila Le WE dernier !
pascalbulroland
Je pense qu'ils sont tombés sur des joueurs qui avaient faim et qui ont très bien contré le peu de jeu pratiqué par des Toulousain qui étaient venus en claquettes...
Y-a-pas de catastrophe pour autant au ST, juste une remise à niveau à faire...
En 2019 les Toulousains avec des jeunes en avaient pris 60, et ils finirent champions de France.
Hier soir, je crois que je n'avais jamais vu les "titulaires" aussi faibles sur les bases de ce sport.
C'est une belle fessée, et tant mieux qu'elle arrive maintenant.
Sauront-ils s'en remettre ? la réponse le week-end prochain face aux voisin Castrais.
Pianto
ailleurs, je lis des "supporters" du ST tomber sur Thomas (qui n'a vraiment pas été bon) alors que les cadres Baille, Marchand, Aldegheri et Ramos ont été catastrophiques.
pascalbulroland
Vous pouvez rajouter Flament , Brennan et même Willis très en deçà de leur niveau habituel...
Le pauvre Thomas ne pouvait pas plus mal débuter entouré de ces joueurs complètement à côté de la plaque...
J'espère le revoir avec des partenaires au meilleur de leur forme, ça l'entraînera à être aussi meilleur, j'en suis sûr.
stef7
Un collectif absent... Pauvreté du jeu surtout...
Par contre je suis excessivement surpris de l'arbitrage sur l'action de Chalureau, celui qui me fera croire que c'est accidentel ???
Il parait que la protection des joueurs est une priorité ?
Pancho34
Ça aurait été Dussautoir en face je t'aurai dit oui vu l'antagonisme, mais perso c'est un fait de jeu c'est mon avis, comme le coup de Vergé sur Vunipola, il maîtrise pas son corps du tout ça c'est sur.
Pancho34
Ça aurait été Dussautoir en face je t'aurai dit oui vu l'antagonisme, mais perso c'est un fait de jeu c'est mon avis, comme le coup de Vergé sur Vunipola, il maîtrise pas son corps du tout ça c'est sur.
dan0x
Faut pas lire ailleurs, déc0nne pas avec ça...
Jak3192
Quelle tôle !! !! 😳
🤣
Et pi, à la maison, faut gagner, si possible avec le bonus pour tenter de jouer les 1ers rôles.
Bravo MHR 👍👏
Amis à Laporte
Et pour parodier "Adieu Poulet", "et il est où le Stade Toulousain ?". Pas à Montpellier en tout cas...
Jak3192
🤣 Excellent !
Ya que Vergeat là bas 😅
dan0x
Ils sont restés dans le bus apparemment
pascalbulroland
...et le bus n'est pas parti de Toulouse 😃
dan0x
Le match à oublier.
J'ai rarement vu si peu d'engagement de la part des joueurs et j'ai eu l'impression que le résultat est ce que le staff attendait, comme s'il y avait un problème entre les coachs et l'équipe.
RNP
Il y a un problème c'est certain puisque l'avertissement de la semaine dernière n'a pas ete entendu. Le sujet n'est malheureusement nouveau puisqu'on a connu ce genre de déconvenue l'année dernière (j'ai en tête le match face au Racing à EW).
Jak3192
Que nenni !
Bien avoir ce match en tête au contraire et se rappeler que ...
Sur le terrain, et en prépa de match, plus penser aux échecs possibles (dans une certaine mesure), qu'au victoires passées.
Se nourrir des défaites pour penser la victoire
(enfin, c'est mon avis 😊)
Yonolan
J’ai bien aimé l’angle d’attaque de Mola pendant le match au micro de C+
Valoriser les valeurs que le MHR a mis dans ce match et qui ont fait cruellement défaut à son équipe ; MHR qui mérite largement et sa victoire et son BO
La dernière fois que Toulouse avait reçu ce genre de traitement en terres héraultaises c’était aussi un mois de septembre mais en 2018 avec une défaite encore plus cuisante avec 4 essais de King Louis
Mais à l’époque Mola avait envoyé en partie sa jeune garde s’aguerrir :Lebel, Marchand ( Guillaume) , Ntamack Tauzin etc.. Avec la suite qu’on connait
Mais hier pas de jeune garde : Aldegheri, Marchand Baille…et pas de carton rouge
Et quand tu vois un Ramos commettre autant d’erreurs dans un match…rarissime
Bon l’introspection toulousaine devra être de courte durée car les trois prochaines rencontres seront un vrai révélateur
La réception du voisin castrais qui n’a pas tendance à considérer EW comme une terre hostile
Un déplacement à Bayonne
Et la réception de l’UBB …
Un vrai premier test de caractère et nul doute que Mola ne prêchera pas dans le vide après cette leçon montpelliéraine quand il a dit hier en conférence de presse
« La bonne nouvelle de la soirée, ce n’est pas que le Stade toulousain était mauvais. C’est que les vertus de ce sport ne se réinventent pas. Et quand tu ne les respectes pas, tu as beau être le Stade toulousain, tu pars à la mer. »
RNP
Au dela du constat de Mola qui est effectivement (comme souvent) judicieux et bien formulé, la question qu'il doit se poser est comment faire pour que ca change. Cette situation existe de maniere plus ou moins latente depuis la période post tournoi avec des gros trous d'air (1/2 finale de CE, match face au Racing ou l'USAP en Top 14).
Le 2ieme point est que certains joueurs ne semblent clairement pas au niveau notamment la 1ere ligne. L'absence de préparation physique un peu rude semblent peser sur des joueurs qui sont trentenaires.
Le 3eme point est que ca a manqué de leadership pour remettre l'équipe sur de bons rails même en 2eme mi-temps un Ramos complètement a l'ouest.
Yonolan
Il me tarde de voir la prochaine compo du ST....
pascalbulroland
Il me tarde de voir le vrai visage du ST face au voisin Castrais...