TOP 14. Coup de gueule et recadrage : le Stade Toulousain élève (toujours) plus haut son niveau d'exigence

Bonus offensif mais prestation brouillonne : Toulouse repartait frustré de Perpignan. Avant Montpellier, Poitrenaud raconte une semaine d’ajustements, de lucidité et de recadrages.

Une semaine après le coup de tonnerre d’Ugo Mola à Perpignan (“ça pue la merde”), le Stade Toulousain se déplace ce samedi à Montpellier pour un nouveau test grandeur nature. Face à la presse, Clément Poitrenaud est revenu la semaine rouge et noire qui a suivi la victoire contre l'USAP. Un succès certes bonifié, mais loin des standards du triple champion de France en titre sur la forme.

“Pas satisfaits, mais lucides”

L’ancien arrière a confirmé que le staff n’avait pas été convaincu par la prestation catalane malgré le bonus : “On n'était pas satisfait du match sans en faire des caisses puisque le résultat au final d'un point de vue comptable, il est plutôt positif. Voilà, on a manqué trop d'imprécision à la fois sur la stratégie… et il y a eu pas mal de déchets techniques qui ont créé du turnover, donné des munitions à Perpignan qui ne les a pas très bien utilisées heureusement.” TOP 14. Ramos en 10, première pour Thomas, le Stade Toulousain aligne du lourd face à MontpellierUn constat sans appel, mais qui s’est voulu constructif. Toulouse a remporté la bataille du score, mais pas celle du contenu. Et ce n'est pas la première fois. Mola avait déjà recadré ses ouailles sans prendre de gants après la défaite en demi-finale de champions cup face à Bordeaux. Avec le résultat qu'on connait. Il sait par quoi passe la conquête d'un trophée. Et ne manque pas une occasion de le rappeler.

À partir du moment où tu es honnête avec les joueurs, il n'y a pas de problème d'usure mentale ou de souci de compréhension par rapport à ce qu'on leur demande.

Recadrage collectif et exigence

La bonne nouvelle, selon Poitrenaud, c’est que le groupe a réagi : “C'est bien, ça nous a permis de faire un bon début de semaine, de recadrer pas mal de choses. On a affaire à des garçons qui sont concernés.” Le message est clair : pas question de se reposer sur les lauriers d’un simple bonus offensif.

Le staff toulousain revendique depuis des années une obsession pour le contenu plus que pour le résultat. Poitrenaud rappelle un souvenir marquant : la défaite à La Rochelle la saison passée avec une équipe rajeunie, jugée pourtant “satisfaisante” car respectueuse de l’ADN du jeu toulousain. TOP 14. Pourquoi le RCT reste derrière Toulouse (et comment il compte recoller)

Au Stade on préfère "juger le contenu, plus que le résultat. Franchement, on était satisfait du contenu dans le sens où la stratégie avait été respectée, l'engagement avait été total, on avait senti une vraie cohésion dans le groupe".

Montpellier en embuscade

Cette semaine, l’adversité est d’un autre calibre. “Ils sont conscients de la situation de cette équipe, des comportements que ça va engendrer chez eux.” Toulouse sait qu’il trouvera un MHR blessé et combatif, déterminé à lancer enfin sa saison devant son public.

Pas de recette miracle, insiste Poitrenaud : “Nous, on a notre manière de fonctionner. Je ne sais pas comment font les autres et ça m'importe peu. On espère que ça va marcher ce week-end.” Lucidité, exigence et cohérence : voilà la feuille de route du Stade Toulousain avant de défier Montpellier. TRANSFERT. TOP 14. Deux armes offensives dans le flou au Stade Toulousain : un dilemme XXL ?