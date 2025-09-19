TOP 14. Pourquoi le RCT reste derrière Toulouse (et comment il compte recoller)

Le RCT progresse mais reste derrière le Stade Toulousain. Bernard Lemaître explique sans détours ce qui fait encore la différence avec le champion.

Après les années fastes, le Rugby Club Toulonnais continue sa mue et son président Bernard Lemaître ne s’en cache pas : l’ambition est de se retrouver les sommets. Et pour l'heure, le club qui domine le TOP 14, c'est le Stade Toulousain, modèle incontesté du rugby hexagonal. Mais alors, que manque-t-il encore au RCT pour rivaliser avec les Rouge et Noir ?

« Toulouse est un modèle vertueux »

Interrogé sur le sujet via Rugbyrama, Bernard Lemaître a répondu sans détours :

« Encore pas mal de choses, même si on se rapproche. Une amélioration permanente de l'équipe pro, bien entendu. Ça se fait par petites touches, année après année, tout en tenant compte du turnover qui, vous le savez, sur des joueurs qui ont 3, 4 ou 5 ans de contrat, est inéluctable. » Pour le président varois, impossible de se contenter du présent. « Un joueur qui donne pleine satisfaction, mais qui a aujourd'hui 28, 29 ou 30 ans, il faut déjà penser à la suite. Donc on travaille beaucoup sur ce que j'appellerais le moyen terme. »

L’importance du vivre-ensemble

Lemaître ne se limite pas aux seuls profils de joueurs. Il insiste sur la dimension collective : « Pour rattraper Toulouse, il faut donc améliorer sans cesse la qualité des joueurs de l'équipe, mais surtout le vivre-ensemble : sur le terrain, dans le vestiaire, toutes ces affinités qui font une équipe. » Et d'ajouter : « Cette recherche permanente d'amélioration, c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup. On recherche dans les détails. » Une démarche que Toulouse a entamée depuis bien longtemps avec des jeunes qui alimentent sans cesse le groupe pro. Et qui permette de préparer l'avenir sans trop de poser de questions. Même quand il faut remplacer un cadre.

Des détails qui, justement, font souvent la différence : « On le voit à Toulouse : il y a tout un tas de détails sur lesquels ils sont supérieurs et qui, très souvent, les font gagner. Donc voilà, c'est clair que pour moi, Toulouse est un modèle tout à fait vertueux, et on est dans cette lignée-là. » En clair, le RCT avance pas à pas, avec humilité mais détermination. Loin des années fastes de Mourad Boudjellal et de ses stars XXL, le club construit pierre après pierre son futur. Objectif : recoller au champion en titre, sans brûler les étapes.