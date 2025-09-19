TOP 14. ''Entre 0 et 5 ans'' : le compte à rebours est lancé, Mayol peut-il encore évoluer… ou faut-il penser à l’exil pour le RCT ?

Travaux finis, éclairage flambant neuf, sono améliorée… Mais pour Bernard Lemaître, le plus dur reste à faire. Et si Mayol ne suit pas le rythme, le président du RCT n’exclut pas une décision choc.

Le stade Mayol continue sa mue. Le président du RCT, Bernard Lemaître, a fait le point sur l’avancée des rénovations de l’enceinte toulonnaise. Si certaines améliorations sont déjà visibles, beaucoup reste encore à faire pour que l’antre mythique du RCT reste un atout et non un boulet.

Des chantiers déjà livrés

« L'an passé, on a été amputés de 300 à 400 places. Ces travaux-là sont terminés. La structure est confirmée, solide et sans problème », explique Lemaître à Midi Olympique.

Cet été, un nouvel éclairage a été installé : « un éclairage surpuissant, complètement nouveau, multicolore quand c’est nécessaire, qui permet les animations, etc. » La sonorisation a également été revue, de quoi offrir une meilleure expérience aux supporters.

Mais un confort encore loin du compte

Si les premières étapes rassurent, le patron du RCT ne cache pas que « pour tout ce qui est structurel, confort du stade, sécurité, etc., il y a encore énormément de travail ». En lien permanent avec la mairie et ses équipes, il multiplie les échanges.

L’échéance des municipales n’y est pas étrangère : « je parle également avec les autres candidats à la mairie, de façon à m’assurer qu’ils ne perdent pas de vue le RCT, en particulier son outil de travail qui est le stade. »

Mayol ou l’ailleurs ?

Et c'est là que la déclaration fait l'effet d'un coup de pied dans le ruck : « L'équation est très simple. Ou bien Mayol peut évoluer (…) entre 0 et 5 ans, ou il ne le peut pas. S'il ne le peut pas, cela ne deviendrait plus un atout mais un risque pour le club, et donc il faudrait envisager une alternative. »
Pour les supporters, difficile d'imaginer le RCT loin de Mayol. Mais pour son président, la priorité est claire : assurer la compétitivité et la pérennité du club.