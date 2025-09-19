TOP 14. TRANSFERT. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?

Faf de Klerk, 33 ans, champion du monde et dynamiteur des Springboks, pourrait bien être la prochaine star à rejoindre le Top 14. Le CV du demi de mêlée circule déjà.

Selon les informations du Midi Olympique, le nom de Faf de Klerk (33 ans, 60 sélections) tournerait actuellement dans l’Hexagone. Le demi de mêlée sud-africain, champion du monde en 2019 et 2023, est encore engagé avec les Canon Eagles au Japon jusqu’en 2026.

Mais le blondinet à la chevelure mythique serait ouvert à une nouvelle expérience en Europe, et plus précisément en France.

Toulon en réflexion à la mêlée

Du côté du RCT, la réflexion est réelle. Le club varois suit depuis plusieurs semaines les évolutions du poste de numéro 9. Outre le dossier Baptiste Serin – qui dispose d’une année optionnelle dans son contrat – Toulon doit gérer le cas de Ben White. TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black

L’Écossais, arrivé en 2023, est en fin de contrat en juin 2025 et suscite déjà des convoitises. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements, ce qui laisse planer le doute sur son avenir sur la Rade.

Dans ce contexte, voir apparaître le nom de Faf de Klerk (mais aussi celui du All Black Finlay Christie) n’a rien d’anodin. Toulon cherche à sécuriser le poste et reste attentif aux opportunités de marché.

L’Usap aussi concernée

Autre club directement impacté : l’Usap. Les Catalans voient arriver la fin de cycle pour trois de leurs demis de mêlée : Tom Ecochard, James Hall et Gela Aprasidze. Tous sont en fin de contrat en juin, et la cellule de recrutement explore logiquement différentes pistes, dont celle menant à Ben White. RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneurPendant ce temps, le MHR continue de lorgner Baptiste Serin, ce qui ajoute encore une couche d’incertitude au marché des 9.

Faf de Klerk, lui, ne manque pas d’options. Sa vista, son énergie débordante et son expérience en font un profil très convoité. Reste à savoir si la France sera sa prochaine destination.