TOP 14. TRANSFERT. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?

Selon les informations du Midi Olympique, le nom de Faf de Klerk (33 ans, 60 sélections) tournerait actuellement dans l’Hexagone. Le demi de mêlée sud-africain, champion du monde en 2019 et 2023, est encore engagé avec les Canon Eagles au Japon jusqu’en 2026.
Mais le blondinet à la chevelure mythique serait ouvert à une nouvelle expérience en Europe, et plus précisément en France.
Toulon en réflexion à la mêlée
Du côté du RCT, la réflexion est réelle. Le club varois suit depuis plusieurs semaines les évolutions du poste de numéro 9. Outre le dossier Baptiste Serin – qui dispose d’une année optionnelle dans son contrat – Toulon doit gérer le cas de Ben White.TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black
L’Écossais, arrivé en 2023, est en fin de contrat en juin 2025 et suscite déjà des convoitises. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements, ce qui laisse planer le doute sur son avenir sur la Rade.
Dans ce contexte, voir apparaître le nom de Faf de Klerk (mais aussi celui du All Black Finlay Christie) n’a rien d’anodin. Toulon cherche à sécuriser le poste et reste attentif aux opportunités de marché.
L’Usap aussi concernée
Autre club directement impacté : l’Usap. Les Catalans voient arriver la fin de cycle pour trois de leurs demis de mêlée : Tom Ecochard, James Hall et Gela Aprasidze. Tous sont en fin de contrat en juin, et la cellule de recrutement explore logiquement différentes pistes, dont celle menant à Ben White.RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneurPendant ce temps, le MHR continue de lorgner Baptiste Serin, ce qui ajoute encore une couche d’incertitude au marché des 9.
Faf de Klerk, lui, ne manque pas d’options. Sa vista, son énergie débordante et son expérience en font un profil très convoité. Reste à savoir si la France sera sa prochaine destination.
noComment
pour thibault perrin
le contrat de l'écossais ne peut pas s'arrêter en juin 2025 ... vu que la date est dépassée !
L’Écossais, arrivé en 2023, est en fin de contrat en juin 2025 et suscite déjà des convoitises.
SE RELIRE
Amis à Laporte
J'ai toujours eu du mal avec son prénom...
jujudethil
Ça ne m’étonne pas du RCT qui persiste à rester un club de mercenaires.
Nicolas Sans Chaise
Je pense que le RCT fait circuler des "gros noms" pour mettre la pression à Serin et l'encourager à signer l'année d'option sans faire le difficile.
Pourtant rugbystiquement parlant aucun des deux n'est à son niveau, Toulon en ressortirait perdant.
Quitte à voir De Klerk en rouge et noir je le verrai plutôt à Toulouse pour enfin palier au problème de doublure du GOAT
Manu
Le président du RCT a avoué très récemment craindre que Serin soit sensible à la sirène de la nouvelle ligue mondiale des clubs R360