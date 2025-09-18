TOP 14. Toulon un peu faiblard au centre ? Mignoni a une roue de secours avec un ''gros'' aux allures de 3/4

Dans le début de saison à deux victoires en autant de rencontres du RCT, il a vécu ses premières titularisations chez les professionnels. Dont une à Mayol, le week-end dernier, face à Castres.
Joé Quere Karaba remettra-t-il ça ce dimanche contre La Rochelle ? La concurrence est rude en 3ème ligne à Toulon, même si l’absence de Charles Ollivon permet aux jeunes de se montrer.
En tout cas le flanker de 21 ans (1m81 pour 100kg) a pour lui d’avoir plusieurs cordes à son arc pour prétendre à un temps de jeu conséquent et régulier sur la saison. Et pour cause, le sécateur a aussi de sacrées cannes, qu’avaient d’ailleurs repéré France 7 l’an dernier.
Quand il court, il arrache la pelouse.
Si bien que Pierre Mignoni a une petite idée derrière la tête à son sujet. "C’est quelqu’un qui doit être capable de tout faire. Dès qu’il a de l’espace, il est incroyable. Il va aussi vite qu’un trois-quart, voire plus vite que certains. C’est donc aussi une bonne option pour jouer derrière à tout moment dans la saison. Je peux déjà vous le dire", affirme le manager toulonnais à Var-Matin.
Plus rapide que la majorité des 3/4
Capable de flirter avec les 35km/h en pointe (seuls Gaël Dréan, Mathis Ferté et Melvyn Jaminet font mieux au sein du groupe pro) grand avaleur d’espaces, celui qui a récemment troqué le bandeau pour le casque n’est d’ailleurs pas contre l’idée.
"J’ai fait quelques matchs importants à ce poste. Donc, faire une feuille en tant que centre dans la saison ne me déplairait pas. Après, même si je me sens à l’aise à ce poste sur les entraînements, ça reste autre chose de l’occuper en match. J’ai encore beaucoup de choses à travailler. Mais j’ai la chance d’avoir à mes côtés de grands joueurs, comme “Nacho” [Brex] ou Ma’a [Nonu]. Ils sauront m’aider si ça arrive."
Même si les spécialistes Oliver Cowie, Antoine Frisch voire les dépanneurs Mathis Ferté et Setariki Tuicuvu passeront naturellement avant lui à ce poste.
Jacques-Tati-en-EDF
On ne s'improvise pas centre ... Hmmm
lebonbernieCGunther
Ca fait déjà un bail que la plupart des 3/4 centres ont des profils de 3ème ligne, et que certains les font jouer comme des 8 détachés dans la ligne. On joue désormais la plupart du temps avec deux avants de plus avec le 12 et le 13 dans le dos. Et ça s'arrête pas aux 15 titulaires, en témoigne le banc 7-1 régulièrement employé par Erasmus ... Des Boniface, des Cordorniou et même, plus près de nous, des Fofana, on n'en voit plus, hélas! J'espère que les quelques rares exceptions que sont les Costes ou autres Gailleton, par exemple, trouveront leur place au milieu de ces centres boum-boum...
Zizi Pompon
Le petit Gourgues semble prometteur aussi.