TOP 14. Toulon un peu faiblard au centre ? Mignoni a une roue de secours avec un ''gros'' aux allures de 3/4

Vers un changement de poste pour le 3ème ligne et ''arracheur de pelouse'' du RCT Joé Quéré-Karaba ?

Dans le début de saison à deux victoires en autant de rencontres du RCT, il a vécu ses premières titularisations chez les professionnels. Dont une à Mayol, le week-end dernier, face à Castres.

Joé Quere Karaba remettra-t-il ça ce dimanche contre La Rochelle ? La concurrence est rude en 3ème ligne à Toulon, même si l’absence de Charles Ollivon permet aux jeunes de se montrer.

En tout cas le flanker de 21 ans (1m81 pour 100kg) a pour lui d’avoir plusieurs cordes à son arc pour prétendre à un temps de jeu conséquent et régulier sur la saison. Et pour cause, le sécateur a aussi de sacrées cannes, qu’avaient d’ailleurs repéré France 7 l’an dernier.

Quand il court, il arrache la pelouse.

Si bien que Pierre Mignoni a une petite idée derrière la tête à son sujet. "C’est quelqu’un qui doit être capable de tout faire. Dès qu’il a de l’espace, il est incroyable. Il va aussi vite qu’un trois-quart, voire plus vite que certains. C’est donc aussi une bonne option pour jouer derrière à tout moment dans la saison. Je peux déjà vous le dire", affirme le manager toulonnais à Var-Matin.

Plus rapide que la majorité des 3/4

Capable de flirter avec les 35km/h en pointe (seuls Gaël Dréan, Mathis Ferté et Melvyn Jaminet font mieux au sein du groupe pro) grand avaleur d’espaces, celui qui a récemment troqué le bandeau pour le casque n’est d’ailleurs pas contre l’idée.

"J’ai fait quelques matchs importants à ce poste. Donc, faire une feuille en tant que centre dans la saison ne me déplairait pas. Après, même si je me sens à l’aise à ce poste sur les entraînements, ça reste autre chose de l’occuper en match. J’ai encore beaucoup de choses à travailler. Mais j’ai la chance d’avoir à mes côtés de grands joueurs, comme “Nacho” [Brex] ou Ma’a [Nonu]. Ils sauront m’aider si ça arrive."

Même si les spécialistes Oliver Cowie, Antoine Frisch voire les dépanneurs Mathis Ferté et Setariki Tuicuvu passeront naturellement avant lui à ce poste.