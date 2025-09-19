TRANSFERT. TOP 14. Deux armes offensives dans le flou au Stade Toulousain : un dilemme XXL ?

Le Stade Toulousain peut-il garder Dimitri Delibes et Matthis Lebel ? Les deux attaquants, en fin de bail, sont au cœur d’un dilemme entre prolongations et recrues de prestige.

Dimitri Delibes (26 ans) et Matthis Lebel (26 ans, 6 sélections) font partie des joueurs sur lesquels le Stade Toulousain compte au quotidien. Pourtant, à moyen terme, leur avenir reste écrit en pointillés. Les deux trois-quarts sont en fin de contrat en juin prochain, et la direction toulousaine n’a pas encore tranché.

À Ernest-Wallon comme ailleurs, la question du salary cap freine certains choix. Surtout que le triple champion de France a récemment été épinglé dans l'affaire Jaminet. Les dirigeants se doivent donc de calculer leur coup à l'euro près sous peine d'être à nouveau dans le collimateur des instances. TRANSFERT. TOP 14. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?De plus, les clubs attendent d’y voir plus clair avant 2027-2028, date annoncée des prochains ajustements. Un contexte qui ralentit les prolongations longues et coûteuses, même pour des joueurs formés au club et performants.

Ahki s’en va, Gailleton en ligne de mire

Une certitude toutefois : Pita Ahki quittera Toulouse en 2026, comme le rappelle le Midol. Pour lui succéder et renforcer le centre, le Stade lorgne Emilien Gailleton (22 ans, 11 sélections), dont le contrat à Pau arrive à échéance en 2026. Courtisé aussi par La Rochelle et désiré ardement par la Section, le jeune international a trois options claires. Sa décision, attendue en septembre, pourrait faire basculer l’équilibre du recrutement toulousain. RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneurAutre nom cité : Tommaso Menoncello (23 ans, 31 sélections). L’Italien, au profil de premier centre puissant, a déjà rencontré les dirigeants toulousains. Mais La Rochelle et Toulon ont également montré de l’intérêt. Un bras de fer européen s’annonce.

Delibes et Lebel dans l’attente

Pour Delibes et Lebel, la situation est paradoxale. Leur valeur n’a jamais été aussi haute, mais leur avenir semble dépendre davantage des choix de la direction que de leurs performances. Le recrutement d’un joueur du calibre de Gailleton pourrait bouleverser la hiérarchie et redistribuer les cartes.

Le Stade Toulousain sait qu’il ne pourra pas garder tout le monde. Et les joueurs le savent. Entre contraintes économiques et volonté de rester compétitif en France et en Europe, il faudra faire des choix. Delibes et Lebel, eux, attendent de savoir si leur avenir s’écrira encore à Toulouse… ou sous d’autres couleurs.