TRANSFERT. TOP 14. Deux armes offensives dans le flou au Stade Toulousain : un dilemme XXL ?

Dimitri Delibes (26 ans) et Matthis Lebel (26 ans, 6 sélections) font partie des joueurs sur lesquels le Stade Toulousain compte au quotidien. Pourtant, à moyen terme, leur avenir reste écrit en pointillés. Les deux trois-quarts sont en fin de contrat en juin prochain, et la direction toulousaine n’a pas encore tranché.
À Ernest-Wallon comme ailleurs, la question du salary cap freine certains choix. Surtout que le triple champion de France a récemment été épinglé dans l'affaire Jaminet. Les dirigeants se doivent donc de calculer leur coup à l'euro près sous peine d'être à nouveau dans le collimateur des instances. TRANSFERT. TOP 14. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?De plus, les clubs attendent d’y voir plus clair avant 2027-2028, date annoncée des prochains ajustements. Un contexte qui ralentit les prolongations longues et coûteuses, même pour des joueurs formés au club et performants.
Ahki s’en va, Gailleton en ligne de mire
Une certitude toutefois : Pita Ahki quittera Toulouse en 2026, comme le rappelle le Midol. Pour lui succéder et renforcer le centre, le Stade lorgne Emilien Gailleton (22 ans, 11 sélections), dont le contrat à Pau arrive à échéance en 2026. Courtisé aussi par La Rochelle et désiré ardement par la Section, le jeune international a trois options claires. Sa décision, attendue en septembre, pourrait faire basculer l’équilibre du recrutement toulousain.RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneurAutre nom cité : Tommaso Menoncello (23 ans, 31 sélections). L’Italien, au profil de premier centre puissant, a déjà rencontré les dirigeants toulousains. Mais La Rochelle et Toulon ont également montré de l’intérêt. Un bras de fer européen s’annonce.
Delibes et Lebel dans l’attente
Pour Delibes et Lebel, la situation est paradoxale. Leur valeur n’a jamais été aussi haute, mais leur avenir semble dépendre davantage des choix de la direction que de leurs performances. Le recrutement d’un joueur du calibre de Gailleton pourrait bouleverser la hiérarchie et redistribuer les cartes.
Le Stade Toulousain sait qu’il ne pourra pas garder tout le monde. Et les joueurs le savent. Entre contraintes économiques et volonté de rester compétitif en France et en Europe, il faudra faire des choix. Delibes et Lebel, eux, attendent de savoir si leur avenir s’écrira encore à Toulouse… ou sous d’autres couleurs.
sam31
Il semblerait que, il se pourrait que ... bref aucune information sérieuse, que des hypothèses (et accessoirement aucun avis des joueurs ou club concernés ...)
Il n'a pas besoin d'un autre centre au ST, même après le départ d'Akhi. On a déjà Chocobares & Barassi + les 2 jeunes (encore espoirs) Gourgues & Costes. Et Delibes (+ Thomas saison prochaine) pouvant jouer aussi au centre.
Delibes et Lebel font partis de la génération 24/26 ans qui va prendre la relève dans 3/5 ans de celle des 27/30 ans (Dupont, Ramos, Mallia, Willis, Kinghorn ...) qui elle-même va continuer après la génération des trentenaires qui part dans 2/3 ans (Baille, Doudou, Marchand, Neti, Cros...)
Nicolas Sans Chaise
Il y a un autre facteur à prendre en compte.
Ne pas recruter Gailleton signifie le laisser à La Rochelle, donc permettre à un concurrent direct se renforcer à ce poste. C'est peut être ce qu'essaye d'éviter le ST.
resp
L identité du Stade passe par les joueurs toulousains formés au club et j aimerais qu il en soit ainsi pour l avenir.
pascalbulroland
Le ST a-t-il réellement besoin de Gailleton voir de Menoncello..??
Là est pour moi la vraie question...
Jacques-Tati-en-EDF
Deux très bons joueurs qui ont souvent manqué un peu de chance ou d'opportunité pour s'imposer définivement. ( Bien que Lebel ait quand même joué pas mal de match titulaire et que Delibes soit arrive à un âge de plien potentiel. )
Reste que si Gailleton vient ou Menoncello (moins fan que pour Gailleton) il faudra faire baisser le salary cap.
P243151
Bien heureux celui qui les récupéreras
Flanquart St Lazare
J'allais le dire.
Ils ont du talent et de l'expérience, ils seront revanchards si c'est le ST qui leur demande de partir, ils sont encore jeunes...