TOP 14. Ramos en 10, première pour Thomas, le Stade Toulousain aligne du lourd face à Montpellier

Après Clermont et Perpignan, place à Montpellier ! Le Stade Toulousain fait (un peu) tourner, récupère des forces vives et espère confirmer sa dynamique.

Des retours qui font du bien

Le Stade Toulousain se déplace à Montpellier ce samedi 20 septembre (21h05), pour une affiche qui sent la poudre. Après la victoire à Clermont et le succès sur Perpignan, les Rouge et Noir récupèrent du lourd pour ce nouveau rendez-vous du TOP 14.

Teddy Thomas, absent lors des dernières sorties, est présent dans le XV de départ. Un atout offensif de plus qui pourrait changer la donne dans un match qui sera disputé face au MHR.

Mathis Castro-Ferreira et Rodrigue Neti sont encore en reprise, tandis que Mauvaka et Dupont poursuivent leur rééducation. Ils pourraient faire leur retour au mois de novembre avec beaucoup d'envie. Des "recrues" de luxe pour le Stade.

Ntamack et Ahki rassurent

Sortis sur commotion au Michelin, Théo Ntamack et Pita Ahki ne sont finalement pas présents. Jelonch, Meafou et Cros, ménagés cette semaine, sont laissés au repos. Brennan est aligné en 3e ligne avec Willis et Roumat.

A la charnière, Paul Graou est aligné aux côtés de Thomas Ramos, impeccable à Clermont. Les Toulousains s’appuieront aussi sur un pack solide, emmené par Julien Marchand, capitaine du jour, Baille et Aldegheri.

La deuxième ligne Flament – Vergé apporte puissance et activité, avec un banc capable d’apporter de l’impact (Elias, Banos, Saito). Romain Ntamack commencera la partie dans la peau d'un finisseur.

Un déplacement piégeux pour Toulouse, face à une équipe montpelliéraine qui n’a pas dit son dernier mot. Mais avec les retours de ses flèches et une ossature solide, le champion de France veut frapper fort. Surtout après les déclarations chocs d'Ugo Mola.