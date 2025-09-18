TOP 14. Cros, Ahki et… Qui est le dernier ''mousquetaire'' du Stade Toulousain ?

Depuis le début de l’épopée de cette génération dorée du Stade Toulousain, seuls 3 joueurs ont disputé toutes les phases finales avec le club.

Si l’on parle évidemment beaucoup de la blessure d’Antoine Dupont du côté de Toulouse, Peato Mauvaka a lui aussi subi une rupture des croisés en début d’année.

''Mayol, what is that ?'' : Les statistiques surprenantes d’Antoine Dupont en Top 14

Alors qu’il a entamé son 5ème mois de rééducation, le talonneur du XV de France s’est confié à L’Equipe concernant son moral, la manière dont il a vécu la fin de saison dernière suite à sa blessure à l’entraînement, et le reste.

Lui qui avait vécu toutes les phases finales du Stade Toulousain depuis le début de l’épopée de cette génération, en 2019.

Le premier jour (après la blessure) a été difficile. Depuis 2019, j'ai eu la chance de disputer toutes les phases finales avec le Stade Toulousain. Nous étions trois dans ce cas avec Pita Ahki et François Cros. J'ai lâché les mousquetaires ! J'ai pris un coup au moral à cause de ça.

A vrai dire, Antoine Dupont (jusqu’à sa blessure en mars 2025) et Thomas Ramos étaient aussi dans ce cas-là, mais on ne voudrait pas contredire le talonneur de 112kg au cas où l’on se retrouverait face à lui dans un couloir des 5 mètres…

''On n'a pas fait semblant ! En mode supporter de Fédérale !''

Malgré tout, l’homme aux 42 sélections en Bleu a très vite "switché" vers le positif pour passer en mode supporter. Un relativisme probablement favori par sa découverte de la paternité quelques semaines plus tôt.

La phase finale de Top 14, je l'ai bien vécue. La blessure était derrière moi. J'étais en mode supporter ! La demi-finale à Lyon, je n'y étais pas. Je m'étais fait mal à l'ischio sur un exercice, une adhérence avait sauté. Par contre la finale (face à l’UBB) c'était un très bon moment. On n'a pas fait semblant ! En mode supporter de Fédérale ! C'était énorme.

Un passage en tribunes qui devrait néanmoins lui donner d’autant plus les crocs pour son retour à la compétition, qui devrait s’opérer en début d’année prochaine.

Et qui a, en tout cas, vraisemblablement donné des idées au talonneur le plus fantasque de l’Hexagone…