''Mayol, what is that ?'' : Les statistiques surprenantes d’Antoine Dupont en Top 14

Ce samedi soir, le Stade Toulousain défiera Montpellier sur sa pelouse, en ayant pour objectif de rester invaincu en ce début de saison de Top 14.

Pour cela, Ugo Mola pourra compter sur une équipe une nouvelle fois très compétitive, même si quelques joueurs majeurs sont encore sur le carreau. On pense au virevoltant Ange Capuozzo, de retour à l’entraînement cette semaine et qui devrait reprendre la compétition face à Castres le week-end prochain. Et évidemment à Antoine Dupont, toujours en phase de rééducation pour son genou droit.

Ce qui fera donc manquer le déplacement dans l’Hérault à la tête d’affiche du rugby français. Une déception pour les supporters montpelliérains, même s’il y sont habitués : Midi Libre rappelle quelque chose dont on discute régulièrement, à savoir que le capitaine du XV de France n’a plus joué sur la pelouse montpelliéraine depuis 4 ans, et une victoire de Toulouse (15 à 17) en septembre 2021. Ni même affronté le MHR depuis ce même match au GGL Stadium.

Pas de Mayol depuis 2017

Mais que les Cistes se rassurent, ils ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir bénéficier de la présence dans leur stade du joueur le plus médiatique de la planète. Depuis sa dernière venue dans l’Hérault, le statut du demi de mêlée aux 59 sélections a largement changé.

Et entre sa gestion particulière, le calendrier de Toulouse, ses appels en Bleu et les blessures, le meilleur joueur du monde 2021, Dupont n’a plus l’occasion de faire le tour de France des stades chaque année.

Par exemple, "Toto" n’a d’ailleurs jamais joué sur la pelouse de l’USAP depuis la remontée du club en 2021. La seule fois où il l’a fait depuis le début de sa carrière, c’était en 2018, pour sa première titularisation depuis sa rupture des ligaments croisés. Et il avait pour l’occasion inscrit un inoubliable triplé…

Et que dire de la mythique pelouse de Mayol, que le demi de mêlée de 28 ans n’a plus foulée en match officiel depuis… ses débuts avec le Stade Toulousain ! C’était en septembre 2017, et Dupont avait d’ailleurs inscrit 1 essai pour son premier match ses nouvelles couleurs.

Chaque année depuis lors, il manque les déplacements dans le Sud-Est face au RCT, que le match se joue dans le centre-ville toulonnais ou au Stade Vélodrome, comme le veut souvent la coutume. Même si depuis le début de sa carrière, Dupont a déjà écumé 51 stades différents rien qu’en match officiel (en comptant les tournois avec France 7). Alors un de plus ou un de moins…