TOP 14. Du calvaire à la renaissance : Ntamack est (déjà) redevenu le patron du Stade Toulousain

Il y a encore quelques mois, Romain Ntamack jouait sur une jambe. Littéralement. Le genou gauche, déjà opéré en 2023 et source d’angoisse permanente, l’empêchait de s’exprimer pleinement. Pourtant, il n’avait rien lâché. Fidèle à l’ADN du Stade Toulousain, il avait serré les dents toute la saison, quitte à jouer diminué. Une abnégation qui avait marqué son manager, Ugo Mola, lequel soulignait « l’honorabilité » d’un joueur qui aurait pu se faire opérer dès l’automne mais avait choisi de continuer pour son club.
Une saison galère, un retour réussi
Les infiltrations à répétition, la douleur et la frustration d’un corps qui ne suivait pas : Ntamack a tout vécu. Jusqu’à ce moment charnière, 36 heures après la finale du Top 14 remportée contre l’UBB. L’ouvreur était déjà sur la table d’opération pour se faire nettoyer le genou. Une intervention express, qui montre l'envie de retrouver son meilleur niveau le plus vite possible.
Si woki fait la passe, on a l'essai du siècle...— Mathias (@ma_t_h_i_a_s_) November 16, 2024
Le pari est réussi. Un mois plus tard, il rejouait déjà une vingtaine de minutes en amical contre Bayonne, et prouvait qu'il faudrait compter sur lui cette saison. Puis, à Clermont, il signait un retour discret mais solide, éclipsé par la performance stratosphérique de Ramos. Enfin, face à Perpignan ce week-end, il a été le joueur juste, précis que l'on connait depuis des années. Une passe intérieure décisive, une autre sautée parfaitement dosée, des touches trouvées au bon moment… et surtout, zéro erreur au milieu d'une équipe parfois brouillonne.
« Romain a tenu le match dans les moments de flottement », notait Jean Bouilhou, entraîneur des avants pour Midi Olympique. Sobre et efficace. Bref, du Ntamack dans le texte.
XV de France. ''C’est mort'' : Yoram Moefana officialise son absence pour plusieurs mois et son forfait pour les tests
Le XV de France peut avoir le sourire
Ce retour ne fait pas que du bien à Toulouse. Il redonne aussi le sourire à Fabien Galthié. Car si Matthieu Jalibert a signé une saison éblouissante, Ntamack reste le choix numéro un du staff tricolore. Pourquoi ? Parce qu’il rassure. Sa régularité, son expérience, sa capacité à défendre fort et à donner confiance à ses partenaires en font un élément clé du système bleu.
Le jour où... Romain Ntamack a transpercé la défense rochelaise dans les derniers instants de la #FinaleTOP14, offrant au @StadeToulousain le bouclier de Brennus 🏆— TOP 14 Rugby (@top14rugby) August 6, 2025
📅 2022/2023 – Finale
🏉 Stade Toulousain vs Stade Rochelais (29-26) #RetroTOP14 pic.twitter.com/EVomeHsYda
Le joueur de 26 ans n’a pas besoin de traverser le terrain à chaque rencontre. Son rôle est ailleurs : organiser, prendre les bonnes décisions au bon moment. Et quand le physique suit, ce qui est à nouveau le cas, il redevient ce joueur capable de faire basculer un match.
À un mois et demi du choc contre l’Afrique du Sud, l’équipe de France peut se réjouir. Romain Ntamack a retrouvé ses jambes, sa sérénité et son autorité. Le patron est de retour, et ça change tout.
Jak3192
Et bé c'est une bonne nouvelle, pour le club, l'EdF.
Peut être un peu moins pour ses concurrents au poste.
NeST
Ce serait bien qu'il ne se blesse pas de nouveau face aux sud-africains Ils ne sont pas réputés pour leur jeu d'évitement, et comme Romain n'est pas du genre à se défiler, ça peut faire mal. Surtout si son genou n'est pas encore parfaitement soigné...
Le tribu laissé par le ST à l'EDF n'est pas négligeable. Et même s'il y a compensation au niveau du salary cap, cela compense t'il les mois de blessures pour service rendu (Dupont, Mauvaka, Jelonch...). Ne rajoutons pas N'tamack à la liste parce qu'on veut le faire absolument jouer même si pas encore à 100%.
jullienaline
Ouf !
Ne s'est pas fait opéré à l'automne pour son club. Sous entendu, son absence serait longue voire très longue
La convalescence n'a duré que 1 mois...
Hugo Mola l'enscence pour son attitude lors de la saison dernière (ne pas s'être fait opéré).
Il y a manifestement une contraction,ou une info que l'on n'a pas....
Pianto
il me fait de plus en plus penser à dan carter, pas un 10 qui prend la lumière mais plutôt qui joue toujours juste pour faire tourner l'équipe au mieux.
Sinon, serait-il possible de ne pas repasser à chaque fois qu'on parle de lui les deux mêmes actions ? Genre il a bien joué solo deux fois dans sa vie...
RNP
Son essai contre la Rochelle restera légendaire comme le drop de Mazas en son temps alors que pour le coup, ce n'est effectivement pas le geste qui le caractérise.
Tout à fait d'accord, avec toi, même sobriété dans son jeu, même rigueur défensive, même sang froid dans la gestion du jeu ... peut-être un peu moins de vista au pied mais une vitesse de course supérieure.
RNP
C'est clair qu'il a semblé plus à l'aise tant face à Clermont que face à l'USAP avec des prises de décision plus nettes notamment en attaque.
Jacques-Tati-en-EDF
C'est comme Jelonch, à son retour il avait tardé à retrouver son niveau. On voit maintenant que c'est du passé...
pascalbulroland
Le patron est de retour ?? 😃
D'après ce que je vois , le patron est toujours en convalescence et il ne reviendra que fin novembre voir début 2026...son "bras droit" des lignes arrières est de retour 😉
Jak3192
Ya des endroits, ya plein de patrons 😄
En général ça fonctionne pas bien, mais en ce lieu, la Mayonnaise prend plutôt tout le temps, ou pas loin
Sans compter qu'il y a aussi un 3eme patron.
Le "Trioumvirat" du Stade 🤗