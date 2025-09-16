TOP 14. Kinghorn d'emblée, première de Teddy Thomas : quelle compo pour le Stade Toulousain face à Montpellier ?

À la charnière, Romain Ntamack reprend un bon rythme à l'image de sa belle prestation en tant qu'animateur le week-end dernier, et devrait donc enchaîner une 3ème titularisation consécutive.

Malgré sa victoire face à l'USAP 31 à 13, le Stade Toulousain a pris une sacrée soufflante par Ugo Mola à l'issue du match. Le manager pestait contre un manque de sérieux et d'application de ses troupes, qui ont décidément toujours du mal à livrer des matchs aboutis face à cette pénible équipe de Perpignan.

''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''Y aura-t-il ainsi des "punis" et pas mal de changements à prévoir pour le déplacement à Montpellier qui attend Toulouse ce samedi soir ? Bonne question…

Des retours importants

Dans tous les cas, des retours sont à prévoir dans les rangs stadistes puisque plusieurs joueurs importants ont fait leur retour à l'entraînement collectif ce lundi, dont Ange Capuozzo, Teddy Thomas, Paul Costes et Pita Ahki. Si le premier est encore court, les 3 autres pourraient intégrer le groupe, même si la paire de centres Gourgues/Barassi a fait forte impression face à l'USAP et que la concurrence fait rage.

On imagine aussi que l'Ecossais Blair Kinghorn va vivre sa première titularisation de la saison, que ce soit à l'aile ou à l'arrière, ce qui pourrait entraîner un repos ou une mise sur le banc pour Thomas Ramos.

TOP 14. Une tête d’affiche du Stade Toulousain de retour à l’entraînement (et ce n’est pas Dupont)Ailleurs, on sait aussi qu'Ugo Mola a l'embarras du choix. Alors que fera le manager toulousain ? Nul doute que l'équipe qui se déplacera dans l'Hérault sera compétitive, probablement emmenée par Julien Marchand au talonnage, Jack Willis et François Cros en 3ème ligne et Joshua Brennan dans la cage.

À la charnière, Romain Ntamack reprend un bon rythme à l'image de sa belle prestation en tant qu'animateur le week-end dernier, et devrait donc enchaîner une 3ème titularisation en 3 semaines, ce qui ne lui est plus arrivé depuis un moment.

TRANSFERT. TOP 14. Ce crack du Stade Toulousain fait rêver la moitié du championnat !Pour rappel, les Argentins Chocobares et Mallia sont toujours en sélection pour disputer le Rugby Europe Championship.