TOP 14. Kinghorn d'emblée, première de Teddy Thomas : quelle compo pour le Stade Toulousain face à Montpellier ?

Malgré sa victoire face à l'USAP 31 à 13, le Stade Toulousain a pris une sacrée soufflante par Ugo Mola à l'issue du match. Le manager pestait contre un manque de sérieux et d'application de ses troupes, qui ont décidément toujours du mal à livrer des matchs aboutis face à cette pénible équipe de Perpignan.
''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''Y aura-t-il ainsi des "punis" et pas mal de changements à prévoir pour le déplacement à Montpellier qui attend Toulouse ce samedi soir ? Bonne question…
Des retours importants
Dans tous les cas, des retours sont à prévoir dans les rangs stadistes puisque plusieurs joueurs importants ont fait leur retour à l'entraînement collectif ce lundi, dont Ange Capuozzo, Teddy Thomas, Paul Costes et Pita Ahki. Si le premier est encore court, les 3 autres pourraient intégrer le groupe, même si la paire de centres Gourgues/Barassi a fait forte impression face à l'USAP et que la concurrence fait rage.
On imagine aussi que l'Ecossais Blair Kinghorn va vivre sa première titularisation de la saison, que ce soit à l'aile ou à l'arrière, ce qui pourrait entraîner un repos ou une mise sur le banc pour Thomas Ramos.
TOP 14. Une tête d’affiche du Stade Toulousain de retour à l’entraînement (et ce n’est pas Dupont)Ailleurs, on sait aussi qu'Ugo Mola a l'embarras du choix. Alors que fera le manager toulousain ? Nul doute que l'équipe qui se déplacera dans l'Hérault sera compétitive, probablement emmenée par Julien Marchand au talonnage, Jack Willis et François Cros en 3ème ligne et Joshua Brennan dans la cage.
À la charnière, Romain Ntamack reprend un bon rythme à l'image de sa belle prestation en tant qu'animateur le week-end dernier, et devrait donc enchaîner une 3ème titularisation en 3 semaines, ce qui ne lui est plus arrivé depuis un moment.
TRANSFERT. TOP 14. Ce crack du Stade Toulousain fait rêver la moitié du championnat !Pour rappel, les Argentins Chocobares et Mallia sont toujours en sélection pour disputer le Rugby Europe Championship.
Compo aléatoire un peu non ? ...
En 1 ère ligne il semble que ce soit entendu mais Baille n'a pas retrouvé son niveau. Face au MHR, la présence de Méafou fera du bien, même s'il n'est pas encore au top. Associé à Brennan ça peut être bien. TNTK en 8 , mais est-il remis de sa commotion ? Je vois plutôt Graou en 9. Quand à la paire de centres, pourquoi les encenser et mettre Akhi/Costes ?
Derrière ... Bof, ça peut tourner en effet...
Voir Teddy Thomas chauve et à Toulouse, j'arrive toujours pas à m'y faire...
Sinon y'a beaucoup d'inconnues :
- Ramos ne mérite pas de sortir comme ça
- Est-ce que c'est sûr à 100% que Thomas serait placé à l'aile s'il est titulaire?
- Delibes a été pas mal gêné au dernier match, mais il a été plus présent que Lebel
- Graou a un problème?
Sans oublier que Montpellier va avoir la pression du manque de victoire et des valises de l'année dernière. Faudra pas les prendre de haut!
Les compos du mardi du site...pas grand chose à voir avec celles du vendredi en général.
Tout à fait 👍
Compte tenu des approximations contre l'USAP et le peu de fluidité dans le jeu, inhérente à une préparation courte, il serait préjudiciable de se passer de Ramos qui est le meneur de l'équipe.
Alors où placer Kinghorn ?
Sur une aile. Mais pas celle de Delibes qui est très percutant en ce début de saison.
Lebel pourrait en faire les frais, soit sur le banc soit en tribunes si Thomas est remplaçant.
Saito n'a pas été très à l'aise pour sa première titularisation. Je vois donc un retour de Graou dans le XV de départ
Tout cela n'augure en rien du résultat, mais quelle que soit l'équipe alignée, c'est toujours monstrueux.
Dans la proposition ci dessus, "pour une fois", ya pas de "débutant" (ou quasi) en T14 issu du CdF
Quand tu fais jouer des bizuths toutes les semaines, amendonné, y'a plus de bizuth.
haha, très bonne boutade ! mais en même temps, c'est pas une boutade du tout. C'est vrai, les bizuths n'en sont plus !