TOP 14. Kinghorn d'emblée, première de Teddy Thomas : quelle compo pour le Stade Toulousain face à Montpellier ?
Teddy Thomas devrait débuter à l'aile.
À la charnière, Romain Ntamack reprend un bon rythme à l'image de sa belle prestation en tant qu'animateur le week-end dernier, et devrait donc enchaîner une 3ème titularisation consécutive.

Malgré sa victoire face à l'USAP 31 à 13, le Stade Toulousain a pris une sacrée soufflante par Ugo Mola à l'issue du match. Le manager pestait contre un manque de sérieux et d'application de ses troupes, qui ont décidément toujours du mal à livrer des matchs aboutis face à cette pénible équipe de Perpignan.

Y aura-t-il ainsi des "punis" et pas mal de changements à prévoir pour le déplacement à Montpellier qui attend Toulouse ce samedi soir ? Bonne question…

Des retours importants

Dans tous les cas, des retours sont à prévoir dans les rangs stadistes puisque plusieurs joueurs importants ont fait leur retour à l'entraînement collectif ce lundi, dont Ange Capuozzo, Teddy Thomas, Paul Costes et Pita Ahki. Si le premier est encore court, les 3 autres pourraient intégrer le groupe, même si la paire de centres Gourgues/Barassi a fait forte impression face à l'USAP et que la concurrence fait rage. 

On imagine aussi que l'Ecossais Blair Kinghorn va vivre sa première titularisation de la saison, que ce soit à l'aile ou à l'arrière, ce qui pourrait entraîner un repos ou une mise sur le banc pour Thomas Ramos

Ailleurs, on sait aussi qu'Ugo Mola a l'embarras du choix. Alors que fera le manager toulousain ? Nul doute que l'équipe qui se déplacera dans l'Hérault sera compétitive, probablement emmenée par Julien Marchand au talonnage, Jack Willis et François Cros en 3ème ligne et Joshua Brennan dans la cage.

À la charnière, Romain Ntamack reprend un bon rythme à l'image de sa belle prestation en tant qu'animateur le week-end dernier, et devrait donc enchaîner une 3ème titularisation en 3 semaines, ce qui ne lui est plus arrivé depuis un moment. 

Pour rappel, les Argentins Chocobares et Mallia sont toujours en sélection pour disputer le Rugby Europe Championship. 

TOULOUSE
1
Baille
2
Marchand
3
Aldegheri
4
Brennan
5
Vergé
6
Cros
8
Ntamack
7
Willis
9
Saito
10
Ntamack
11
Lebel
12
Ahki
13
Costes
14
Thomas
15
Kinghorn
Compo aléatoire un peu non ? ...

En 1 ère ligne il semble que ce soit entendu mais Baille n'a pas retrouvé son niveau. Face au MHR, la présence de Méafou fera du bien, même s'il n'est pas encore au top. Associé à Brennan ça peut être bien. TNTK en 8 , mais est-il remis de sa commotion ? Je vois plutôt Graou en 9. Quand à la paire de centres, pourquoi les encenser et mettre Akhi/Costes ?
Derrière ... Bof, ça peut tourner en effet...

  • il y a 5 secondes

