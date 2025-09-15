TOP 14. Une tête d’affiche du Stade Toulousain de retour à l’entraînement (et ce n’est pas Dupont)

100 jours plus tard, Ange Capuozzo a effectué son de retour à l’entraînement ce lundi. Mais devrait encore patienter un peu pour une prise des matchs.

Il y a des retours qui donnent le sourire. 99 jours après sa fracture du tibia face à l’USAP qui l’avait privée de phases finales de Top 14, Ange Capuozzo était de retour à l’entraînement ce lundi.

Le trois quart international italien a en effet participé à la séance ce lundi avec ses coéquipiers sous le soleil d’Ernest-Wallon. Après une préparation estivale rythmée par une rééducation et la naissance de son premier enfant au début du mois de septembre, l’ailier/arrière de 26 ans s’apprête donc à retrouver les terrains du Top 14.

Même si ce ne devrait pas être pour ce week-end et le déplacement à Montpellier, mais plutôt pour le suivant et la réception de Castres. Lui dont le public toulousain attend grandement le retour des courses chaloupées qui lui avaient permis de passer un vrai cap la saison passée.

Et d’inscrire 16 essais en 30 matchs toutes compétitions confondues. Soit l’exercice le plus prolifique de sa (jeune) carrière.

D'autres retours importants

La Dépêche informe que d’autres retours retours se précisent également. Une bonne nouvelle pour l’émulation du groupe avec une performance très moyenne face à l’USAP que la reprise de Teddy Thomas, donc.

Touché musculairement lors du match de préparation à Vannes, l’ancien rochelais n’a pas encore joué en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Il devrait postuler pour cette 3ème journée de Top 14, tout comme Paul Costes, embêté cet été par des pépins physiques.

Le jeune 3/4 centre s’était montré très à son aise durant la préparation avec notamment un temps de 4min20 au Bronco Test le jour de la reprise. Il viendra donc apporter de la fraîcheur au centre, où Chocobares manque toujours à l’appel. Alors que Pita Ahki est également de retour de sa commotion.