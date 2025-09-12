TRANSFERT. TOP 14. Ce crack du Stade Toulousain fait rêver la moitié du championnat !
À 24 ans, Cramont déjà trop à l’étroit à Toulouse : prêt, transfert ou prolongation ? crédit photo : screenshot Stade Toulousain
Encore sous contrat jusqu’en 2026, il n’a jamais semblé aussi désiré. Derrière la concurrence écrasante à Toulouse, le talonneur de 24 ans attise les convoitises d’au moins six clubs du Top 14.

Guillaume Cramont a marqué les esprits à Clermont. Un essai, beaucoup d’activité et cette impression qu’il a franchi un cap. Mais à Toulouse, l’équation reste insoluble : comment offrir du temps de jeu à un joueur de 24 ans, prometteur, alors que devant lui s’alignent Julien Marchand et Peato Mauvaka, deux références mondiales, et que Thomas Lacombre complète déjà la rotation ?

L'ambition de devenir incontournable ?

La chance (et le problème) de Toulouse, c'est que Cramont a l'étoffe d'un titulaire. Il pourrait espérer commencer les matchs dans la plupart des écuries du championnat. Exceptés peut-être l'UBB (Lamothe/Barlot), La Rochelle (Bourgarit) et Toulon (Baubigny). On n'a peut-être jamais vu une 3e option aussi performante en Top 14.

Le constat est simple. Cramont joue, mais jamais assez pour se projeter comme un titulaire à part entière. Forcément, le marché s’enflamme. Bayonne, Toulon, Clermont, Perpignan, le Racing 92 et le Stade Français se sont déjà renseignés, selon le Midi Olympique.

Autant dire la moitié du championnat. Tous ont des incertitudes au talon, avec des fins de contrat qui s’accumulent dès 2025. L’opportunité est trop belle.

Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partoutCoupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partout

Un nombre ahurissant de fins de contrat

Bayonne pourrait perdre Facundo Bosch et Vincent Giudicelli, Toulon se demande quoi faire avec Gianmarco Lucchesi, Clermont hésite sur l’avenir d’Etienne Fourcade et de Folau Fainga’a. À Perpignan, Seilala Lam et Victor Montgaillard ne sont pas encore fixés, tandis que le Stade Français surveille la situation de Lucas Peyresblanques. Quant au Racing, il ne sait pas s’il prolongera Diego Escobar et Feleti Kaitu’u. Bref, tout le monde cherche.

Face à cette agitation, Cramont temporise. « Je suis encore en discussion avec le club. J’attends de voir », a-t-il confié récemment au Midi Olympique. Traduction : le joueur veut d’abord clarifier sa situation à Toulouse. Car le Stade n’a pas l’intention de le laisser filer sans réfléchir. L’attachement existe, mais l’expérience Guillaume Marchand - prêté deux ans à Lyon avant d’y rester définitivement - montre que le club n’exclut rien. Un prêt longue durée, pour donner du temps de jeu ailleurs, avant un éventuel retour, est clairement sur la table.

Coupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter la France ? La presse étrangère trancheCoupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter la France ? La presse étrangère tranche

Reste que Cramont, international U20, n’a plus tout à prouver. Il a montré qu’il pouvait performer dès qu’on lui donne les clés. La question est désormais simple : acceptera-t-il encore de patienter dans l’ombre à Toulouse, ou choisira-t-il de devenir numéro un ailleurs ? Avec six clubs en embuscade, l’embarras du choix est total. Et le marché des talonneurs s’annonce comme l’un des feuilletons chauds du prochain mercato.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Bonne dernière Sekou'' : le message qui affole les supporters de Macalou (et du Stade Français)
News
TOP 14. A quelle heure et sur quelle chaîne regarder La Rochelle - Clermont (J2) ?
News
TOP 14. Sale coup pour La Rochelle : Leyds sur le flanc, les recrues (déjà) sous pression ?
News
VIDEO. Avant Cheslin Kolbe, Gio Aplon faisait déjà du Kolbe et traversait les pelouses du Top 14
News
TRANFERT. TOP 14. Un ouvreur (très) prometteur pour épauler Jalibert jusqu'en 2028
News
Le changement de poste soudain de Paul Boudehent va-t-il fragiliser sa place avec le XV de France ?
News
Top 14. Clermont a-t-il trouvé son 10 ? Les premiers enseignements sur Plummer
News
Toulouse. De doublure à concurrent (?) : Graou, l’autre patron de la mêlée qui a grandi dans l’ombre de Dupont
News
TOP 14. Des articulations élastiques : vers une simple frayeur pour le genou du feu follet parisien Joe Jonas ?
News
Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, le 'millénaire' qui veut régner sur la décennie
News
La recette simple et efficace de Louis Bielle-Biarrey (UBB) pour rester détaché et performer au plus haut niveau