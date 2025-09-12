TRANSFERT. TOP 14. Ce crack du Stade Toulousain fait rêver la moitié du championnat !

Encore sous contrat jusqu’en 2026, il n’a jamais semblé aussi désiré. Derrière la concurrence écrasante à Toulouse, le talonneur de 24 ans attise les convoitises d’au moins six clubs du Top 14.

Guillaume Cramont a marqué les esprits à Clermont. Un essai, beaucoup d’activité et cette impression qu’il a franchi un cap. Mais à Toulouse, l’équation reste insoluble : comment offrir du temps de jeu à un joueur de 24 ans, prometteur, alors que devant lui s’alignent Julien Marchand et Peato Mauvaka, deux références mondiales, et que Thomas Lacombre complète déjà la rotation ?

L'ambition de devenir incontournable ?

La chance (et le problème) de Toulouse, c'est que Cramont a l'étoffe d'un titulaire. Il pourrait espérer commencer les matchs dans la plupart des écuries du championnat. Exceptés peut-être l'UBB (Lamothe/Barlot), La Rochelle (Bourgarit) et Toulon (Baubigny). On n'a peut-être jamais vu une 3e option aussi performante en Top 14.

Le constat est simple. Cramont joue, mais jamais assez pour se projeter comme un titulaire à part entière. Forcément, le marché s’enflamme. Bayonne, Toulon, Clermont, Perpignan, le Racing 92 et le Stade Français se sont déjà renseignés, selon le Midi Olympique.

#INFOMIDOL 𝘾𝙡𝙚𝙧𝙢𝙤𝙣𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙧𝙪𝙩𝙚𝙧 𝘾𝙧𝙖𝙢𝙤𝙣𝙩 👀



En parallèle du dossier Spring, Clermont travaille pour la venue du talonneur toulousain 𝙂𝙪𝙞𝙡𝙡𝙖𝙪𝙢𝙚 𝘾𝙧𝙖𝙢𝙤𝙣𝙩. Six clubs du Top 14 sont sur le coup.#asm #rugby #yellowarmy pic.twitter.com/wbrJ2kGiUX September 11, 2025

🚨🚨 Selon @midi_olympique, Guillaume Cramont serait courtisé par 6 clubs du Top 14 : Stade Français, Bayonne, Clermont, Racing, Perpignan et Toulon.

La piste d’une prolongation à Toulouse reste également ouverte.

Un dossier brûlant… 🔥 https://t.co/m5Ck6m1hXB pic.twitter.com/733kXIljIu — Stade Français Actu (@Sf_actu) September 12, 2025

Autant dire la moitié du championnat. Tous ont des incertitudes au talon, avec des fins de contrat qui s’accumulent dès 2025. L’opportunité est trop belle.

Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partout

Un nombre ahurissant de fins de contrat

Bayonne pourrait perdre Facundo Bosch et Vincent Giudicelli, Toulon se demande quoi faire avec Gianmarco Lucchesi, Clermont hésite sur l’avenir d’Etienne Fourcade et de Folau Fainga’a. À Perpignan, Seilala Lam et Victor Montgaillard ne sont pas encore fixés, tandis que le Stade Français surveille la situation de Lucas Peyresblanques. Quant au Racing, il ne sait pas s’il prolongera Diego Escobar et Feleti Kaitu’u. Bref, tout le monde cherche.

La doublette incroyable. Je le souhaite pour l'Aviron mais pour le joueur aussi — Thomas ☘ (@JaugaBonito) September 8, 2025

Face à cette agitation, Cramont temporise. « Je suis encore en discussion avec le club. J’attends de voir », a-t-il confié récemment au Midi Olympique. Traduction : le joueur veut d’abord clarifier sa situation à Toulouse. Car le Stade n’a pas l’intention de le laisser filer sans réfléchir. L’attachement existe, mais l’expérience Guillaume Marchand - prêté deux ans à Lyon avant d’y rester définitivement - montre que le club n’exclut rien. Un prêt longue durée, pour donner du temps de jeu ailleurs, avant un éventuel retour, est clairement sur la table.

Coupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter la France ? La presse étrangère tranche

Reste que Cramont, international U20, n’a plus tout à prouver. Il a montré qu’il pouvait performer dès qu’on lui donne les clés. La question est désormais simple : acceptera-t-il encore de patienter dans l’ombre à Toulouse, ou choisira-t-il de devenir numéro un ailleurs ? Avec six clubs en embuscade, l’embarras du choix est total. Et le marché des talonneurs s’annonce comme l’un des feuilletons chauds du prochain mercato.