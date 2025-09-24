TOP 14. Ce point faible inattendu qui a plombé le Stade Toulousain face à Montpellier

La mêlée comme symbole
Ce samedi à Montpellier, le Stade Toulousain a pris une gifle (44-14) dont il va falloir se relever rapidement. Si les Rouge et Noir ont été dominés dans à peu près tous les secteurs, un chiffre retient l’attention : 6 pénalités concédées en mêlée fermée. Un chiffre aussi rare qu’inquiétant pour le pack toulousain.TOP 14. Stade Toulousain. Mola s’attendait au pire, le verdict est tombé pour Delibes
Face à un MHR pourtant encore en quête de repères, la mêlée toulousaine a subi. Dorian Aldegheri a été particulièrement ciblé et sanctionné, jusqu’à écoper d’un carton jaune à la 44e. L’international français a été chahuté par son vis-à-vis.
"Un chiffre aussi rare qu’inquiétant pour le pack toulousain."
Quand les fondations vacillent
Ce qui surprend, c’est que cette mêlée toulousaine n’est pas une escouade de jeunes pousses. Avec Marchand, Baille et Aldegheri, c’est même du très lourd. Mais dimanche, c’est le MHR qui a dicté sa loi, avec une assise impressionnante et une discipline chirurgicale dans cet exercice.
Chaque faute a pesé. Certaines ont offert des points faciles à Miotti, d’autres ont privé Toulouse de munitions précieuses. Pire : elles ont sapé la confiance d’un pack censé être dominateur, et donné de l’élan à des Montpelliérains revanchards.
Accident ou tendance inquiétante ?
C’est la première fois depuis longtemps que le Stade encaisse un tel revers en mêlée. Doit-on parler d’accident ? Ou d’un signe que la domination du Stade dans ce domaine n'est aussi affirmée ?
« On a été battus dans l’engagement, dans l’intensité », pouvait-on lire entre les lignes du discours d'Ugo Mola en conférence. Loin de la colère froide, l’analyse était tranchante. Et sans excuse.TOP 14. Mauls destructeurs, rideau percé : comment le MHR a asphyxié Toulouse |ANALYSE]
Le Stade n’est jamais aussi fort que dans la réaction. Mais pour cela, il faudra commencer par rebâtir les fondations, et ça passe par la mêlée. La suite contre Castres sera scrutée de près.
Jacques-Tati-en-EDF
Bah, déjà le pack du MHR est très costaud. Mais ça on le avait. Coté Toulouse, on n'a pas trop reconnu la première ligne. Elle semblait débarquer en tong de vacances. Aldégheri pas du tout au top (a-t-il laché du fait de la venur de Colombes, lui qui dit qu'il a besoin de beaucoup s'entrainer) , Marchand absent et Baille qui continue sa préretraite !!
Après va savoir... Aussi bien au match retour, ça sera l'inverse !
Mais j'ai l'impression qu'au ST il va y avoir un changement en ce qui concerne la première ligne. Excepté les talons. Mais en piliers je vois bien Merkler et Colombe prendre les matchs, et à gauche Neti puis le jeune Bertrand ou même Mallez prendre du grade. (Mallez des deux cotés risque de prendre souvent une place sur le banc)
Pianto
je n'ai pas vu la mêlée toulousaine prendre l'eau aux deux premières journées donc cette analyse me parait à côté de la plaque.
Deux autres pistes me paraissent plus vraisemblables :
- les avants toulousains étaient à côté de leurs pompes (étrange, ce n'est pas que le cerveau qui pousse il me semble)
- le MHR a une très grosse mêlée (plus probable et peut-être plus intéressant à creuser ?).
NeST
Troisième piste, le duo Laporte/Altrad a encore frappé : d'après certaines sources, ils auraient mélangé de l'huile de ricin à l'eau contenue dans les gourdes du Stade Toulousain.
Vous avez déjà essayé de pousser en mêlée ou de forcer sur les abdos dans ces conditions ?
Ils sont pleins de confiance suite au report de leur procès. Quelqu'un sait pourquoi ?
@Yonolan, un avis peut-être ?
Amis à Laporte
Bah, faut pas en faire un fromage non plus. Le Stade est passé à côté de son match, ça arrive...
Ce n'est que la troisième journée, il n'y a pas encore le feu à la maison Toulousaine.
resp
Ce qui est plus marquant, c est notre défaillance en mélée ET en touche. Pourtant Flamand, Brennan et Vergé étaient alignès avec Marchand au lancer.
tom34070
peut etre que la melee montpelieraine a ete extremement forte, tout le monde dit que le pack toulousain etait a coté de la plaque. et si ce n'etait pas reellement le cas? personne n'envisage la possibilité que la melee du mhr est extremement solide, pourtant regardez qui la compose, c'est loin d'etre des peintres.
Jacques-Tati-en-EDF
Sur ce match, on peut dire les deux ... Gros pack coté MHR, à la rue coté ST... je crois que l'écart était tellement flagrant. Parce que coté ST c'est pas des peintres non plus en général.
jujudethil
Si ce n’était que la mêlée je serai d’accord avec toi, mais les défaillances étaient à tous niveaux. Regarde Ramos ,méconnaissable, nos avant méconnaissables hormis Delibes quand ça partait sur les ailes, mais encore fallait-il que les ballons ne soient pas tombés avant, on ne va pas non plus faire un fromage, ça va très certainement repartir comme je l’ai dit souvent Toulouse ne se trompe jamais de fois. Bon là ça fait trois fois mais bon 😳