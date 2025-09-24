TOP 14. Ce point faible inattendu qui a plombé le Stade Toulousain face à Montpellier
Défaite du Stade Toulousain face au MHR : la mêlée, un point faible inattendu.
Une première ligne méconnaissable, six pénalités concédées, un carton jaune : les fondations toulousaines ont tremblé à Montpellier.

La mêlée comme symbole

Ce samedi à Montpellier, le Stade Toulousain a pris une gifle (44-14) dont il va falloir se relever rapidement. Si les Rouge et Noir ont été dominés dans à peu près tous les secteurs, un chiffre retient l’attention : 6 pénalités concédées en mêlée fermée. Un chiffre aussi rare qu’inquiétant pour le pack toulousain.TOP 14. Stade Toulousain. Mola s’attendait au pire, le verdict est tombé pour DelibesTOP 14. Stade Toulousain. Mola s’attendait au pire, le verdict est tombé pour Delibes

Face à un MHR pourtant encore en quête de repères, la mêlée toulousaine a subi. Dorian Aldegheri a été particulièrement ciblé et sanctionné, jusqu’à écoper d’un carton jaune à la 44e. L’international français a été chahuté par son vis-à-vis.

"Un chiffre aussi rare qu’inquiétant pour le pack toulousain."

Quand les fondations vacillent

Ce qui surprend, c’est que cette mêlée toulousaine n’est pas une escouade de jeunes pousses. Avec Marchand, Baille et Aldegheri, c’est même du très lourd. Mais dimanche, c’est le MHR qui a dicté sa loi, avec une assise impressionnante et une discipline chirurgicale dans cet exercice.

Chaque faute a pesé. Certaines ont offert des points faciles à Miotti, d’autres ont privé Toulouse de munitions précieuses. Pire : elles ont sapé la confiance d’un pack censé être dominateur, et donné de l’élan à des Montpelliérains revanchards.

Accident ou tendance inquiétante ?

C’est la première fois depuis longtemps que le Stade encaisse un tel revers en mêlée. Doit-on parler d’accident ? Ou d’un signe que la domination du Stade dans ce domaine n'est aussi affirmée ?

« On a été battus dans l’engagement, dans l’intensité », pouvait-on lire entre les lignes du discours d'Ugo Mola en conférence. Loin de la colère froide, l’analyse était tranchante. Et sans excuse.TOP 14. Mauls destructeurs, rideau percé : comment le MHR a asphyxié Toulouse |ANALYSE]TOP 14. Mauls destructeurs, rideau percé : comment le MHR a asphyxié Toulouse |ANALYSE]

Le Stade n’est jamais aussi fort que dans la réaction. Mais pour cela, il faudra commencer par rebâtir les fondations, et ça passe par la mêlée. La suite contre Castres sera scrutée de près.

Bah, déjà le pack du MHR est très costaud. Mais ça on le avait. Coté Toulouse, on n'a pas trop reconnu la première ligne. Elle semblait débarquer en tong de vacances. Aldégheri pas du tout au top (a-t-il laché du fait de la venur de Colombes, lui qui dit qu'il a besoin de beaucoup s'entrainer) , Marchand absent et Baille qui continue sa préretraite !!

Après va savoir... Aussi bien au match retour, ça sera l'inverse !

Mais j'ai l'impression qu'au ST il va y avoir un changement en ce qui concerne la première ligne. Excepté les talons. Mais en piliers je vois bien Merkler et Colombe prendre les matchs, et à gauche Neti puis le jeune Bertrand ou même Mallez prendre du grade. (Mallez des deux cotés risque de prendre souvent une place sur le banc)

  • il y a 3 minutes

