TOP 14. Ce point faible inattendu qui a plombé le Stade Toulousain face à Montpellier

Une première ligne méconnaissable, six pénalités concédées, un carton jaune : les fondations toulousaines ont tremblé à Montpellier.

La mêlée comme symbole

Ce samedi à Montpellier, le Stade Toulousain a pris une gifle (44-14) dont il va falloir se relever rapidement. Si les Rouge et Noir ont été dominés dans à peu près tous les secteurs, un chiffre retient l’attention : 6 pénalités concédées en mêlée fermée. Un chiffre aussi rare qu’inquiétant pour le pack toulousain. TOP 14. Stade Toulousain. Mola s’attendait au pire, le verdict est tombé pour Delibes

Face à un MHR pourtant encore en quête de repères, la mêlée toulousaine a subi. Dorian Aldegheri a été particulièrement ciblé et sanctionné, jusqu’à écoper d’un carton jaune à la 44e. L’international français a été chahuté par son vis-à-vis.

"Un chiffre aussi rare qu’inquiétant pour le pack toulousain."

Quand les fondations vacillent

Ce qui surprend, c’est que cette mêlée toulousaine n’est pas une escouade de jeunes pousses. Avec Marchand, Baille et Aldegheri, c’est même du très lourd. Mais dimanche, c’est le MHR qui a dicté sa loi, avec une assise impressionnante et une discipline chirurgicale dans cet exercice.

Chaque faute a pesé. Certaines ont offert des points faciles à Miotti, d’autres ont privé Toulouse de munitions précieuses. Pire : elles ont sapé la confiance d’un pack censé être dominateur, et donné de l’élan à des Montpelliérains revanchards.

Accident ou tendance inquiétante ?

C’est la première fois depuis longtemps que le Stade encaisse un tel revers en mêlée. Doit-on parler d’accident ? Ou d’un signe que la domination du Stade dans ce domaine n'est aussi affirmée ?

« On a été battus dans l’engagement, dans l’intensité », pouvait-on lire entre les lignes du discours d'Ugo Mola en conférence. Loin de la colère froide, l’analyse était tranchante. Et sans excuse. TOP 14. Mauls destructeurs, rideau percé : comment le MHR a asphyxié Toulouse |ANALYSE]

Le Stade n’est jamais aussi fort que dans la réaction. Mais pour cela, il faudra commencer par rebâtir les fondations, et ça passe par la mêlée. La suite contre Castres sera scrutée de près.