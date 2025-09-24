TOP 14. Votre match de rugby Paris/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Paris reçoit l’Union Bordeaux-Bègles pour une affiche qui sent la poudre. Voici toutes les infos pratiques pour ne rien rater de ce duel prometteur de la 4e journée.

Le match entre le Stade Français Paris et l’UBB se jouera ce samedi 27 septembre à 14H30 au stade Jean-Bouin. Une programmation en début d'après-midi pour un choc qui s’annonce électrique. VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de Bordeaux

Pour les supporters qui ne feront pas le déplacement dans la capitale, la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport.

Un affrontement en prime time

Les Bordelais restent sur une prestation XXL face à Montauban : 940 mètres parcourus, 14 franchissements et 27 défenseurs battus. 940 mètres, 14 franchissements, 27 défenseurs battus : l’UBB a puni Montauban avec un récital offensif

Un récital offensif qui a mis en lumière une ligne de trois-quarts en feu, à l’image de Damian Penaud et de Louis Bielle-Biarrey. Les Tricolores sont en forme, de bon augure pour les tests de novembre avec le XV de France.

"Il y a encore des choses dont on est un peu déçus" - Noël McNamara

Mais attention, tout n’est pas encore parfait, comme l’a reconnu l’entraîneur des arrières Noël McNamara : « Il y a encore des choses dont on est un peu déçus ». Un duel à surveiller en touche également, où l’UBB connaît encore quelques difficultés.

Prendre des points à l'extérieur

En face, le Stade Français a remporté son premier match à la maison avant de céder à deux reprises en déplacement. Les Parisiens voudront éviter un troisième revers de rang qui pourrait déjà les mettre en difficulté sur le plan comptable.

En face, Bordeaux voudra enchaîner après sa démonstration à la maison. Yannick Bru et ses ouailles savent la qualification directe passera par le fait de prendre des points en déplacement. TOP 14. Damian Penaud a (encore) franchi un cap symbolique ce week-end (et c’est loin d’être fini)

Et c'est notamment maintenant que ça se joue avant le départ des internationaux avec les Bleus en novembre puis cet hiver pendant le Tournoi. Deux périodes toujours délicates à gérer où la profondeur du banc est mise à rude épreuve.