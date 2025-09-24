TOP 14 vs XV de France : les Bleus bousculent le calendrier du rugby pro

Chamboule-tout côté calendrier : la 10e journée de TOP 14 est avancée au vendredi, pendant que la PRO D2 s’offre une soirée prestige le dimanche.

Les amoureux du ballon ovale vont devoir ajuster leurs agendas. Le Comité Directeur de la LNR, en accord avec CANAL+, a décidé de modifier la programmation de la 10e journée de TOP 14 et de la 11e journée de PRO D2 pour s’aligner avec le calendrier du XV de France lors de la tournée d’automne 2025.

Un choc de TOP 14... dès le vendredi soir

Initialement prévu en prime time le samedi 22 novembre, le match phare de la 10e journée de TOP 14 est avancé au vendredi 21 novembre à 21h00.

Objectif : éviter la concurrence directe avec un test match du XV de France. Un ajustement stratégique qui permet à la vitrine du rugby français de ne pas cannibaliser ses propres rendez-vous.

Résultat : les clubs de TOP 14 joueront à guichets fermés, sans avoir à partager l’attention médiatique avec les Bleus.

La PRO D2 s’offre un dimanche soir historique

Mais la vraie petite révolution concerne la PRO D2. Le match prévu le jeudi 13 novembre est finalement décalé au dimanche 16 novembre à 21h05, toujours sur CANAL+.

Une grande première : jamais un match de PRO D2 n’avait été diffusé en prime time un dimanche soir. Grâce à l’absence de match de TOP 14 ce week-end-là, la deuxième division va bénéficier d’une exposition exceptionnelle.

"Un coup double : visibilité accrue pour les clubs de PRO D2, créneaux repensés pour mieux valoriser chaque compétition."

C’est donc une décision maligne qui tient compte des réalités télévisuelles autant que sportives. Et une nouvelle preuve que la LNR cherche à maximiser l’impact médiatique de ses compétitions tout en respectant les temps forts du XV de France.