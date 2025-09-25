Coupe du Monde. 80 minutes, pas une de plus : pas de prolongations possibles entre la France et les Black Ferns
Bleues – Black Ferns : le règlement surprenant en cas d’égalité samedi. crédit photo : screenshot France Rugby
Le match pour la troisième place entre la France et la Nouvelle-Zélande, samedi à Twickenham, ne pourra pas aller au-delà des 80 minutes de jeu. Explications sur un règlement particulier.

Les Bleues ont rendez-vous avec les Black Ferns samedi 27 septembre pour décrocher la médaille de bronze de la Coupe du monde féminine.Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?Mais, contrairement à ce qui se passera en finale quelques heures plus tard, aucune prolongation ne sera disputée en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire. Une décision qui interroge, mais qui s’explique par la programmation particulière de cette dernière journée.

Deux matchs très rapprochés dans le même stade

Le coup d’envoi du match pour la 3e place est fixé à 13h30, sur la pelouse mythique de Twickenham. À 17h, le même terrain accueillera la finale AngleterreCanada, devant 80 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Entre les deux, il faudra du temps pour remettre la pelouse en état, assurer les échauffements et organiser la remise des médailles de bronze. Impossible, donc, de prendre le risque d’un match qui s’éternise. D’où cette règle spécifique : 80 minutes, pas une de plus.

Alors, que se passera-t-il si les deux équipes sont à égalité ? L’organisation a prévu une hiérarchie de critères. Le vainqueur sera désigné en fonction du plus grand nombre d’essais inscrits. Si l’égalité persiste, on comptera les pénalités réussies, puis les drops. En cas de statu quo, on regardera l’équipe qui a marqué le premier essai, puis le premier coup de pied du match. Enfin, si malgré tout les compteurs restent parfaitement équilibrés, la médaille sera partagée entre les deux nations. Un scénario hautement improbable, mais qui existe bel et bien dans le règlement.

Un autre scénario pour la finale

Cette différence de traitement avec la finale est notable. Pour le choc Angleterre – Canada, une prolongation en mort subite de dix minutes est prévue. La première équipe à marquer sera sacrée championne du monde. Et si personne ne parvient à débloquer la situation, une séance de tirs au but viendra départager les deux prétendantes.

TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Yvonne Nolan, directrice du tournoi, a assumé ce choix : « Avec deux matchs de ce niveau sur la même pelouse et un délai si court, il fallait préserver l’organisation. Mais je sais que ce match pour la médaille de bronze sera spectaculaire. Les joueuses ont envie de finir sur une bonne note devant un stade plein » (RugbyPass).

Les Bleues savent donc à quoi s’en tenir. Face à des Black Ferns revanchardes, elles devront frapper fort dans le temps imparti. 

