TOP 14. 12 forfaits avant Montauban, à l'UBB l’infirmerie ne désemplit (toujours) pas
L’infirmerie ne désemplit pas à Bordeaux : Falatea et Carbery sont forfaits, tandis que Buros, Lucu et d’autres cadres attendent leur retour.
Après la claque reçue face au Racing, l’UBB doit rebondir ce samedi contre Montauban. Mais l’infirmerie girondine ne désemplit pas, et Yannick Bru doit s'adapter.

Falatea et Carbery forfaits

L’Union Bordeaux-Bègles s’apprête à recevoir Montauban ce samedi pour la 3e journée de Top 14. Un rendez-vous déjà important après la claque reçue face au Racing, mais l’UBB devra encore composer avec un effectif diminué.

Deux blessés de plus se sont ajoutés à la liste après la rencontre de la semaine dernière. Le pilier international Sipili Falatea (pied) et l’ouvreur irlandais Joey Carbery (cuisse) sont en phase de soins. Tous deux manqueront la réception de Montauban, ce qui limite encore les options de Yannick Bru sur la ligne de front et à l’ouverture.

Des cadres toujours à l’arrêt

Le staff doit également se passer de plusieurs cadres toujours en convalescence. Ugo Boniface (épaule), Arthur Retière (jambe), Jean-Luc du Preez (genou) et l’ailier néo-zélandais Salesi Rayasi (commotion) poursuivent leur protocole post-opératoire ou de récupération. Aucun d’eux n’est encore en mesure de postuler.

Une solide composition malgré tout

D’autres joueurs-clés en sont à l’étape de la réathlétisation : Romain Buros (mollet), Maxime Lucu (pouce), Romain Gardrat (genou), Lachlan Swinton (genou), Adam Coleman (épaule) et Pablo Uberti (épaule). Leur retour se profile, mais il faudra encore patienter avant de les revoir en tenue.

Dans ce contexte, le retour de Matthieu Jalibert et de Van Rensburg tombe à pic pour apporter un peu de fraîcheur et de dynamisme à l’effectif. Les jeunes pousses auront aussi leur carte à jouer pour combler les manques et relancer la machine.

Car l’UBB le sait : après « le soufflon » reçu la semaine dernière, il n’y a pas le droit à l’erreur devant son public. Montauban arrive avec tout à gagner, et les Bordelais devront serrer les rangs malgré une infirmerie encore bien garnie.

